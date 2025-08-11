ठाणे - कोविडनंतर पाच वर्षानंतर पुन्हा सुरू करण्यात ठाणे महानगरपालिका वर्षा मॅरेथॉनला गालबोट लागल आहे. ३१ व्या ठाणे महानगरपालिका वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धेत २१ किमी स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या स्पर्धकाचा मृत्यू झाला. देवाती बेन्नी असे मृत स्पर्धकाचं नाव आहे. ते ठाण्यामधील रहिवासी होते.
मृत देवाती बेन्नी हे साधारण चाळीस ते पंचेचाळीस वयोगटातील होते. ते खासगी ठिकाणी नोकरी करत होते. ते ठाण्यात हॅपी व्हॅली वसंत विहार येथे राहायला होते. त्यांनी रविवारी ठाणे महानगरपालिका आयोजित वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धेत २१ किमी पुरूष गटात सहभाग घेतला होता. स्पर्धा संपल्यानंतर ते घरी गेले. जेवण केल्यानंतर विश्रांती घेत असताना दुपारी तीन वाजण्याच्या दरम्यान त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. या झटक्यानंतर राहत्या घरीच त्यांचा मृत्यू झाला.
फिट असतानाही मृत्यू?२१ किमी पुरूष गट ही स्पर्धा महापालिका भवन येथून सुरू होवून महापालिका भवन येथे समाप्त झाली. या स्पर्धेत तब्बल १० स्पर्धकांना एकूण २ लाख ९६ हजार ७५० रोख रक्कमेची पारितोषिक देण्यात आली. विजेत्यांना प्रथम १ लाखांचे रोख पारितोषिक, सन्माचिन्ह, मेडल व प्रमाणपत्र देवून सन्मानित आले. या स्पर्धेत एमबीबीएस डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र बंधनकारक होते. फिट असतानाही देवाती बेन्नी यांचा अकस्मात मृत्यू झाल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनीदेखील घेतला सहभाग- ठाणे महापालिका वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील सहभागी झाले. त्यांनी ठाणे पालिका मुख्यालय ते पाचपाखाडी येथील साईबाबा मंदिरापर्यंत धावण्याचा आनंद घेतला. खुद्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धावत असल्याचं पाहून स्पर्धकांमध्ये उत्साह दिसून आला. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आयुक्त सौरभ रावदेखील सोबत होते. या स्पर्धेत पुरुष गटात पुण्याच्या एएसआयच्या धर्मेंद्र यानं १ तास ७ मिनिटं आणि ४१ सेकंद वेळेसह २१ किमीचं अंतर पार करून अव्वल स्थान पटकाविलं.
