नागपूर : मारबत हा उत्सव नागपूरच्या संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे. 145 वर्षांपासून साजरा होत असलेला या उत्सवाला ऐतिहासिक, पौराणिक आणि धार्मिक महत्त्व लाभलं आहे. काळी मारबत ही 144 वर्षांची परंपरा असलेली आहे. गेल्या 141 वर्षांपासून पिवळी मारबत नागपूरकरांच्या श्रद्धेचं प्रतीक ठरली आहे. या अनोख्या उत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणजे, तो फक्त नागपूर शहरातच साजरा केला जातो, म्हणूनच देशभरातून याकडं विशेष लक्ष वेधलं जातं. मारबत उत्सव म्हणजे नागपूरला लाभलेला एक अमूल्य ऐतिहासिक वारसा आहे. हा वारसा आजही तितक्याच श्रद्धा आणि भक्तीभावानं जपला जातो.
दर्शनासाठी नागपुरात गर्दी : सध्या काळी आणि पिवळी मारबत शहरात विविध ठिकाणी विराजमान करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचं दर्शन घेण्यासाठी नागपूरसह राज्यभरातून भाविक मोठ्या संख्येने येऊ लागले आहेत. भाविकांच्या या ओघामुळे संपूर्ण शहरात उत्सवी वातावरण निर्माण झालं आहे. मारबत उत्सव केवळ एक धार्मिक सोहळा नसून समाजातील वाईट प्रवृत्तींचा निषेध करण्याचा आणि सामाजिक संदेश देण्याचा एक प्रभावी माध्यम म्हणूनही याकडे पाहिलं जातं. त्यामुळेच हा उत्सव प्रत्येक वर्षी नव्या जोमानं साजरा केला जातो.
मारबत उत्सव म्हणजे काय : पोळा सणाच्या चार दिवसांपूर्वी नागपूर शहरात पिवळी आणि काळी मारबत यांची स्थापना केली जाते. या दोन्ही मारबतींना पूजण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. काळी मारबत ही दुर्जनांचे प्रतीक मानली जाते. तिची 145 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा नागपुरात जोपासण्यात आली आहे. तर, पिवळी मारबत देवीचे रूप मानली जाते. तिची भक्तिभावाने पूजा केली जाते.
बैल पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी या मारबतींची मिरवणूक : बैल पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी या मारबतींची मिरवणूक काढली जाते. या मिरवणुकीत काळीआणि पिवळी मारबत यांच्यासह बडगेदेखील तयार करून प्रदर्शित केले जातात. मारबत म्हणजे समाजातील वाईट रूढी, अंधश्रद्धा, आणि अनिष्ट प्रथांचे प्रतीक, ज्यांचे दहन करून समाजात चांगल्या विचारांचे स्वागत करणे हा मुख्य उद्देश असतो. काळी मारबत ही कृष्णाच्या वधासाठी आलेल्या पुतना मावशीचे प्रतीक मानली जाते. तर पिवळी मारबत ही लोकांचे रक्षण करणारी देवी म्हणून ओळखली जाते. या दोन्ही मूर्ती मोठ्या आकारात बनवून पारंपरिक पद्धतीनं त्यांची पूजा आणि मिरवणूक केली जाते.
- पिवळी मारबतची परंपरा : 1885 साली, नागपूरच्या जगन्नाथ बुधवारी परिसरातील तेली समाज बांधवांनी पिवळी मारबत उत्सव साजरा करण्यास सुरुवात केली. या वर्षी पिवळ्या मारबतीला 141 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. लोकांच्या रक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पिवळी मारबतीची भव्य मिरवणूक काढण्यात येते. मिरवणुकीनंतर पिवळ्या मारबतीचे दहन करण्यात येत. या मिरवणुकीदरम्यान महिला लहान मुलांना घेऊन दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात, ही या परंपरेची खास वैशिष्ट्ये आहेत.
- काळी मारबतची परंपरा : काळी मारबत काढण्याची परंपरा 144 वर्षांपूर्वी सुरू झाली. त्याकाळी भोसले राजघराण्यातील बाकाबाई यांनी इंग्रजांशी हातमिळवणी केल्याच्या विरोधात काळी मारबत काढण्यात आली होती. या परंपरेला महाभारताचा संदर्भदेखील दिला जातो. तेव्हापासून आजपर्यंत ही परंपरा नागपूरमध्ये सातत्याने पाळली जात आहे.
हेही वाचा
- 'बडग्या-मारबत' उत्सव; अत्याचाराचा निषेध करणाऱ्या बडग्यांनी वेधलं लक्ष - Nagpur Marbat festival 2024
- काळ्या-पिवळ्या मारबतीची मिरवणूक; ऐतिहासिक बडग्या-मारबत उत्सव नेमका काय? - Badgya Marbat Festival
- 144 वर्ष जुन्या ऐतिहासिक 'मारबत' उत्सवाला सुरुवात, जाणून घ्या काळ्या- पिवळ्या मारबतीचं महत्त्व - Nagpur Marbat Festival 2024