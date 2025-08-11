मुंबई : शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी काही दिवसांपासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन सुरु केले. त्यामुळे शिक्षण विभागाचे राज्यभरातील काम ठप्प झाले असून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने आंदोलनाबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्तांना दिले आहे. नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणावरून अटक सत्र सुरू असल्याने अधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे दिसत आहे.
शालार्थ घोटाळा सायबर स्कॅम असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे : नागपूर विभागात काम करत असलेले शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांच्या प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार हे प्रकरण ‘सायबर स्कॅम’ असल्याचे दिसत आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बोगस शिक्षकांना बोगस आयडी देऊन त्यांचे पगार दिल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. शालार्थ प्रणालीत तांत्रिक छेडछाड किंवा लॉगिन आयडी, पासवर्ड वापरून गैरपद्धतीने पगार केले गेले आहेत, असे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे. या प्रकरणातील खऱ्या गुन्हेगारांना शोधून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
विनाचौकशी अटक केल्याचा संघटनेकडून निषेध : अजूनही मुख्य संशयित आरोपींना अटक झालेली नाही. नागपूर प्रकरणात सायबर गुन्हा दाखल झालेला असून बोगस शालार्थ घोटाळ्याबाबत शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यांच्या स्तरावरून दिलेले नसताना फक्त पगाराच्या एमटीआरवर प्रतिस्वाक्षरी केली म्हणून अधिकारयांना विनाचौकशी अटक केल्याचा संघटनेने निषेध केला आहे. याबाबत राज्यातील शिक्षण सेवेतील गट अ, गट ब संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांनी १ ऑगस्ट रोजी सामूहिक रजा घेऊन आंदोलन करत संबंधितांना निवेदन दिले होते. पण, मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार न झाल्याने आता बेमुदत आंदोलन करण्यात येत असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय? : शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार संरक्षण मिळावे, प्रशासकीय कामातील अनियमिततेबाबत शिक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय विनाचौकशी कोणत्याही अधिकाऱ्यास पोलिसांनी परस्पर अटक करू नये. अटक करायची असल्यास शालेय शिक्षण विभागाने एक परिपत्रक प्रसिद्ध करावे. अशा मागण्या अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे संघटनेने सांगितले. याबाबत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचारीच्या आंदोलनाबाबत सरकारला माहिती दिली असल्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.
