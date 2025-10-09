ETV Bharat / state

मराठी शाळा माझा अभियान! अकोल्यातील सेवा संस्थेचा राज्यातील 211 शाळांमध्ये हॅपिनेस प्रोग्राम

सेवा संस्थेच्या वतीनं मराठी शाळा माझा अभियान या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यभरातील 211 शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न म्हणून खास हॅपिनेस प्रोग्राम आखलाय.

Akola-based service organization launches happiness program in 211 schools in the state
अकोल्यातील सेवा संस्थेचा राज्यातील 211 शाळांमध्ये हॅपिनेस प्रोग्राम (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 9, 2025 at 2:09 PM IST

अमरावती - मराठी शाळा असा फलक आज केवळ जिल्हा परिषद, नगर पालिकांच्या शाळेवर दिसतो. 20 वर्षांआधीची पिढी मराठी शाळेत शिकून मोठी झाली. मराठी शाळेत शिकून मोठ्या झालेल्या अकोला येथील तरुणाईच्या सेवा संस्थेच्या वतीनं मराठी शाळा माझा अभियान या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यभरातील 211 शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न म्हणून खास हॅपिनेस प्रोग्राम आखलाय. मराठी शाळा टिकाव्यात यासंदर्भात सेवा संस्थेनं हाती घेतलेल्या अभियानासंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

अशी आहे संकल्पना : सेवा संस्थेच्या वतीनं गत पाच वर्षांपासून मेळघाटातल्या जिल्हा परिषदेच्या एकूण 19 शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वर्षभर पुरेल, असं शैक्षणिक साहित्य वाटपाचा उपक्रम राबविण्यात येतोय. काही शाळेत गरजेनुसार टीव्ही आणि इतर साहित्यदेखील भेट स्वरूपात देण्यात आलंय. मेळघाटातील शाळांप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी शाळा टिकून राहाव्यात, यासाठी पहिल्या टप्प्यात सर्व जिल्ह्यातील एकूण 211 शाळा निवडून त्याठिकाणी विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून आपली शाळा देखील खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या तुलनेत कुठे मागे नाही, असं अगदी सामान्य कुटुंबातून मराठी शाळेत शिकायला आलेल्या चिमुकल्यांना वाटावं, असा या सर्व उपक्रमामागचा उद्देश आहे, असं सेवा संस्थेचे अध्यक्ष वैभव वानखडे यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलंय.

मेळघाटातील अनुभवावर राज्यभरातील कामाचं नियोजन : मेळघाटातील शाळा आणि विद्यार्थी यांचे प्रश्न, अडचणी यांचा गत पाच वर्षांपासून अभ्यास केला आणि अनुभव घेतला. खरं तर मेळघाटातील शाळा आणि विद्यार्थ्यांची परिस्थिती आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील सर्व शाळांची परिस्थिती अतिशय भिन्न आहे. असं असलं तरी मेळघाटातील शाळांमध्ये आलेला अनुभव घेऊनच गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदुरबार आणि कोकणातील काही निवडक मराठी शाळांसाठी योग्य काम करायचं ठरवलंय. यासह राज्यातील सर्व जिल्ह्यात ग्रामीण भागात निवडक मराठी शाळांशी संपर्क साधून आपल्या शाळेसाठी काही नवं करता यावं, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे सर्व जिल्ह्यात आमच्या संस्थेच्या वतीनं आमचे कार्यकर्ते हे अभियान यशस्वी व्हावं, यासाठी शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्या संपर्कात आहेत, असंदेखील वैभव वानखडे म्हणालेत.

मेळघाटात 19 शाळांना शैक्षणिक साहित्य वाटप : सेवा संस्थेच्या वतीनं मेळघाटात गत पाच वर्षांपासून एकूण 19 शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण साहित्य वितरीत केलं जातं. यावर्षी भिलखेडा येथील जिल्हा परिषद मराठी शाळेच्या प्रांगणात 19 शाळांतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण साहित्य वितरीत करण्यात आलंय. बेला, लवादा, आडनदी, सोलामाहू, ढोमणीफाटा, जैतादेही, वडापाटी, जमलीवन, कोहना, मनभंग, आलाडोह, भांद्री, बिहाली, जमुननाला, मसोंडी, घाटांग, मोथा, भुलोरी, भीलनखेडा या गावांतील शाळेच्या विद्यार्थ्यांचं साहित्य वितरीत करण्यात आलंय. साहित्य वितरण सोहळ्याला वैभव वानखडे यांच्यासह मीरा वानखडे, चिखलदराचे तहसीलदार जीवन मोरणकर, गट शिक्षणाधिकारी भटेसिंग गिरासे, आडनदिलचे ग्रामसेवक पंकज चिमोटे, भिलखेडा शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सुनंदा तोटे, चिखलदरा गट समन्वयक संतोष बोपुलकर, सलोना येथील केंद्र प्रमुख दिलीप इंगळे प्रामुख्यानं उपस्थित होते.

चिमुकल्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद : पेन, पेन्सिल, खोडरबर, भरपूर वह्या, रजिस्टर असं शैक्षणिक साहित्य मिळाल्यानंतर आदिवासी कुटुंबातील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलं. यावेळी सेवा संस्थेचे पदाधिकारी, स्वयंसेवक यांनी विद्यार्थ्यांबरोबर आदिवासी नृत्याचा आनंद घेतला. या सोहळ्यात भिलखेडा शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी देखील करण्यात आलीय.

