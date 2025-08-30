मुंबई : मराठा आरक्षणाची ओबीसी कोट्यातून मागणी करत आझाद मैदानात आंदोलनासाठी बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची शनिवारी (30 ऑगस्ट) निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी भेट घेतली. संदीप शिंदे हेच यासंदर्भातील समितीचे अध्यक्ष आहेत. या भेटीत हैदराबाद गॅझिटियरच्या नोंदीनुसार मराठ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगेंनी शिंदे यांच्याकडे केली. याबाबत यापूर्वीच मंत्रिमंडळानं निर्णय घेतला असून त्याकरता किमान सहा महिन्यांचा अवधी लागेल, असं शिंदे यांनी जरांगेंना सांगितलं. मात्र, मराठा समाजाला तात्काळ कुणबी घोषित करा, जोपर्यंत ही मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत इथून उठणार नाही, असा पवित्रा मनोज जरांगेंनी घेतलाय.
हैदराबाद गॅझेटचा प्रकार काय? : 1918 तत्कालीन हैदराबाद निजामशाहीत प्रशासनानं जारी केलेला आदेश म्हणजे हैदराबाद गॅझेट. त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात होता. मात्र तरीही राजकारण आणि नोकऱ्यांमध्ये त्यांची उपेक्षाच होत होती. त्यामुळं निजामशाहीनं मराठा समाजाला 'हिंदू मराठा' घोषित करत शिक्षण व सरकारी नोकरीत आरक्षण जारी केलं. त्यामुळं मराठा समाज हा पूर्वीपासूनच आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा दाखला देताना हा ऐतिहासिक दस्तावेज पुरावा म्हणून दिला जातो.
मनोज जरांगे अशत: समाधानी झाल्याची माहिती : या भेटीनंतर बाहेर पडताना निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं की, "या चर्चेनंतर मनोज जरांगे हे अंशत: समाधानी झालेत. जरांगेंनी केलेल्या मागण्यांची राज्य सरकारला माहिती देऊ. त्यानंतर अंतिम निर्णय सरकार घेईल. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात मंत्रिमंडळानं यापूर्वीच निर्णय घेत त्याला तत्वत: मान्यता दिलीय. त्यामुळं मराठा आरक्षणाचा हा तिढा लवकरच सोडवला जाईल. आमचं काम केवळ सरकारला सल्ला देण्याचंय, आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही, तो राज्य सरकारनंच घ्यायचा आहे."
मराठ्यांना कुणबी घोषित केल्याशिवाय इथून उठणार नाही - जरांगे : "मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळालंच पाहिजे, त्यासाठी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी घोषित करा. 58 लाख नोंदी उपलब्ध असल्यानं आता मराठा कुणबी असल्याचा आणखीन वेगळा काय पुरावा पाहिजे?," असा सवाल मनोज जरांगेंनी उपस्थित केला. तसंच, "ओबीसींना सरसकट आरक्षण दिलं जात, मग मराठ्यांना का नाही?, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा पट्यातील मराठा हा कुणबीच आहे," असा दावा देखील मनोज जरांगेंनी केलाय.
