मराठवाड्यातील बळीराजा पुन्हा एकदा उभा राहणार! द्यायची तर हेक्टरी पन्नास हजाराची मदत द्या, अन्यथा देऊ नका, शेतकऱ्यांचा सरकारला इशारा
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.पावसाळा संपण्याच्या वाटेवर असताना मुसळधार पावसामुळं (Heavy Rain) पिकांचं अतोनात नुकसान झालंय.
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात सर्वत्र अतिवृष्टीमुळं (Heavy Rain) बळीराजा हवालदिल झालाय, सरकार मदत करणार असं म्हणत असाल तरी ती नेमकी किती? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. आतापर्यंतचा इतिहास पाहता जास्तीतजास्त 14 हजारांची हेक्टरी मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली आहे. या रकमेत लावलेला खर्च देखील निघणार नाही, तर वर्ष कसं काढायचं?, झालेलं नुकसान कसं भरून निघणार? असे अनेक प्रश्न पडले आहेत. त्यामुळं योग्य मोबदला नसेल तर मदत देऊ नका अशी मागणी छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातील आडगाव येथील शेतकऱ्यांनी केलीय.
अद्याप शेतात भरले पाणी : मराठवाड्यातील बहुतांश भागात अतिवृष्टी झाल्याने, पिके जमिनीवर कोसळली आहेत. पाऊस थांबला असला तरी गेल्या तीन ते चार दिवसापासून शेतात साचलेले पाणी अद्याप मुरले नाही शिवाय बाहेर देखील पडले नाही. परिणामी राहिलेली पिकं देखील सडायला सुरुवात झाली आहे, त्यामुळं शेतकऱ्यांची चिंता अधिक वाढली आहे. आडगाव विभागात कापूस, सोयाबीन, मका, अद्रक, कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. मोठी आर्थिक उलाढाल या उत्पादकांमधून होत असते, मात्र या पावसाने शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित बिघडलं असून सरकारकडून मोठ्या मदतीची अपेक्षा केली जात आहे.
हेक्टरी पन्नास हजारांची अपेक्षा पण... : अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेलाय, त्यामुळं किमान हेक्टरी 50 हजाराची मदत शेतकऱ्यांनी केली आहे. किमान लागवडीचा खर्च निघावा हा उद्देश असल्याचं आडगाव येथील शेतकऱ्यांनी सांगितलं. शेतातील नांगरणी, खुरपणी, पेरणी, बियाणे, खतपाणी असा पन्नास हजारांचा खर्च शेतकऱ्यांना हेक्टरी मोजावा लागतो. त्यात मेहनत घेऊन शेती केल्यावर दीड लाखांचे अंदाजे उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळते. आजच्या परिस्थितीनुसार लागलेले पैसे तरी मिळायला पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे. फळबागांना एक लाखांचा तर इतर उत्पादनांना पन्नास हजारांची किमान मदत मिळाली पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय.
अन्यथा मदत करू नका : जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांवर संकट कोसळतं त्यावेळी मायबाप सरकारकडे आशेने पहिलं जातं. मात्र, अपेक्षित मदत कधीही मिळत नाही, हा अनुभव अनेकवेळा आलाय. त्यात पीकविमा मिळवण्याचे अनेक नियम बदलल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही. हेक्टरी पन्नास हजारांची मदत मिळाली तर किमान खर्च निघेल, त्यापेक्षा कमी देण्यात येणारी मदत कामाची राहणार नाही. आतापर्यंत अनेकवेळा आलेल्या संकटात देण्यात येणारे अनुदान लक्षात घेता जास्तीतजास्त 14 हजार हेक्टरी मदत देण्यात आली आहे. तर मागील काही वर्षांमध्ये हेच अनुदान 8 हजार रुपये हेक्टरी देण्यात आले. त्यामुळं "तुटपुंजी मदत करू नका, अन्यथा आलेली मदत परत करू", असा इशारा आडगाव येथील शेतकऱ्यांनी दिलाय. तर दिवाळीनंतर शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावं लागेल असा इशारा त्यांनी दिलाय.
