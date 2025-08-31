ETV Bharat / state

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंचा कठोर निर्णय, उद्यापासून पाणीही सोडणार; चंद्रकांत पाटील, नितेश राणेंवर सडकून टीका - MANOJ JARANGE PATIL PROTEST

मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. आज त्यांनी उद्यापासून आपण पाणीदेखील पिणार नसल्याची घोषणा केली आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज रविवार (31 ऑगस्ट) तिसरा दिवस आहे. जरांगे पाटील हे आझाद मैदानावर उपोषण करत असून त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातील हजारो मराठा बांधव देखील मुंबईत ठाण मांडून आहेत. आज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मोठी घोषणा केली. 'उद्यापासून आपण पाणीदेखील सोडणार असल्याचं जरांगे पाटलांनी म्हटलं आहे'.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात वातावरण तापलेलं असताना मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट करत पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सरकारवर आणि काही नेत्यांवर थेट आरोप करत जोरदार टीका केली.

  • जरांगे पाटील म्हणाले की, "ट्रक भरून अन्न थेट आझाद मैदानात आणू नका. आम्ही इथं उपोषणाला बसलो आहोत, अन्नछत्राच्या नावाखाली कोणीही पैसे कमावू नये. हे आंदोलन पवित्र आहे, त्याचा वापर व्यवसायासाठी करू नका," असा इशारा त्यांनी दिला.
  • "मुंबईत आमची गर्दी नाही, इथं वेदना आहेत. या आंदोलनामागे राजकीय ताकद नाही, तर अन्यायाविरुद्धचा आक्रोश आहे," असं त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
  • "महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांनी कोणालाही पैसे देऊ नये. स्वार्थी लोक या आंदोलनात असू नयेत," असंही आवाहन त्यांनी केलं. उपोषणाच्या स्वरूपातही मोठा बदल जाहीर करत त्यांनी सांगितलं की, "उद्यापासून मी पाणी पिणं बंद करणार आहे. आमरण उपोषण अधिक कडकपणे सुरू होईल. कोणत्याही परिस्थितीत आता मागे हटणार नाही."
  • "काहीही करून आम्हाला आरक्षण मिळवायचं आहे. तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही. सरकारने वेळ वाया घालवू नये," असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. सोबतच त्यांनी आपल्या समाजाला संयम बाळगण्याच आवाहनही केलं. "मराठा समाजाच्या तरुणांनी कुठेही दगडफेक करू नये, शांत राहा. आपलं आंदोलन अहिंसात्मक आहे, ते तसेच ठेवायचं आहे."

चंद्रकांत पाटलांवर इशारा : जरांगे पाटील म्हणाले, "चंद्रकांत पाटील यांनी यापुढे मराठा विषयावर बोलू नये. कारण याच चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजाचं जात पडताळणीचं काम थांबवलं होतं. त्यामुळे त्यांचं या विषयावर बोलणं योग्य नाही." ते पुढे म्हणाले, "ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय मी मुंबई सोडणार नाही. सरकारनं वेळकाढूपणा थांबवावा आणि तातडीने निर्णय घ्यावा."

नितेश राणे यांच्याव सडकून टीका : जरांगे पाटील यांनी सरकारलाही इशारा दिला. "पुढील शनिवारी आणि रविवारी परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. त्यामुळे आताच आरक्षण द्या. लोकांचं संतापाचं रूप भयानक असेल." नितेश राणे यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी म्हटलं, "एकदा आंदोलन संपू दे, मग नितेश राणे किती दमदार आहेत ते आम्ही बघूच." ते पुढे म्हणाले, "राजकीय लोक नासकी असतात. त्यांचं काम म्हणजे फक्त राजकारण करणं, नीच विचार पसरवणं आणि लोकांना भडकवणं असतं. समाजासाठी ते काही करत नाहीत."

हेही वाचा

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज रविवार (31 ऑगस्ट) तिसरा दिवस आहे. जरांगे पाटील हे आझाद मैदानावर उपोषण करत असून त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातील हजारो मराठा बांधव देखील मुंबईत ठाण मांडून आहेत. आज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मोठी घोषणा केली. 'उद्यापासून आपण पाणीदेखील सोडणार असल्याचं जरांगे पाटलांनी म्हटलं आहे'.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात वातावरण तापलेलं असताना मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट करत पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सरकारवर आणि काही नेत्यांवर थेट आरोप करत जोरदार टीका केली.

  • जरांगे पाटील म्हणाले की, "ट्रक भरून अन्न थेट आझाद मैदानात आणू नका. आम्ही इथं उपोषणाला बसलो आहोत, अन्नछत्राच्या नावाखाली कोणीही पैसे कमावू नये. हे आंदोलन पवित्र आहे, त्याचा वापर व्यवसायासाठी करू नका," असा इशारा त्यांनी दिला.
  • "मुंबईत आमची गर्दी नाही, इथं वेदना आहेत. या आंदोलनामागे राजकीय ताकद नाही, तर अन्यायाविरुद्धचा आक्रोश आहे," असं त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
  • "महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांनी कोणालाही पैसे देऊ नये. स्वार्थी लोक या आंदोलनात असू नयेत," असंही आवाहन त्यांनी केलं. उपोषणाच्या स्वरूपातही मोठा बदल जाहीर करत त्यांनी सांगितलं की, "उद्यापासून मी पाणी पिणं बंद करणार आहे. आमरण उपोषण अधिक कडकपणे सुरू होईल. कोणत्याही परिस्थितीत आता मागे हटणार नाही."
  • "काहीही करून आम्हाला आरक्षण मिळवायचं आहे. तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही. सरकारने वेळ वाया घालवू नये," असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. सोबतच त्यांनी आपल्या समाजाला संयम बाळगण्याच आवाहनही केलं. "मराठा समाजाच्या तरुणांनी कुठेही दगडफेक करू नये, शांत राहा. आपलं आंदोलन अहिंसात्मक आहे, ते तसेच ठेवायचं आहे."

चंद्रकांत पाटलांवर इशारा : जरांगे पाटील म्हणाले, "चंद्रकांत पाटील यांनी यापुढे मराठा विषयावर बोलू नये. कारण याच चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजाचं जात पडताळणीचं काम थांबवलं होतं. त्यामुळे त्यांचं या विषयावर बोलणं योग्य नाही." ते पुढे म्हणाले, "ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय मी मुंबई सोडणार नाही. सरकारनं वेळकाढूपणा थांबवावा आणि तातडीने निर्णय घ्यावा."

नितेश राणे यांच्याव सडकून टीका : जरांगे पाटील यांनी सरकारलाही इशारा दिला. "पुढील शनिवारी आणि रविवारी परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. त्यामुळे आताच आरक्षण द्या. लोकांचं संतापाचं रूप भयानक असेल." नितेश राणे यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी म्हटलं, "एकदा आंदोलन संपू दे, मग नितेश राणे किती दमदार आहेत ते आम्ही बघूच." ते पुढे म्हणाले, "राजकीय लोक नासकी असतात. त्यांचं काम म्हणजे फक्त राजकारण करणं, नीच विचार पसरवणं आणि लोकांना भडकवणं असतं. समाजासाठी ते काही करत नाहीत."

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

MARATHA RESERVATION PROTESTMANOJ JARANGE PATIL HUNGER STRIKEमराठा आरक्षण आंदोलन आझाद मैदानMANOJ JARANGE PATIL NITESH RANEMANOJ JARANGE PATIL PROTEST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.