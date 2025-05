ETV Bharat / state

मुंबई- जम्मू काश्मीर सीमारेषेवर पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या हल्ल्यात मुंबईतील घाटकोपर परिसरात राहणा-या मुरली नाईक यांना वीरमरण आलंय. मुरलीचे वडील श्रीराम नाईक यांनी ई टीव्ही भारतला दिलेल्या एक्सक्लुसिव्ह मुलाखतीत मुरलीला आलेल्या वीरमरणाबाबत अभिमान व्यक्त केला आहे. घरच्यांचा विरोध डावलून निवडला देशसेवेचा मार्ग: 23 वर्षीय मुरली सीमेवर धारातीर्थी पडल्याची बातमी सकाळी फोनवर आली आणि त्यांची आई ही बातमी ऐकून जागीच कोसळली. सैन्य दलाकडून या घटनेची माहिती देणारा फोन मुरलीच्या आईनंच घेतला होता. त्यानंतर आपल्या पत्नीला सावरत श्रीराम यांनी फोन घेत सैन्यातील अधिका-यांशी बातचीत केली. काश्मीरच्या सीमेवर झालेल्या गोळीबारात आपल्या लाडक्या मुरलीला वीरमरण आल्याची बातमी समजताच सा-या गावावर जणू शोककळा पसरली. मुरली यांचा जन्म श्री सत्यसाई जिल्ह्यातील 'थांडा' या त्यांच्या मूळगावीच झाला होता. त्यांचं प्राथमिक शिक्षणही इथंच झालं. मुरली शालेय जीवनापासूनच अभ्यास आणि मैदानी खेळांमध्ये आघाडीवर होते. पुढे मुंबईत आल्यावर त्यांनी नाशिकच्या सैनिकी स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. त्यांच्या या निर्णयावर वडील तितकेसे खूष नव्हते. मुलानं दुसरं काहीतरी करावं, अशी त्यांची फार इच्छा होती. मात्र देशसेवेबाबत मुरली ठाम असल्याचं त्याच्या वडिलांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केलं. हुतात्मा मुरली यांचे यांचे वडील श्रीराम नायक यांच्याशी ईटीव्ही भारतशी संवाद साधला. "सकाळी नऊ वाजता आम्हाला ही वाईट बातमी कळली. सकाळी ९ वाजता सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यांचा फोन आला. माझ्या पत्नीनं म्हणजे मुरलीच्या आईला मुलाचं निधन झाल्याचं फोनवर कळताच तिची शुद्धच हरपली. त्यानंतर मी फोन घेतला. तेव्हा कळलं की मध्यरात्री तीन-साडेतीनच्या सुमारास झालेल्या फायरिंगमध्ये आम्ही आमचा मुलगा मुरली गमावला. त्याची काश्मीरमध्ये पोस्टींग होती. हे त्यानं आमच्यापासून लपवून ठेवलं होतं. त्याची पंजाबमध्ये पोस्टींग असल्याचं त्यानं सांगितलं होतं. आम्हाला त्याची चिंता वाटेल, म्हणून त्यानं आमच्यापासून माहिती लपवली. मुरली आमचा एकुलता एक मुलगा होता. फक्त तेवीस वर्षांचा होता तो! आमचं दुःख शब्दांत सांगता येणार नाही. देशसेवा करण्यासाठी 'आर्मी'त जाण्याचं त्याचं लक्ष्य होतं. माझा विरोध पत्करुन तो सैन्यदलात गेला. किमान एक वर्ष 'इंडियन आर्मी'चा युनीफॉर्म अंगावर घालायचा, अशी त्याची इच्छा होती. आपला हट्ट त्यानं पूर्ण केला. काल सकाळी आठ वाजता तो आमच्याशी व्हिडिओ कॉलवर बोलला. आमची खुशाली विचारली. आज पूर्ण दिवस मी आराम करणार, म्हणत होता. आज ही अशी वाईट बातमी मिळाली. अजूनही आमचा विश्वास बसत नाहीय. २०२२ च्या डिसेंबरमध्ये तो सैन्यदलात भर्ती झाला होता. देवळाली, नाशिकमध्ये त्याचं सैन्य दलासाठीचं प्रशिक्षण झालं होतं." श्रीराम नाईक, हुतात्मा मुरली नाईक यांचे वडील

राज्यपालांनी व्यक्त केला शोक: जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या ऑपरेशन सिंदूर कारवाईमध्ये बुधवारी श्री सत्य साई जिल्ह्यातील गोरंटला मंडलच्या गद्दमथंडा पंचायतीतील कल्ली थांडा गावातील जवान एम. मुरली नाईक हुतात्मा झाले आहेत. ते ऐकून मला खूप दुःख झाल्याचं आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल एस अब्दुल नझीर यांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढे केला मदतीचा हात: मुरली नाईक यांच्या हौतात्म्याला वंदन करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकार नाईक कुटुंबीयांच्या पाठीशी असल्याचं सांगितलं. नाईक कुटुंबीयांची सर्व माहिती घेत त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असंही एकनाथ शिंदे यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केलं. मुरली नाईक यांचं कुटुंब सध्या त्यांच्या मूळगावी : मूळचे आंध्र प्रदेशचे रहिवासी असलेले नाईक कुटुंब हे कामराज नगरच्या झोपडपट्टीमध्ये राहत होते. मात्र काही दिवसांपूर्वीच ही झोपडपट्टी पुनर्विकासात गेल्यानं त्यांची घरे तोडण्यात आली आहेत. त्यानंतर नाईक कुटुंबीयांनी जवळच एक खोली भाड्यानं घेत तिथं मुक्काम हलवला. मात्र गेल्याच आठवड्यात सारं नाईक कुटुंब आंध्र प्रदेशातील त्यांच्या मूळ गावी राहण्यास गेलंय. सारं कुटुंब सध्या तिथेच असल्यानं मुरली यांचं पार्थिवही थेट त्यांच्या मूळगावीच आणण्यात येईल, अशी माहिती मुरलीचे वडील श्रीराम यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना दिली.

