‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपट वादात; ट्रेलरमधील दाव्यांवर महंत सुधीर दास यांचा तीव्र आक्षेप, मुंबईतील कार्यक्रमात निदर्शने - KHALID KA SHIVAJI MOVIE CONTROVERSY

‘खालिद का शिवाजी’ हा मराठी चित्रपट वादात अडकला आहे. पुण्यातील श्रीशिवशंभू विचार मंचानं या चित्रपटाला तीव्र विरोध केला आहे. मुंबईतील चित्रपट पुरस्कार कार्यक्रमातही विरोध दिसला.

Press conference of Shri Shiv Shambhu Vichar Manch Pune
श्रीशिवशंभू विचार मंचाची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 7:47 PM IST

Updated : August 6, 2025 at 9:41 PM IST

पुणे : ‘खालिद का शिवाजी’ हा मराठी चित्रपट ८ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार आहे. मात्र, आता हा चित्रपट वादात सापडला आहे. काल मंगळवारी हिंदू महासंघानं या चित्रपटाला विरोध दर्शवल्यानंतर आता श्रीशिवशंभू विचार मंचानं देखील या चित्रपटाला तीव्र विरोध केला आहे.

श्रीशिवशंभू विचार मंचाची पुण्यात पत्रकार परिषद : ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटात काही आक्षेपार्ह बाबी दाखवण्यात आल्याचा आरोप अखिल भारतीय पंच रामनंदी निर्वाणी आखाडाचे अध्यक्ष महंत सुधीर दास महाराज यांनी केला. चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शकांनी संबंधित दृश्यांचे संदर्भ आणि पुरावे सादर केल्याशिवाय शासनानं या चित्रपटाचं प्रसारण करू नये, अशी त्यांनी मागणी केली. पुण्यात श्रीशिवशंभू विचार मंचाच्या वतीनं आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली. चित्रपटामुळे जनभावना दुखावल्या जाण्याची शक्यता असल्यानं संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्काळ लक्ष घालावं, अशीही त्यांनी विनंती केली.

चित्रपटाच्या ट्रेलरवर महंत सुधीर दास यांचा तीव्र आक्षेप (Source- ETV Bharat Reporter)

सुधीर दास नेमकं काय म्हणाले? : पत्रकार परिषदेत बोलताना सुधीर दास यांनी सांगितलं, “या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर पाहण्यात आला. यामध्ये ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून अनेक चुकीचे आणि तथ्यहीन दावे करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात ३५ टक्के मुसलमान होते, महाराजांचे ३५ पैकी ११ अंगरक्षक मुसलमान होते, तसंच महाराजांनी रायगड किल्ल्यावर मशिद बांधली. हे सर्व दावे कोणत्याही आधाराशिवाय करण्यात आले असून, त्यास पुष्टी करणारे कोणतेही ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत.”

मावळ्यांचं खरं योगदान वगळण्याचा प्रयत्न : महंत सुधीर दास महाराज यांनी यावेळी स्पष्टपणं सांगितलं, “या प्रकारातून समाजाची ऐतिहासिक दिशाभूल केली जात असून, तरुण पिढीमध्ये इतिहासाबाबत गैरसमज पसरण्याचा धोका आहे. ट्रेलरमध्येच इतक्या त्रुटी असतील तर संपूर्ण चित्रपट समाजाची वैचारिक दिशाभूल करणारा ठरू शकतो. शिवरायांच्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेतील मावळ्यांचे खरे योगदान झाकोळून दुसऱ्याच गटाला श्रेय देण्याचा हा प्रयत्न विघातक आणि उद्देशपूर्वक आहे.”

'संदर्भ, पुरावे दिल्याशिवाय चित्रपट प्रसारित करू नये' : “अलीकडेच रायगड किल्ल्याची नोंद जागतिक वारसा स्थळ म्हणून झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, या चित्रपटातून किल्ल्याविषयी समाज माध्यमांवर चुकीची माहिती पसरवण्याचे हे पूर्वनियोजित कारस्थान असल्याची आमची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे या चित्रपटाच्या आशयाची सखोल चौकशी करावी. निर्माते-दिग्दर्शकांनी दिलेल्या दाव्यांचे संदर्भ आणि पुरावे उपलब्ध करून दिल्याशिवाय चित्रपट प्रसारित करू नये,” अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावेळी घोषणाबाजी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या चित्रपटासंदर्भातील रोषाला सामोरं जावं लागलं. महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मनोगत व्यक्त करण्यासाठी उभे राहिले असता प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या काही अज्ञात व्यक्तींनी ‘बंद करा बंद करा, खालिद का शिवाजी बंद करा’ अशी जोरदार घोषणाबाजी केली होती. घोषणाबाजी करणाऱ्या व्यक्तींच्या हातात फलक होते. त्यांच्याकडून इतिहासाचं विकृतीकरण बंद करा, अशाही घोषणा देण्यात आल्या होत्या. या घोषणाबाजीनंतर 'तुम्ही तुमचं म्हणणं मांडलं आहे, आता कार्यक्रम खराब करू नका', असं म्हणत फडणवीस यांनी भाषणाला सुरुवात केली होती.

आशिष शेलार यांची प्रतिक्रिया : या प्रकरणानंतर सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाबाबत केलेली मागणी आणि भावना या आम्हाला पूर्णपणे मान्य आहेत. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशननं याला प्रमाणित केलं आहे. या गोष्टीचा फेरविचार करावा, अशी सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना दिली आहे. कुणाच्याही भावना दुखावणं किंवा चुकीचा इतिहास दाखवणं, तसंच जनक्षोभ होणं आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे ‘सीबीएफसी’नं त्याचा फेरविचार करावा. हा चित्रपट मध्यंतरी चित्रपट महोत्सवासाठी पाठवण्याची भूमिका ज्या निवड समितीनं घेतली, यासंदर्भातील चौकशीचे आदेश मी दिले आहेत". तसंच, "त्यांनी योग्य अभ्यास केला होता का? चित्रपट पाहिला होता का? कथा वाचली होती का? खोडसाळपणा होता का? आदींची चौकशी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी करावी. तसंच या विभागानं कायदेशीर सर्व प्रक्रिया पाहून आणि ‘सीबीएफसी’सोबत संपर्क साधून ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाबाबत फेरविचार करण्याची भूमिका घेण्यासंदर्भात चर्चा करण्याचे आदेश दिले आहेत," असंही आशिष शेलार यांनी सांगितलं. दरम्यान यासंदर्भात खात्यानं केंद्राशी पत्रव्यवहार केला आहे.

