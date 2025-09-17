भाऊराव खैरे यांची शौर्यकथा! देवगिरी किल्ल्यावर तिरंगा फडकवल्यामुळे निजामांनी लुटलं घर, हडपली जमीन
माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे वडील भाऊराव खैरे यांनी देवगिरी किल्ल्यावर तिरंगा फडवकला होता. यामुळे त्यांच्या घरावर रझाकारांनी हल्ला करुन लुटमार केली.
Published : September 17, 2025 at 1:27 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 2:22 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : भारत 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वतंत्र झाला, पण हैद्राबाद संस्थान आणि त्यात असलेला मराठवाडा त्या दिवशी स्वतंत्र झाला नाही. देशातील 565 संस्थानांपैकी 562 संस्थानांनी स्वतंत्र भारतात सामील होण्यास सहमती दर्शविली आणि तशी कारवाईही झाली. मात्र हैदराबाद, जम्मू कश्मीर आणि जुनागड हे तीन संस्थानं स्वातंत्र्य भारतात सामील झाले नव्हते. त्या काळात मराठवाडा हा हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. मराठवाड्याच्या जनतेला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी हैदराबादेतील निजामांच्या विरोधात दीर्घकालीन लढा द्यावा लागला. या लढ्यात अनेक लोकांनी आपल्या प्राणांचं बलिदानही दिलं. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर एक वर्ष, एक महिना आणि दोन दिवसांनी म्हणजेच 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा स्वतंत्र झाला.
भाऊराव खैरे यांनी देवगिरी किल्ल्यावर फडकवला तिरंगा : "या लढ्यात अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी मोठी किंमत मोजली. त्यात भाऊराव खैरे यांचाही समावेश होता. त्यांनी दौलताबाद इथल्या देवगिरी किल्ल्यावर तिरंगा फडकवला. त्यामुळे निजामांच्या सैनिकांनी त्यांच्या घरावर हल्ला करुन लुटमार केली. त्यांच्या आईंना मारहाण झाली आणि त्यांच्या नावावरील जमीन जप्त करण्यात आली. परिसरातील लोकांनाही लुटलं गेलं आणि त्रास देण्यात आला," अशी माहिती भाऊराव खैरे यांचे पुत्र व माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली.
हैद्राबादमधील निझामाच्या तावडीतून मुक्त होण्यासाठी नव्या लढ्याची सुरुवात झाली. या लढ्यात गोविंदभाई श्रॉफ, स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्यासह भाऊसाहेब खैरे यांसारखे अनेक स्वातंत्र्यसैनिक सहभागी झाले. वल्लभभाई पटेल, जेव्हा स्वतंत्र भारताचे गृहमंत्री होते, त्यांनी निजामांना वेढा घालून 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हैद्राबाद संस्थानाचा भारतात समावेश करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावली.
16 जिल्हे झाले नव्हते स्वतंत्र: हैद्राबाद संस्थान म्हणजे निजामांचं राज्य, जे खूप क्रूर आणि अन्यायकारक होते. त्यावेळी या संस्थानात 16 जिल्ह्यांचा समावेश होता. यात मराठवाड्याचे औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद तसेच तेलंगणाचे 8 जिल्हे आणि कर्नाटकातील 3 जिल्हे होते.
दौलताबादच्या देवगिरी किल्ल्यावर कसा लपवून नेला तिरंगा : "या लढ्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे भाऊराव खैरे यांनी 2 सप्टेंबर रोजी सहकारी शिवनारायण जैस्वाल आणि बन्सीकाका पटेल यांच्यासोबत दौलताबादच्या देवगिरी किल्ल्यावर तिरंगा फडकवला. या घटनेची माहिती निजामांना मिळाली. त्यांनी भाऊराव खैरे यांच्याबाबत माहिती मिळवून त्यांच्या घरावर हल्ला केला. त्यांच्या आईला मारहाण केली गेली आणि त्यांच्या मालकीची जमीन जबरदस्तीनं हडपली," अशी माहिती त्यांचे पुत्र चंद्रकांत खैरे यांनी दिली.
भाऊराव खैरे छायाचित्रकार होते आणि देवगिरी किल्यावर जाताना ते पर्यटक म्हणून गेले. तिरंगा कसा लपवून घेऊन जायचा हा मोठा प्रश्न होता. त्यावेळी भाऊरावांनी झेंडा लपवून ठेवला होता. वर पोहोचल्यावर त्यांनी तो झेंडा काढून फडकवला आणि लगेच पळ काढून नांदगाव गाठलं.
निजामांच्या सैनिकांनी खैरेंच्या घरी केली लुटमार : भाऊराव खैरे दौलताबादच्या देवगिरी किल्ल्यावरुन पसार झाल्यानंतर निजामाचे सैनिक गुलमंडी परिसरात दाखल झाले. त्यांनी खैरे यांच्या आईला मारहाण केली, घरातील सामानाची तोडफोड केली आणि सोनं लुटलं. इतकंच नव्हे, तर परिसरातील इतर लोकांना देखील मारहाण करुन त्यांच्या घरात घुसून लुटमार करण्यात आली. त्यांच्या अंगावरील सोनंही लुटून दहशत पसरवली. या क्रूर कारवायांमुळे परिसरातील लोकांचा संताप प्रचंड वाढला आणि स्वातंत्र्यलढ्याला आणखी धार आली.
अशा स्थितीत वल्लभभाई पटेल यांनी या लढ्याला पाठिंबा दिला आणि वेगळी रणनीती आखून निजाम राजवटीला घेराव घातला. परिणामी, निजामांना शेवटी शरण यावं लागलं आणि हैद्राबादमधील त्यांची राजवट संपुष्टात आली.
निजामांमुळे वाढली शिवसेना : "मराठवाड्यात शिवसेनेची ताकद वाढण्यामागचं मुख्य कारण निजामांच्या अन्यायकारक कारवाया होत्या. निजामांच्या काळात विशेषतः हिंदू लोकांवर अन्याय झाला. ज्यामुळे सामाजिक असमानता आणि अन्यायाची भावना प्रबळ झाली. माझ्या कुटुंबावर आणि परिसरातील लोकांवर झालेल्या या अन्यायामुळेच शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. त्यांनी विशेषतः गोरगरिबांसाठी काम करण्याचा मानस ठेऊन लोकांसाठी लढा सुरू केला. या अत्याचारांची आठवण आजही ताजी आहे," अशी भावना भाऊराव खैरे यांचे पुत्र आणि माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा
- मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन विशेष : 'मराठावाडा गौरव गीत' कोणी लिहिलं? ते 'मराठवाडा मुक्ती शहीद स्तंभा'वर कसं आलं?
- आज का साजरा केला जातो मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन? काय आहे इतिहास; मराठवाड्यातील 'या' खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटवला ठसा
- तिरंगा ध्वज विक्रीत वाढ, वाचा कोणत्या कार्यालयावर कोणत्या आकाराचा ध्वज फडकवला जातो