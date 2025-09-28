बीडमध्ये पुन्हा एकदा पावसाचा हाहाकार; पुरामुळं पिकं वाहून गेली, शेतकऱ्यांचा आक्रोश
गेल्या ८ ते १० दिवसांपासून मराठवाड्यात पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळं शेतातील पिकं आडवी झाली असून, बळीराजाच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले आहेत.
Published : September 28, 2025 at 3:33 PM IST
बीड : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अतिवृष्टीमुळं आष्टी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत, तर अनेक पिकांचं अतोनात नुकसान झालं आहे.
कांदा, सोयाबीन मातीसह वाहून गेलं : आष्टी तालुक्यातील कारखेल बु. येथील महिला शेतकरी वच्छालाबाई आप्पा साळुके यांची संपूर्ण विहीर पाऊसामुळं बुजून गेली आहे. चार एकरमधील कांदा, सोयाबीन मातीसह वाहून गेल्यानं आज वच्छालाबाई यांना आपली शेतीच सापडेना. वच्छालाबाई यांच्या डोक्यावर तब्बल आठ लाखाचं कर्ज आहे.
पुराच्या पाण्यात मुलगा गेला वाहून : बीड जिल्ह्यात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. पावसामुळं शेतीचं नुकसान झालं आहे. मात्र, काही जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. बीड तालुक्यातील पिंपळवाडी गावात बिंदुसरा नदीला पूर आला आणि याच पुरात १० वर्षाच्या आदित्य उत्तम कळसाने या मुलाला आपला जीव गमवावा लागला. आईच्या डोळ्यादेखत जन्म दिलेलं मूल वाहत होतं. मात्र, काहीच करू न शकलेली आई आता हतबल झाली आहे. तिच्याकडं बोलण्यासाठी शब्द देखील उरले नाहीत. बोलताना वडिलांचा देखील कंठ दाटून आला होता. पोटचं लेकरू डोळ्यादेखत वाहून गेलं त्यामुळं आता हे कुटुंब हतबल झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. अचानक आलेल्या नदीच्या पुरामुळं ही धक्कादायक घटना घडली आहे. आदित्यचा मृत्यू हा सर्वांच्याच हृदयाला चटका लावणारा आहे.
कुटुंबीयांना मदत : आज आदित्य कळसानेच्या पिंपळवाडी येथील निवासस्थानी शिवसेना माजी जिल्हाप्रमुख परमेश्वर सातपुते यांनी सांत्वनपर भेट देऊन कळसाने परिवारास धीर दिला. यावेळी, उद्धव ठाकरे यांच्याहस्ते आणि शिवसेना बीड जिल्हा संपर्क नेते अंबादास दानवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, शिवसेना माजी जिल्हाप्रमुख परमेश्वर सातपुते यांनी तत्काळ रोख स्वरूपात दिलेल्या 51 हजार रुपयांच्या मदतीमुळं कळसाने परिवार आणि सर्व गावकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं.
