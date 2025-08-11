ETV Bharat / state

मराठा सरदार रघुजी भोसले यांची लंडनमधील ऐतिहासिक तलवार १८ ऑगस्टला मुंबईत आणणार, जाणून घ्या इतिहास - RAGHUJI BHOSALE SWORD

छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळातील मराठा सैन्यातील महत्त्वाचे सरदार रघुजी भोसले यांची तलवार १८ ऑगस्टला मुंबईत आणली जाणार आहे.

Raghuji Bhosale sword in london
मराठा सरदार रघुजी भोसले यांच्या लंडनमधील ऐतिहासिक तलवारीचा दर्शन घेताना मंत्री आशिष शेलार (Minister Ashish Shelar Office)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 8:35 PM IST

मुंबई : नागपूरकर भोसले घराण्याचे संस्थापक आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळातील मराठा सैन्यातील महत्त्वाचे सरदार रघुजी भोसले यांची तलवार १८ ऑगस्टला मुंबईत आणली जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनानं लिलावात जिंकलेली ही तलवार सोमवारी लंडनमध्ये जाऊन सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी ताब्यात घेतली.

तलवार १८ ऑगस्टला मुंबईत येणार : सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन ही तलवार १८ ऑगस्टला सकाळी मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दाखल होईल. त्यानंतर मंत्री शेलार यांच्या उपस्थितीत बाईक रॅली काढून वाजतगाजत ही तलवार दादरच्या पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकदमीमध्ये अणली जाणार आहे. तर याच दिवशी मान्यवरांच्या उपस्थितीत “गड गर्जना” हा कार्यक्रम होणार आहे.

Raghuji Bhosale sword in london
मराठा सरदार रघुजी भोसले यांच्या लंडनमधील ऐतिहासिक तलवारीचा ताबा घेताना मंत्री आशिष शेलार आणि इतर अधिकारी (Minister Ashish Shelar Office)

महाराष्ट्र सरकारनं जिंकला लिलाव : ऐतिहासिक दस्तऐवज असलेली ही तलवार लिलावात निघाल्याची बातमी २८ एप्रिल २०२५ रोजी कळल्यानंतर सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी तातडीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन तलवार शासनाला मिळावी, या दृष्टीने नियोजन करण्यात आलं. दूतावासाशी संपर्क करुन स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री शेलार यांनी याबाबतचे नियोजन व संपर्क यंत्रणा उभी केली. तातडीने एक मध्यस्थ उभा करुन या लिलावात शासनानं सहभाग घेतला आणि लिलाव जिंकला. ज्या मध्यस्थीने हा लिलाव जिंकला होता, त्यांना लंडन येथे प्रत्यक्ष भेटून आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन आज मंत्री शेलार यांनी ही तलवार ताब्यात घेतली.

ऐतिहासिक विजय - आशिष शेलार : याबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, "अशा प्रकारे परदेशात गेलेली ऐतिहासिक वस्तू लिलावात जिंकून मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अनेक पराक्रमांची साक्षीदार असलेली ही ऐतिहासिक तलवार ताब्यात घेण्याचे भाग्य मला लाभले. तमाम महाराष्ट्राचा हा एक ऐतिहासिक विजय आहे. या यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार. ही तलवार ताब्यात घेतांना लंडन येथील मराठी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांनी आनंद जल्लोष करुन साजरा केला."

Raghuji Bhosale sword in london
मराठा सरदार रघुजी भोसले यांच्या लंडनमधील ऐतिहासिक तलवारीचा दर्शन घेताना मंत्री आशिष शेलार (Minister Ashish Shelar Office)

तलवारीचं ऐतिहासिक महत्त्व : रघुजी भोसले प्रथम हे नागपूरकर भोसले घराण्याचे संस्थापक आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळातील मराठा सैन्यातील एक महत्त्वाचे सरदार होते. रघुजी भोसले यांचे शौर्य आणि युद्धनीती यावर प्रसन्न होऊन छत्रपती शाहू महाराजांनी त्यांना ‘सेनासाहिबसुभा’ ही पदवी दिली होती. रघुजी भोसले प्रथम यांनी १७४५ आणि १७५५ मध्ये बंगालच्या नवाबाविरुद्ध युद्धमोहिमांचे नेतृत्व करून मराठा साम्राज्याचा बंगाल, ओडिशापर्यंत विस्तार केला. याचबरोबर त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये चांदा, छत्तीसगड, संबळपूर याही प्रदेशांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. दक्षिण भारतातील कुड्डाप्पाचा नवाब, कर्नूलचा नवाब यांचाही पराभव करून दक्षिण भारतात आपला लष्करी आणि राजकीय दबदबा निर्माण केला. अठराव्या शतकातील एक अत्यंत धाडसी मराठा सेनानी म्हणून रघुजी भोसलेंकडे बघितले जाते. नागपूरकर भोसलेंच्या भौगोलिक सीमांमध्ये लोखंड, तांबे यांच्या खाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत्या. यांचा वापर वस्तूंसोबतच शस्त्रे बनवण्यासाठीही केला जात असे. नागपूरकर भोसले घराण्यातील राजशस्त्रे निर्मिती आणि सौंदर्य यांचा अजोड मिलाफ आहे.

तलवार लंडनमध्ये कशी गेली? : नागपूरकर भोसलेंची १८१७ मध्ये सीताबर्डी येथे ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध लढाई झाली. या लढाईमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचा विजय झाल्यावर कंपनीनं नागपूरकर भोसल्यांच्या खजिन्याची लूट केली. यामध्ये अनेक मौल्यवान वस्तू, दागिने तसेच शस्त्रांचाही समावेश होता. नागपूरचे संस्थान खालसा झाल्यावर ईस्ट इंडिया कंपनीला वेळोवेळी नजराणे आणि भेटीही मिळाल्या होत्या. रघुजी भोसलेंची तलवार युद्धानंतरच्या लुटीमध्ये अथवा ब्रिटिशांना दिलेल्या भेटींमध्ये देशाबाहेर गेल्याची शक्यता आशिष शेलार यांनी वर्तवली.

