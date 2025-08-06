मुंबई : महापालिकेने माहीम न्यू रोड एम. एम. छोटानी शाळेची इमारत C 1 या धोकादायक प्रकारातील असल्याचं जाहीर केलं आणि शाळा रिकामी करण्यात आली. मात्र, या शाळेची इमारत पाडू नये आणि या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या 2 हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागू नये यासाठी स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्था, मराठी भाषाप्रेमी नागरिक एकवटले आहेत. त्यासोबत भांडुपमधील 1971 सालापासून सुरू असलेली खिंडीपाडा येथील महानगरपालिकेची मराठी शाळा बंद झाली आहे. तिथे शिकत असलेल्या 80 विद्यार्थ्यांना 2 किलोमीटर लांब असलेल्या तुळशीपाड्याला पाठवल्यानं पालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. एकापाठोपाठ मराठी शाळा बंद होत असल्यानं मुंबईमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या शाळांच्या जागांवर डोळा ठेवून आणि ठरवून सरकार मराठी शाळा बंद पाडत असल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे.
नूतनीकरणाच्या वेळी इमारत धोकादायक नव्हती का? : माहीम पश्चिमेला रेल्वे स्थानकालगत असलेल्या न्यू माहीम रोड एम. एम. छोटानी या महापालिका शाळेच्या इमारतीची पुनर्बांधणी 2017-18 मध्ये झाली. म्हणजे दोनच वर्षांपूर्वी या शाळेचं नूतनीकरण महापालिकेनं केलं आहे. त्यावेळी झालेला खर्च 50 लाखांच्या घरात होता. त्यावेळी त्या निधीचा नक्की काय उपयोग झाला. पुनर्बांधणी करताना इमारत धोकादायक आहे हे पालिकेच्या लक्षात आलं नाही का? त्याचबरोबर 4-5 वर्षांपूर्वी 5 कोटींचा निधी शाळेला मंजूर करण्यात आला होता त्या निधीचं काय झालं? या प्रश्नांची उत्तरे महापालिकेने द्यावी, अशी भूमिका मनसेचे माजी नगरसेवक विरेन तांडेल यांनी घेतली आहे.
शाळेचं बांधकाम पाडण्याबाबत काय आहे म्हणणे? : याबाबत पालकांनी पालिकेकडे विचारणा केली असता पालिकेच्या उत्तर विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी 3 जानेवारी 2025 च्या पत्रात म्हटलं आहे की, शाळेच्या इमारती संबंधी मेसर्स पेंटॅकल कन्सल्टंट इंडिया प्रा. लि. यांची इमारती प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शाळा इमारतीचं त्यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं आहे. 18 डिसेंबर 2024 रोजी शाळेची इमारत सी 1 धोकादायक श्रेणी म्हणून घोषित करण्यास मान्यता दिली असून, त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी या इमारतीमध्ये बसणे धोकादायक आहे, असं पालिकेचं म्हणणं आहे. पालिकेच्या या स्पष्टीकरणावर स्थानिक पालक जितेंद्र पाटील यांनी पालिकेने दोनच वर्षांपूर्वी या शाळेचे नूतनीकरण का केले? असा प्रश्न विचारला आहे. हा अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा असून, जनतेच्या पैशाची लूट आहे, असे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
माहीममधीलच एक शाळा धोकादायक म्हणून पाडली : याच परिसरातील पालिकेच्या मोरी रोड माहीम शाळेची इमारत पुनर्बांधणीच्या नावाखाली तीन वर्षांपूर्वी पाडण्यात आली होती. ती अजूनही पुन्हा बांधण्यात आलेली नाही. त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना न्यू माहीम रोड एम. एम. छोटानी या शाळेत प्रवेश दिला गेला होता. त्यात आता न्यू माहीम रोड एम. एम. छोटानी शाळेतील विद्यार्थ्यांना सायन येथील शाळेत प्रवेश घ्या, असं सांगण्यात आलं आहे. हे विद्यार्थी माहीम ते सायन प्रवास कसा करणार? असा प्रश्न पालक विचारत आहेत. या मुलांच्या पालकांचं म्हणणं आहे की, आम्ही दिवसभर कामासाठी बाहेर पडतो, आमच्या लहान मुलांना माहीम ते सायन प्रवास कसा जमणार अशी चिंता पालकांना सतावत आहे. त्यामुळं न्यू माहीम रोड शाळेची इमारत तोडू नये, या मागणीच्या सह्यांचं निवेदन पालकांनी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना दिल्याची माहिती मनसेचे माजी नगरसेवक विरेन तांडेल यांनी दिली. तसेच महापालिकेने मोरी रोड शाळा येथे पुन्हा शाळा बांधण्यात येणार आहे का? हे पालिकेने आधी जाहीर करावं, अशी मागणी पालक स्वाती धुमाळ यांनी केली आहे.
आधी मोरी रोडची शाळा बांधून पूर्ण करा : मोरी रोडवरची शाळा साडेतीन वर्षांपूर्वी पाडली गेली आणि त्या ढिगार्यावरची अजून एकही वीट उचलली गेली नाही. त्या शाळेतल्या मुलांना माहीमच्या एम. एम. छोटानी शाळेत सामावून घेतलं. त्यावेळी वाटलं होतं की काही वर्षातच मोरी रोडची शाळा बांधली जाईल. पण तसं झालं नाही उलट आता एम. एम. छोटानी शाळेच्या गळ्याला नख लावलं जात आहे. या शाळेची इमारत धोकादायक आहे असं सांगून इमारत रिकामी केली गेली आहे पण त्याला काही अर्थ नाही. कारण त्यासाठी ज्याप्रकारे ऑडिट केलं गेलं त्याचा अहवाल नक्की काय आहे त्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली जात नाही. या इमारतीची दुरुस्ती 2001 मध्ये झाली आहे. मग इतक्या लवकर तीच इमारत धोकादायक म्हणून घोषित व्हावी हे बुचकळ्यात टाकणारं आहे. त्यामुळं आता सर्व पालक, सामाजिक संस्थांचं हेच म्हणणं आहे की मोरी रोडची शाळा बांधून पूर्ण करावी आणि त्यानंतर एम.एम. छोटानी शाळेची इमारत पुनर्बांधणीसाठी घेण्यात यावी अशी आमची अपेक्षा आहे, असं अभिनेत्री आणि मराठी शाळांच्या सदिच्छा दूत चिन्मयी सुमित यांनी सांगितलं.
भांडुपची शाळा ठरवून बंद पाडली? : माहीम येथील न्यू माहीम शाळेच्या बांधकामाला धोकादायक ठरवून शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात असतानाच, भांडुपमध्ये 1971 सालापासून सुरू असलेली खिंडीपाडा येथील महानगरपालिकेची मराठी शाळा आता बंद झाली आहे. शाळा धोकादायक घोषित झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना या ठिकाणापासून 3 किमी अंतरावर असलेल्या तुळशेत पाडा या शाळेत स्थलांतरित करण्यात आलं. या शाळेत बालवाडीत 80 विद्यार्थी शिकत होते. मात्र, इतक्या लांब मुलांना पाठवण्यास वाहतूक व्यवस्था नसल्यानं पालकांनी विद्यार्थ्यांचा प्रवेश खासगी शाळेत घेतला. आता विद्यार्थीच नसल्यानं खिंडीपाडा मनपा मराठी शाळा बंद झाली आहे. पालिकेकडून पद्धतशीरपणे एका मराठी शाळेचा बळी घेतला गेला, असा आरोप महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेने केला आहे. भांडुप खिंडीपाडा येथे महानगरपालिकेने 1971 साली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागेत ही शाळा बांधली गेली होती. पण पालिकेने अनेक वर्षे शाळेची डागडुजी, रंगरंगोटी केली नाही, त्यामुळं शाळेची इमारत अत्यंत जीर्ण झाली होती. याबाबत अनेक सामाजिक संस्थांनी पाठपुरावा करूनही शाळेकडं पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यानं शाळा बंद पडली असल्याचा आरोप स्थानिक पालकांनी केला आहे.
मागील वर्षभरात महानगरपालिकेच्या दोन शाळा बंद : कुलाबा परिसरातील पालिकेची ए. एन. मार्गावरील शाळा इमारत धोकादायक आहे, असं कारण सांगून बंद केली. या शाळेत सर्व माध्यमांचे मिळून 2432 विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची माहिती शाळेचे मुख्याध्यापक आरिफ यांनी दिली. त्यातील मराठी, हिंदी आणि उर्दू माध्यमाचे 600 विद्यार्थी सध्या कुलाबा मार्केट येथील हॉस्पिटलच्या जागेत शिक्षण घेत आहेत. तर माध्यमिक विभागाच्या 350 विद्यार्थ्यांना सीएसएमटी जवळील शाळेत स्थलांतरित करण्यात आल्याचं आरीफ यांनी सांगितलं. तर 1482 विद्यार्थी अजूनही ऑनलाईन शिक्षण घेत असून, त्यांना लवकरच जागा देतो असं पालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. याबाबत पालिकेच्या अधिकारी रिना वारके यांनी इमारतीला तडे गेले असून, ऑडिट केल्यानंतर ही इमारत धोकादायक असल्याचं निष्पन्न झाल्याचं सांगितलं. मात्र, कोणत्या स्तरातील धोकादायक इमारत ठरवली गेली आहे, असं विचारलं असता त्यांना त्याचं उत्तर देता आलं नाही.
कुलाबा शाळेच्या पालकांकडून संताप : शाळा इमारत धोकादायक आहे हे आम्हाला एप्रिल किंवा मेमध्ये का सांगितलं नाही? असा संतप्त सवाल या शाळेतील एका विद्यार्थिनीचे पालक नरेश राठोड यांनी विचारला आहे. पालिकेकडून शाळा अचानक बंद केली गेली आणि आता विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग घेतले जात आहेत. आम्ही दोन्ही पालक कामानिमित्त दिवसभर बाहेर असतो. मुलांच्या हातात मोबाईल आला आहे, पण मुलं ऑनलाइन अभ्यासच करतात की नाही? यावर लक्ष कसं ठेवणार ही चिंता राठोड यांच्यासह अनेक पालकांना सतावत आहे. आता पहिली चाचणी परीक्षा घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळं शाळा कधी सुरू करणार असं महानगरपालिकेला विचारल्यावर आम्ही कुलाब्यातच एक इमारत भाडेतत्त्वावर बघितली होती. पण त्याचे भाडे 22 लाख रुपये असल्यानं आम्ही ती इमारत भाडेतत्त्वावर घेण्याचा विचार रद्द केला, असं पालिकेनं सांगितल्याचं नरेश राठोड म्हणाले. पण या सगळ्यात पालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळं आमच्या मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा संताप पालकांनी व्यक्त केला.
मागील काही वर्षात शेकडो मराठी शाळा पडल्या बंद : मराठी माध्यमाच्या शाळांची मुंबईमधील परिस्थितीबाबत महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडं विचारणा केली असता 2012-13 ते 2024-25 या कालावधीत सुमारे 131 मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शैक्षणिक वर्ष 2012-13 मध्ये 385 हा मराठी माध्यमांच्या शाळेचा आकडा होता, तो शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये घसरून 254 वर आला आहे. याबाबत संताप व्यक्त करताना राज्य शिक्षक परिषदेचे सरचिटणीस शिवनाथ दराडे यांनी महानगरपालिकेचे शाळांच्या बाबतीत प्रत्येक गैरनियोजन आणि गैरव्यवस्थापन सुरू असल्याचं सांगितलं. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात काळजीपूर्वक लक्ष घातलं पाहिजे. शाळा दुरुस्ती किंवा शाळा इमारतीचं पाडकाम करणं याबाबतच्या निर्णयात पारदर्शकता दिसत नाही. तसेच कुलाबा येथील शाळेतील विद्यार्थ्यांची तत्काळ बसण्याची व्यवस्था करा, अशी मागणी दराडे यांनी केली.
पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडं ओढा वाढला : मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या या परिस्थितीला पालकांचा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेकडं असलेला ओढा कारणीभूत असल्याचं राज्य शिक्षक परिषदेचे सरचिटणीस शिवनाथ दराडे यांनी सांगितलं. ज्या ठिकाणी मराठी माध्यमाच्या शाळा होत्या त्याच शाळेत इंग्रजी माध्यमाच्या अनुदानित शाळांना सरकारकडून मंजुरी दिली जात आहे. गेल्या काही वर्षात एकही मराठी माध्यमाची शाळा सुरु झाली नाही. शाळा हे पैसे कमवण्याचं साधन आहे अशी मानसिकता तयार झाली असल्यानं त्यामुळं मराठी माध्यमाच्या शाळांना कोणीच वाली नसल्याचं चित्र आहे. पालकांना असं वाटतं की इंग्रजी शाळेत मुलाला घातले तरच मुलांना नोकरी मिळेल असे दराडे यांनी नमूद केलं. मात्र, 10 ते 20 वर्षांपूर्वी जे विद्यार्थी मराठी माध्यमांच्या आणि सरकारी शाळांमधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडले आहेत, त्यापैकी अनेकजण वकील, डॉक्टर, इंजिनियर, आयपीएस आणि आयएएस अधिकारी आहेत, याकडं दराडे यांनी लक्ष वेधलं. मराठी माध्यमाच्या शाळांकडं शासनाच्या पातळीवरील दुर्लक्ष होतं. पुरेशा पायाभूत सुविधा या गोष्टींकडं सरकारचं दुर्लक्ष होतं हे देखील मराठी माध्यमाच्या शाळांची संख्या कमी होण्यास कारणीभूत आहेत, असे दराडे यांनी सांगितलं.
