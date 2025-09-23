नागपुरात धम्मचक्र प्रवर्तन दिवसाचं भव्य आयोजन; दीक्षाभूमीवर सलग तीन दिवस दिली जाणार उपासक-उपासिकांना दीक्षा

ETV Bharat / state

धम्मचक्र प्रवर्तन दिवसानिमित्त नागपूर येथील दीक्षाभूमीवर धम्मदीक्षेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. भदंत ससाई हे गेल्या अनेक वर्षांपासून या ठिाकणी धम्मदीक्षेचा कार्यक्रम घेण्यात येतात.

Nagpur Deekshabhoomi
दीक्षाभूमी नागपूर (ETV Bharat)
Published : September 23, 2025 at 12:00 PM IST

नागपूर : धम्मचक्र प्रवर्तन दिवसानिमित्त नागपूर येथील दीक्षाभूमीवर 30 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत सलग तीन दिवस चालणाऱ्या कार्यक्रमात भिक्खूसंघ उपासक, उपासिका, अनुयायी आणि श्रामणेर यांना दीक्षा दिली जाणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष आणि धम्मसेना नायक भदंत आर्य सुरई ससाई यांनी ही माहिती दिली. यंदा दीक्षा घेणाऱ्या उपासक आणि उपासिकांचं प्रमाण वाढल्याचंही ससाई यांनी नमूद केलं.

भदंत ससाई गेल्या अनेक वर्षांपासून नागपूर येथील दीक्षाभूमीवर धम्मदीक्षा कार्यक्रम घेत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, दीक्षाभूमी व भिक्खु संघाच्या सहकार्यानं धम्मदीक्षा कार्यक्रम अविरतपणे सुरू आहे. दरवर्षी हजारो बांधव या कार्यक्रमात दीक्षा घेतात.

बुद्ध वंदनेने कार्यक्रमाची सुरूवात : सर्व उपासकांसाठी दीक्षाभूमी पवित्र आणि प्रेरणास्थळ असून येथून मिळालेली ऊर्जा जीवनात सकारात्मकता निर्माण करते. त्यामुळे उपासक, उपासिका आणि अनुयायी मोठ्या संख्येनं येऊन धम्मदीक्षा घेतात. दीक्षा कार्यक्रमाला भंते नागसेन, भंते नागावंश, भंते प्रज्ञाबोधी, भंते अश्वजित, भंते धम्मविजय, भंते महानागा, भंते कश्यप, भंते बुद्धघोष, भंते धम्मप्रकाश, भंते नागाप्रकाश, भंते मिलद, भंते धम्मशील, भंते संघ, कुशांतीनागा उपस्थित राहतील. पहिल्या दिवशी भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई बुद्ध वंदनेनं कार्यक्रमाची सुरूवात करून उपासक आणि उपासिकांना दीक्षा देतील. यावेळी उपासकांना धम्मदीक्षा प्रमाणपत्रही वितरित केलं जाईल. दीक्षाभूमीवर दरवर्षी विविध राज्यांतील आणि ग्रामीण भागातील हजारो उपासक आणि अनुयायी दीक्षा घेतात. तसेच, परदेशातील उपासक उपासिका ससाई यांच्या हस्ते धम्मदीक्षा घेतात.

दीक्षाभूमीचा इतिहास : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्धधर्माची दीक्षा 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी घेतली. ज्या पवित्र ठिकाणी डॉ. बाबासाहेबांनी दीक्षा घेतली होती, त्या जागेवर सुरुवातीला डॉ. बाबासाहेबांचा पुतळा उभा करण्यात आला होता. आंबेडकरी अनुयायांमध्ये ती जागा बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शानं पावन झाली असल्याची भावना आहे. त्यामुळे ती जागा स्मारकासाठी देण्यात यावी, अशी मागणी सातत्यानं जोर धरत जात होती. महाराष्ट्र शासनानं जनभावनेचा आदर राखून दीक्षाभूमीची 14 एकर जागा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीला दिली. त्यानंतर 1978 साली स्तूपाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. पण संपूर्ण बांधकाम 2001 साली पूर्ण करण्यात आलं.

दीक्षाभूमीवरील स्तूप वेगळा : दीक्षाभूमीवर मोठ्या आकाराचा स्तूप उभारण्यात आला आहे. हा स्तूप प्राचीन सोपान स्तूपांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. प्राचीन काळात सम्राट अशोकांनी अनेक भरीव स्वरूपाचं स्तूप बांधलं होतं. परंतु दीक्षाभूमीवरील स्तूप आतून पोकळ आहे. स्तूपाच्या खालच्या भागात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अस्थी कलश ठेवण्यात आला आहे. तर त्याच्या बाजूला गौतम बुद्धांची मोठी मूर्ती आहे. मूर्तीच्या शेजारी डॉ. आंबेडकर यांचा जीवन प्रवास दर्शवणारे चित्र प्रदर्शनदेखील आहे.

बाबासाहेबांच्या अस्तित्वाच्या पाऊलखुणा : मुंबईच्या चैत्यभूमीला जाणं सर्वांनाच शक्य नसतं. त्यामुळे नागपूरसह विदर्भातील हजारो अनुयायी नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर येऊन बाबासाहेबांच्या स्मृतीस अभिवादन करतात. दीक्षाभूमी ही भारतीय बौद्ध, विशेषतः आंबेडकरवादी बौद्ध धर्मीयांसाठी एक महत्त्वाचं केंद्र आहे. महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरात पवित्र दीक्षाभूमीसह डॉ. बाबासाहेबांच्या अस्तित्वाच्या अनेक पाऊलखुणा आजही जतन आहेत.

