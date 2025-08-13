ETV Bharat / state

कबुतरखाना बंदीचं समर्थन करत आंदोलन करणाऱ्या मराठा एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड - MAHARASHTRA EKIKARAN SAMITI

गेल्या आठवड्यात जैन आंदोलक जे चाकू अन् सुरे घेऊन कबुतरखान्यावर तुटून पडले होते, तेव्हा त्यांच्यावर कोणती कायदेशीर कारवाई झाली? असा सवाल मराठा एकीकरण समितीनं विचारलाय.

Protest in support of pigeon coop ban
कबुतरखाना बंदीचं समर्थन करत आंदोलन (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 1:33 PM IST

मुंबई : कबुतरखाना बंदीच्या मुद्द्याला आता सामाजिक कमी आणि धार्मिक रंग जास्त चढताना दिसतोय. मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी प्रलंबित असताना या मुद्द्यावर बुधवारी सकाळी मराठा एकीकरण समितीच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आलंय.

आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं - दादर कबुतरखाना परिसरातील मराठा एकीकरण समितीचं आंदोलन - ठरल्याप्रमाणे बुधवारी सकाळी 11:30 च्या सुमारास मराठी एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते कबुतरखाना परिसरात आंदोलनाकरिता जमण्यास सुरुवात झाली. या आंदोलनाला मुंबई पोलिसांकडून आधीच परवानगी नाकारण्यात आल्यानं परिसरात सकाळपासूनच तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तसेच आंदोलनाच्या आधीच मराठी एकीकरण समितीला मुंबई पोलिसांकडून नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे तातडीनं या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यावेळी हा विषय धार्मिक नसून सामाजिक असल्याचं आंदोलकांकडून सांगण्यात येत होतं. मात्र गेल्या आठवड्यात जैन आंदोलक जे चाकू आणि सुरे घेऊन कबुतरखान्यावर तुटून पडले होते, तेव्हा त्यांच्यावर कोणती कायदेशीर कारवाई झाली?, मुंबईत फक्त मराठी माणसावर कारवाई होणार का?, असा सवाल मराठा एकीकरण समितीचे गोवर्धन देशमुख यांनी ई टीव्ही भारतच्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देताना दिलाय.

कबुतरखाना परिसरातील जैन मंदिरात शुकशुकाट - या आंदोलनाला गालबोट लागू नये याकरिता मुंबई पोलिसांनी जैन मंदिराचे दरवाजे आज बंद केले होते. तसेच तिथं स्वतंत्र बंदोबस्त लावला होता. वेळ पडली तर कबुतरखान्यासाठी हाती शस्त्र घ्यायलाही तयार आहोत, अशी दर्पोक्ती देणाऱ्या जैन मुनींच्या वक्तव्याचा निषेध म्हणून मराठा एकीकरण समितीनं हे आंदोलन पुकारलं होतं. ज्यात ते केवळ शांततेत आपला विरोध करून दादर पोलीस ठाण्याला आपलं निवेदन सादर करणार होते. मात्र पोलिसांनी त्याआधीच त्यांची धरपकड सुरू केल्यानं परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण होतं. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दादर कबुतरखाना परिसरातील दुकान दुपारी एक वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याचे पोलिसांकडून आदेश देण्यात आले होते. तसेच शिवाजी पार्क, दादर, शाहू नगर, धारावी, व्ही बी नगर, माहीम, कुर्ला पोलीस ठाण्याहून एकूण 150 पोलीस बंदोबस्ताला मागवण्यात आले होते. याशिवाय राज्य राखीव दलाच्या पोलिसाची एक तुकडीही इथं कायम बंदोबस्ताला ठेवण्यात आलीय.

Maratha Unification Committee activists arrested
मराठा एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड (Source- ETV Bharat)

काय आहे प्रकरण? - यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारनं सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर दादरसह मुंबईतील 51 कबुतरखाने तात्काळ बंद करण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर बीएमसीनं शहरातील कबुतरखान्यांविरुद्ध मोहीम सुरू केली. ज्या अंतर्गत कबुतरांना खायला घालणाऱ्यांना दंड आकारणी सुरू झाली. दरम्यान, दादर कबुतरखाना महापालिकेनं चक्क ताडपत्री लावून रातोरात बंद केला. यानंतर समोरील जैन मंदिराकडून हा कबुतरखाना खुला करावा म्हणून हिंसक आंदोलन करीत ही ताडपत्री फाडून टाकण्याचा प्रकार झाला. दरम्यान हायकोर्टानं न्यायालयाच्या आदेशाचा धाक आहे की नाही? असा सवाल करत आदेशांचा अवमान करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जारी केलेत.

काय आहे प्रकरण? - यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारनं सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर दादरसह मुंबईतील 51 कबुतरखाने तात्काळ बंद करण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर बीएमसीनं शहरातील कबुतरखान्यांविरुद्ध मोहीम सुरू केली. ज्या अंतर्गत कबुतरांना खायला घालणाऱ्यांना दंड आकारणी सुरू झाली. दरम्यान, दादर कबुतरखाना महापालिकेनं चक्क ताडपत्री लावून रातोरात बंद केला. यानंतर समोरील जैन मंदिराकडून हा कबुतरखाना खुला करावा म्हणून हिंसक आंदोलन करीत ही ताडपत्री फाडून टाकण्याचा प्रकार झाला. दरम्यान हायकोर्टानं न्यायालयाच्या आदेशाचा धाक आहे की नाही? असा सवाल करत आदेशांचा अवमान करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जारी केलेत.

