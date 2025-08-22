ETV Bharat / state

सोलापुरात रासायनिक खतासोबत गांजाची वाहतूक, कोट्यवधीचा गांजा जप्त, वाहनांसह एकाला अटक! - CRIME NEWS

बार्शी ग्रामीण पोलिसांनी कारवाई करत एक कोटी 38 लाख 40 हजार रुपये किमतीचा गांजा व 25 लाख रुपये किमतीची तीन वाहनं जप्त केली आहेत.

Marijuana transported along with chemical fertilizer in Barshi, Solapur
कोट्यवधीचा गांजा जप्त, वाहनांसह एकाला अटक! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 7:44 PM IST

2 Min Read

सोलापूर : सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलातील बार्शी पोलिसांनी मोठी कारवाई करत तब्बल 692 किलो गांजा जप्त केला आहे. संशयीत आरोपी ट्रकमधून रासायनिक खताची वाहतूक होत असल्याचं भासवत खतासोबत गांजाच्या गोण्या भरून नेत होते. यावेळी बार्शी ग्रामीण पोलिसांनी कारवाई करत एक कोटी 38 लाख 40 हजार रुपये किमतीचा गांजा व 25 लाख रुपये किमतीची तीन वाहनं जप्त केली आहेत. तसंच पोलिसांनी एकाला पाठलाग करून अटक केली. ही कारवाई गुरुवारी सकाळी बार्शी ते भूम मार्गावरील भोयरे शिवारात करण्यात आली. मात्र, या कारवाईदरम्यान तिघे घटनास्थळावरून पळून जाण्यात यशस्वी झाले आहेत.

कंटेनरमधून टेम्पोमध्ये गांजा भरला जात होता : बार्शी ग्रामीण पोलिसांनी मोठी कारवाई करत कोट्यावधी रुपयांचा गांजा जप्त केला आहे. या कारवाईत अंकुश दशरथ बांगर (रा. भोयरे ता. बार्शी) या संशयीत आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. घटनास्थळी उप विभागीय पोलिस अधिकारी अशोक सायकर, पोलीस निरीक्षक बालाजी कुकडे, एपीआय दिलीप ढेरे यांच्यासह शहर व तालुका पोलीस ठाण्याच्या अधिकार्‍यांनी भेट दिली. बार्शी शहरापासून सात किलोमीटर अंतरावर भोयरे शिवारात असलेल्या एका वस्तीजवळ रस्त्याच्या कडेला एका कंटेनरमधून दुसर्‍या आयशर टेम्पोमध्ये गांजाची पोती भरली जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.

1 कोटी 63 लाखांचा मुद्देमाल जप्त : बार्शी तालुका पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन कंटेनर व टेम्पोत पाहणी केली. दरम्यान आरोपींना पोलिसांचा सुगावा लागताच तेथून तिघेजण पळून गेले. पळून जाणार्‍या भोयरे येथील एकाला पोलिसांनी पाठलाग करून पकडले. कंटेनर व टेम्पोमधून 692 किलो वजनाचा एक कोटी 38 लाख रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला आहे. तर 25 लाखाची तीन वाहनं असा एकूण एक कोटी 63 लाखाचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. गुरुवारी दुपारी सुरू करण्यात आलेली गांजाच्या गोण्यांची मोजणी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्रीपर्यंत सुरू होती. अधिक तपास सपोनी दिलीप ढेरे करत आहेत.

बार्शी पोलिसांची धाडसी कारवाई : ही कामगिरी जिल्हा पोलीस प्रमुख अतुल कुलकर्णी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रितम यावलकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अशोक सायकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक बालाजी कुकडे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दिलीप ढेरे, अभय उंदरे, मंगेश बोधले, युवराज गायकवाड, सिद्धेश्वर लोंढे, सागर शेंडगे, उत्तरेश्वर जाधव, अविरत बरबडे, राहुल बोंदर, यांच्या पथकानं केली.

