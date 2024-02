शिर्डीत या आणि सव्वा रुपयात लग्न लावा, २ मे रोजी पार पडणार सर्व धर्मिय सामुदायिक विवाह सोहळा

प्रतिक्रिया देताना मुख्य संयोजक कैलासबापू कोते

शिर्डी (अहमदनगर) Marriage in only one rupee : साईबाबांच्या शिर्डीच्या भुमीतून सर्वधर्मीय विवाह सोहळ्याची मुहूर्तमेढ २००० साली शिर्डीचे प्रथम नगराध्यक्ष कैलासबापू कोते आणि त्यांच्या पत्नी माजी नगराध्यक्षा सुमित्रा कोते यांनी रोवली. गेल्या २३ वर्षात राज्य आणि राज्याबाहेरील सुमारे २००० हून अधिक सर्वधर्मीय जोडप्यांचा विवाह करून कोते दांपत्यांनी कन्यादान करण्याचं पवित्र काम केलंय. शिर्डीतील सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्याच्या यशस्वी (Multi Religious Community Wedding Ceremony) आयोजना नंतर संपूर्ण राज्यात विविध सामाजिक संघटनांनी शिर्डीच्या धर्तीवर सामुदायिक विवाह सोहळ्याचं आयोजन करून या चळवलीला मोठी गती दिलीय. कोरोनाच्या काळातही नियमांचं पालन करत शिर्डीतील या सामुदायिक सोहळ्यातून विवाह सोहळा करण्यात आला होता.

शाही थाटात होणार विवाह सोहळा : सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे मुख्य संयोजक कैलासबापू कोते यांनी सांगितलं की, कोरोनाच्या पाश्वभूमिवर गेल्या तीन वर्षात राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना अर्थिक झळ पोहचली आहे. या पाश्वभूमीवर यंदाचा सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा पुर्वीप्रमाणेच शाही थाटात करण्यात येणार आहे. वधु-वरांना मंगळसुत्र, पोशाख आणि संसारापयोगी वस्तु, वधु-वरांची शाही मिरवणूक आणि उपस्थितांना पंचपक्कान्नाचं मिष्टान्न भोजन देण्यात येणार आहे. राज्याचे महसूलमंत्री मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह साधु-संत आणि विविध राजकीय, सामाजिक नेते वधुवरांना आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थित राहाणार आहेत.



नाव नोंदणीला मोठा प्रतिसाद : साईबाबांच्या भूमीत होणाऱ्या या सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या वधु-वरांच्या नाव नोंदणीला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. यात मुलाचे वय २१ आणि मुलीचे वय १८ पूर्ण असलेल्यांनी शाळा सोडल्याचा दाखला, आधारकार्ड, फोटो अशा कागदपत्रांसह हॉटेल भक्ती पार्क शिर्डी येथे संपर्क साधून नाव नोंदणी करावी, असं आवाहन कोते यांनी केलंय.







यंदाचे २४ वे वर्षे : सर्वधर्मीयांची नगरी अशी ओळख असलेल्या साईबाबांच्या शिर्डीतील या सामुदायिक विवाह सोहळ्याला यंदा २४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. कोरोनाचं सावट दूर झाल्यानं यंदाचा हा सर्वधर्मीय सामुदायिक सोहळा अधिक दिमाखदार आणि थाटात करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. राज्यातील सर्वच स्तरातील वधु-वरांनी मोठ्या प्रमाणात नाव नोंदणी करावी, असं आयोजकांनी सांगितलंय.



