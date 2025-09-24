ETV Bharat / state

ठाण्यातून 60 ट्रक धाराशिवला रवाना; शिवसेना नावाने मदत दिल्याने काहींनी नाकारली मदत

नेहमीच कोरड्या दुष्काळाचे चटके सहन करणारा मराठवाडा (Marathwada Rain) सध्या ओल्या दुष्काळानं त्रस्त झालाय. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून ठाण्यातून 60 ट्रक धाराशिवला मदतीसाठी पाठवण्यात आलेत.

Thane News
धान्य, गृह उपयोगी भांडी, कपडे, शैक्षणिक साहित्य (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 5:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून पावसामुळं पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. (Marathwada Rain) लाखो नागरिक या पावसाच्या पाण्यामुळं अडचणीत आले आहेत. हजारो घरांमध्ये पाणी साचलं आहे. अशावेळी सरकारकडून मदत जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही मदत कधीपर्यंत पोहचेल? याचा अंदाज न आल्यानं अखेरीस धारशिवचे पालकमंत्री आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी धान्य, गृह उपयोगी भांडी, कपडे, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य अशी मदत धारशिवला पाठवली आहे.

धाराशिवला आजूबाजूच्या भागातून मदत : सरकारी यंत्रणा आणि मदत उशिराने मिळत असल्यामुळं धाराशिवमध्ये आजूबाजूच्या भागातून मदत देण्यात येत आहे. परंतु ही मदत पुरेशी नाही अजूनही धाराशिवमधील अनेक तालुक्यात पूरस्थिती कायम आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटलेला आहे. असं असताना त्यांच्यापर्यंत जिल्हा प्रशासनाला पोहचता आलं नाही. त्यामुळं त्यांचे हाल होऊ नये यासाठी ठाण्यातून मदतीचे ट्रक पाठवण्यात आले आहेत. जवळपास 60 वाहनांमध्ये ही मदत धाराशिव येथे पोहोचवण्यात येत आहे.



आपत्तीवेळी धावून येतो ठाणे जिल्हा : केरळ, कोल्हापूर, जम्मू काश्मीर येथे आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी ठाण्यातील डॉक्टर आणि रेशनसह गृहोपयोगी भांडी देखील पोहचवण्यात आली होती. त्यामुळं आता पूरस्थिती निर्माण झाल्यावर प्रताप सरनाईक यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून मदत पोहचवली आहे. ही मदत व्यवस्थितपणे पॅकिंग करून त्यावर स्टिकर लावून करण्यात आली आहे.



रागावलेल्या काही लोकांनी नाकारली मदत : जिल्हा प्रशासन आणि सरकारी मदत योग्यवेळी न पोहचल्यानं धारशिवमध्ये नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला होता. त्यात पावसाचा जोर कमी होत नसल्याने ही मदत देखील पोहचवणे कठीण झाले होते. अशा परिस्थितीमध्ये हतबल झालेल्या काही नागरिकांनी प्रचार करणारे साहित्य नको असे म्हणत मदत नाकारली आहे.

हेही वाचा -

  1. नाशिकमध्ये पावसाचा धुमाकूळ; गोदावरी नदीला पूर, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा
  2. निसर्गाच्या विरुद्ध विकासाचे पर्वतरांगातील लोकांना बसतायत चटके, पूरग्रस्त भारताने काय करावे?
  3. अहिल्यानगर जिल्ह्याला 'यलो अलर्ट'; करंजी गावात ढगफुटीसदृश पाऊस, शाळांना दोन दिवस सुट्टी, मदतीचे विखे पाटलांचे निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAINठाण्यातून 60 ट्रक धाराशिवला रवानाMARATHWADA RAINप्रताप सरनाईकHEAVY RAIN IN DHARASHIV

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.