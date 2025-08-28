ETV Bharat / state

कबुतरांसाठी आंदोलनाला परवानगी, मग मराठा समाजाला का नाही?; संजय राऊतांचा सवाल - MARATHA RESERVATION

मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी शब्दाला जागून आंदोलकांशी संवाद साधावा, अशी मागणी संजय राऊतांनी केली.

संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : मराठा समाजाच्या आंदोलनाला मुंबईत केवळ एकदिवसीय परवानगी देण्यावरून शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी गुरुवारी (28 ऑगस्ट) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. यावेळी मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी शब्दाला जागून आंदोलकांशी संवाद साधावा, अशी मागणी संजय राऊतांनी केली. तसंच "मुंबईत कबुतरांसाठी आंदोलनाला परवानगी मिळते, मग मराठा समाजाला का नाही? मुंबई ही मराठी माणसांची राजधानी आहे. त्यांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा अधिकार आहे," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.

सरकारवर जाती-जातींमध्ये भेद निर्माण करण्याचा आरोप : संजय राऊत यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांचा मुद्दा उपस्थित करताना सत्ताधारी महायुती सरकारवर जाती-जातींमध्ये भेद निर्माण करण्याचा आरोप केला. "गेल्या दहा वर्षांत मराठी माणसांची एकजूट तोडण्याचं काम झालं. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठा, ब्राह्मण, घाटी, कोकणी अशी एकजूट उभारली होती, ती मोडण्याचं राजकारण फडणवीस यांनी सत्तेसाठी केलं," असा घणाघात संजय राऊत यांनी केला. तसंच मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यामागे मोठा समाज आहे. त्यांच्या रोजगार, आर्थिक अडचणींसंदर्भातील मागण्या सरकारनं गांभीर्यानं घ्याव्यात, असं संजय राऊतांनी नमूद केलं.

आता नेहरूंवर खापर फोडून चालणार नाही : "मराठा समाजाला त्यांच्या मागण्यांसाठी मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. जरांगे पाटील हे कोणत्या परदेशी नेत्याकडे मागण्या करणार? सरकारनं त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. तसंच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधक गप्प नसल्याचं सांगताना त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी यासंदर्भात वारंवार भूमिका मांडल्याचं स्पष्ट केलं. "गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्राच्या अखत्यारित आहे. आता नेहरूंवर खापर फोडून चालणार नाही," असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला.

सरकारनं जरांगेंशी संवाद साधावा : "राधाकृष्ण विखे पाटील, एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या नेत्यांनी सत्तेत असताना मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावं. लाखो मराठी माणूस मुंबईत आंदोलनासाठी आला तर त्यांच्याशी संवादाशिवाय शांतता प्रस्थापित होणार नाही. गणेशोत्सव असला तरी आंदोलनाला परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारच्या हातात आहे. फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी थेट चर्चा करावी,” अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली. तसंच येत्या काळात वातावरण बिघडू नये, यासाठी सरकारनं तातडीनं पावलं उचलावीत, असंही त्यांनी सुचवलं.

