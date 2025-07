ETV Bharat / state

राज-उद्धव एकत्र येत असल्यानं मनसे-शिवसेनेचे नेते भावूक; मराठी सिनेक्षेत्रातील कलाकारही मेळाव्याला दाखल - MARATHI VIJAYI MELAVA

मराठी विजयी मेळावा ( ETV Bharat GFX )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 5, 2025 at 8:47 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 10:03 AM IST 2 Min Read

मुंबई : राज्यात हिंदीच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलंच तापलं होतं. पहिलीपासून हिंदीची सक्ती नको अशी भूमिका अनेक पक्षांनी आणि संघटनांनी घेतली होती. मनसेनं हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर मोठं आंदोलन केलं, त्यानंतर या आंदोलनात शिवसेना - उबाठा पक्षानं देखील उडी घेतली. पाच जुलै म्हणजे आज याविरोधात भव्य असा मोर्चा निघणार होता. या मोर्चात शिवसेना - उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे दोन्ही ठाकरे बंधू सहभागी होणार होते. मात्र, सराकारनं त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन्ही अध्यादेश रद्द केले. त्यामुळं हा मोर्चा देखील मागे घेण्यात आला. Marathi Vijayi Melava Live Updates : प्रसिद्ध 'जय जवान गोविंदा पथक' आज सभास्थळी लावणार थर

मराठी अभिनेते सिद्धार्थ जाधव मेळाव्यासाठी दाखल

संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद - देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्म झाला नाही तेव्हा शिवसेनेचा जन्म झाला होता. राज-उद्धव एकत्र येत आहेत हा दिवस आमच्यासाठी सण हा ठरवून केलेला कार्यक्रम नाही. सरकारने निर्णय मागे घेतला आणि हा विजयी मेळावा होत आहे. राज्यातील कानाकोपऱयातून लोक दाखल झाले आहेत.

