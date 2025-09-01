ETV Bharat / state

हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी होणार?, मराठा आरक्षणप्रश्नी लवकरच मसुद्याला अंतिम स्वरुप मिळणार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांची माहिती - MARATHA RESERVATION

आज मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली.

Maratha reservation issue will soon get final draft, says Minister Radhakrishna Vikhe Patil, Mumbai
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2025 at 4:12 PM IST

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेगवान हालचाली सुरू आहेत. सोमवारी (1 सप्टेंबर) आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं की, "हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा मसुदा लवकरच अंतिम करण्यात येईल. यासाठी विधितज्ज्ञ आणि महाधिवक्त्यांसोबत सविस्तर चर्चा सुरू असून, न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारा निर्णय घेण्यावर भर देण्यात येत आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेमुळं प्रक्रियेला थोडा विलंब झाला आहे."

मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक : दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेल्या आंदोलनानं तीव्र स्वरुप धारण केल्यानंतर, राज्य सरकारनं या प्रकरणी सक्रिय पावले उचलली आहेत. आज मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत आंदोलकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करण्यात आला. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली.

बैठकीत काय ठरलं?

  • राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं की, "आंदोलकांनी केलेल्या मागण्यांबाबत गेल्या दोन दिवसांपासून वेगवेगळ्या विधितज्ज्ञांशी चर्चा करीत आहोत. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी न्या. संदीप शिंदे आणि आमचे अधिकारी आंदोलनस्थळी जाऊन आले. त्यांचं निवेदनही प्राप्त झालं आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत चर्चा झाली असून, आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करून घेत आहोत. आज सकाळी झालेल्या बैठकीत स्वतः मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. याशिवाय महाधिवक्ता आणि न्या. संदीप शिंदे देखील हजर होते.
  • दरम्यान, बैठकीचा मुख्य फोकस हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीवर होता. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं की, "सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत राहून हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. कारण, आंदोलकांसमोर आम्ही सरकार म्हणून जी भूमिका मांडू, ती न्यायालयातही टिकली पाहिजे.मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयात आज एक जनहित याचिका दाखल झाल्यामुळं महाधिवक्त्यांना तिथं जावं लागलं. न्यायालयानं या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान काय निर्देश दिले आहेत, हे पाहिल्यानंतर पुन्हा महाधिवक्त्यांसोबत बैठक होईल. त्यानंतरच प्रारूप मसुद्याला अंतिम स्वरूप देता येईल."

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा अभ्यास सुरू : राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा अभ्यास सध्या सुरू आहे. या निकालांमध्ये सरसकट आरक्षण देता येत नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. परंतु, आंदोलकांच्या मुख्य मागणीप्रमाणे मराठवाड्यातील जनतेसाठी हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत आम्ही एक मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा कायद्याच्या कसोटीवर उतरावा म्हणून तो महाधिवक्त्यांनी तपासावा, अशी अपेक्षा आहे. आज या मसुद्याबाबत बैठक घेणार होतो, पण जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी लागल्यामुळे त्यास विलंब झाला. तरीही आजच या प्रारूपाचे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे."

मनोज जरांगेंना भेटण्याची शक्यता कमी : मसुदा अंतिम झाल्यानंतर तो मनोज जरांगे पाटील यांना थेट द्यायचा की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, "वेगवेगळ्या पर्यायांवर चर्चा झाली. काही निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे बंधन आहे, ते झुगारून त्यापुढे जाता येणार नाही. परंतु, गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत तोडगा काढता येईल, असं आमचं मत आहे. तो मसुदा अंतिम झाला की, तो आपल्यासमोर ठेवू", असंही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.

