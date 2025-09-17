ETV Bharat / state

दोन समाजासाठी वेगवेगळ्या उपसमिती तयार करण्याची गरज होती का? शरद पवारांनी उपस्थित केला प्रश्न

दोन समाजांच्या दोन वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करण्याची आवश्यकता होती का? असा प्रश्न करत शरद पवार यांनी राज्यकर्त्यांच्या भूमिकांवर नाराजी व्यक्त केली. ते माध्यमांशी बोलत होते.

माध्यामांशी बोलताना शरद पवार (ETV Bharat Reporter)
पुणे : राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पहायला मिळत आहे. राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाबाबत हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यावर ओबीसी समाजाकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारनं मराठा समाजासाठी मराठा उपसमिती तर ओबीसी समाजासाठी ओबीसी उपसमितीची स्थापना केली. यावर बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.

दोन समिती बनवायची गरज होती का? : "दोन समाजात कारण नसताना संघर्ष पहायला मिळत आहे. राज्य सरकारनं दोन समाजासाठी दोन उपसमिती नेमल्या आहेत. सरकारनं दोन समिती बनवायची गरज होती का? या दोन वेगवेगळ्या जातीच्या समिती आहेत. एका जातीची समिती असेल तर तिथं दुसऱ्या जातीच्या समितीचा विचार होणार का? सरकारनं इथं सामंजस्य निर्माण करून दोघात एकता करायला पाहिजे होती. आपल्याला शेवटी एकत्र बसावं लागेल. तसंच रास्त मागण्यांची पूर्तता कशा पद्धतीनं करता येईल यासाठी सर्वांनी पाऊल टाकलं पाहिजे," असं म्हणत शरद पवारांनी आपलं मत व्यक्त केलं

शरद पवारांच्या विधानावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची टीका : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुम्ही केलेल्या विधानावर टीका केली आहे याबाबत पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले "माझ्या वाक्याचा अर्थ त्यांना कळला असेल तर मला काही म्हणायचं नाही. काही किंमत देऊन कटुता थांबवली पाहिजे, याचा अर्थ काय होतो? मुख्यमंत्र्यांनी देखील अशावेळी सूचक वातावरण करण्यासाठी हातभार लावला पाहिजे."

राज्य आणि केंद्र सरकारनं लवकर मदत करावी : यंदा दोन वेळा अतिवृष्टी झाली. एक मे महिन्याच्या शेवटी आणि मागील काही दिवस अतिवृष्टी झाली आहे. आपण पाहत आहोत की प्रचंड पाऊस झालाय. मुसळधार पावसामुळं सोयाबीन, कापूस आणि ऊसाचं नुकसान झालं आहे. सोलापुरात रस्त्यावरून पाणी वाहिलं. असं कधी बघितलं नव्हतं अथवा ऐकलं नव्हतं. पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर इथं अनेक घरात पावसाचं पाणी शिरलं. यंत्रणेशी बोललो असता त्याचं म्हणणं आहे की पाणी वाहून जाण्याचा मार्ग बुजवल्यामुळं रस्त्यावर पाणी वाहत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पंचनामे होत आहेत. तातडीनं लोकांना मदत केली पाहिजे, असा आग्रह आम्ही राज्य सरकारकडं करणार आहोत. राज्य सरकारनं पंचनामे गतीनं करायला आजपासून सुरुवात केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारनं ज्या कुटुंबांना झळ बसली आहे, त्यांना लवकरात लवकर मदत केली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली.

यंदा सुमारे 259 मेट्रिक टन साखर तयार होणार : "यंदाचा ऊसाचा हंगाम जवळपास संपत आलाय. काही ठिकाणी कारखाने सुरू आहेत. यंदा सुमारे 259 लाख मेट्रिक टन एवढी साखर यंदा तयार होणार आहे. तसंच याची रिकव्हरी ही 9.26 एवढी आहे. यावेळी साखरेबरोबर इथेनॉल तयार करण्याचं काम केलं जातय. साखर, इथेनॉल आणि वीज तयार केल्यानं शुगर इंडस्ट्रीचं अर्थकारण मागील काही वर्षात अडचणीत आलं होतं. ते बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आज याबाबत आढावा घेण्यात आला," अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली.

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : "मी आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ट्विट करून शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसंच लेखी पत्र पाठवून शुभेच्छा दिल्या आहेत," असं शरद पवार यांनी सांगितलं.

