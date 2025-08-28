ETV Bharat / state

मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल होण्यास सुरुवात; मुख्यमंत्री म्हणाले, 'ही' मागणी समाजहिताची नाही! - MARATHA RESERVATION

रेल्वे आणि रस्ते मार्गानं आंदोलक आझाद मैदानाजवळ जमा होऊ लागले आहेत.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 5:37 PM IST

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आवाहनानुसार मराठा आंदोलक हळूहळू मुंबईत पोहोचण्यास सुरुवात झाली आहे. रेल्वे आणि रस्ते मार्गानं आंदोलक आझाद मैदानाजवळ जमा होऊ लागले आहेत. गुरुवारी रात्री स्वतः मनोज जरांगे पाटील याठिकाणी पोहोचतील. शुक्रवारी सकाळपासून त्यांच्या बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात होईल. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली असून, "मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी समाजाच्या हिताची नाही," असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.

नेत्यांनी अभ्यासपूर्ण मागण्या मांडाव्यात : मुंबईकडे कूच करण्यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांवर कठोर टीका केली होती. देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजाला आरक्षण देत नाहीत आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बोलण्याची संधीही देत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी (28 ऑगस्ट) माध्यमांशी संवाद साधताना आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "ओबीसीमध्ये सुमारे 350 जाती आहेत. वैद्यकीय प्रवेशाच्या कटऑफवरून पाहिल्यास, ओबीसीचा कटऑफ SEBC आणि EWS पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळं सध्याच्या मागणीनं मराठा समाजाचे किती भले होईल, याचा विचार व्हायला हवा. आकडेवारी नीट तपासल्यास समाजाच्या हिताचं काय आहे, हे लक्षात येईल. तसंच मराठा समाजाच्या नेत्यांनी अभ्यासपूर्ण मागण्या मांडाव्यात. SEBC किंवा EWS मागणीमुळं राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हा उद्देश असेल, तर विचारवंतांनी यावर विचार करायला हवा," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

खांद्यावर बंदूक ठेवून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न : मराठा आरक्षण आंदोलनाला राजकीय वळण दिलं जात आहे का, असा प्रश्न विचारला असता, देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “आंदोलनासाठी संसाधने पुरवणारे कोण आहेत, हे सर्वांना दिसत आहे. आम्ही हे आंदोलन सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहतो, राजकीय नाही. काही राजकीय पक्ष कोणाच्यातरी खांद्यावर बंदूक ठेवून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण त्यांचं नुकसानच होईल," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

मराठा समाजासाठी केलेल्या कामांचा वाचला पाढा...

  • देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी आपल्या सरकारनं केलेल्या कामांचा दाखला दिला. "मी आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ 15 वर्षे का स्थापन झाले नाही? मी ते उभं केलं. आज या महामंडळामुळं दीड लाख उद्योजक तयार झालेत. सारथीच्या माध्यमातून IAS, IPS आणि MPSC विद्यार्थी घडत आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.
  • याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारनं मराठा समाजासाठी काय केलं, असा सवाल करत देवेंद्र फडणवीस यांनी आव्हान दिलं. "मराठा समाजासाठी शिक्षण योजना, वसतिगृहे, भत्त्याच्या योजना आम्हीच सुरू केल्या. मविआ सरकारनं अडीच वर्षांत मराठा समाजाच्या हिताचा एकही निर्णय घेतला असेल, तर तो दाखवावा," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

