मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाने आज चौथ्या दिवशी आणखी तीव्र रूप धारण केले आहे.

manoj jarange patil azad maidan
आझाद मैदानावरील मराठा समाजाचं आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2025 at 11:00 AM IST

3 Min Read

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाने आज चौथ्या दिवशी आणखी तीव्र रूप धारण केले आहे. जरांगे यांनी आजपासून निर्जळी उपोषण सुरू केले असून, त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. दरम्यान, राज्यभरातून लाखो मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्यानं त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी शेतकरी, गणेशोत्सव मंडळे आणि सामान्य नागरिकांकडून त्यांना मदतीचा ओघ सुरू आहे. या आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली असून, मंत्रालय परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी पाठवल्या भाकऱ्या आणि ठेचा : मराठा आंदोलकांना राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात रसद येत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांनी ज्वारी, बाजरी, तांदळाच्या भाकऱ्या, ठेचा आणि इतर खाद्यपदार्थ पाठवले आहेत. विशेष म्हणजे, अहिल्यानगरमधील एका शेतकऱ्याने तब्बल 7 टन पेरू आंदोलकांसाठी पाठवले आहेत. याशिवाय, गणेशोत्सव मंडळांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत अन्न, पाणी आणि इतर साहित्य पुरवले आहे.

maratha reservation protest
आंदोलनाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)

मंत्रालय परिसरात कडेकोट बंदोबस्त : मराठा आंदोलकांनी मंत्रालय परिसरात आंदोलन सुरू करू नये, यासाठी प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. मंत्रालयासमोरील मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक आणि सीएसएमटी स्टेशनकडे जाणारे सर्व प्रमुख रस्ते वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. या परिसरात चौतर्फा बॅरीकेडिंग करण्यात आले असून, पायी जाणाऱ्या व्यक्तींची ओळखपत्रे तपासूनच पुढे सोडले जात आहे. मंत्र्यांच्या बंगल्यांभोवतीही अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे. केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) आणि द्रुत कृती दल (रॅपिड ॲक्शन फोर्स) यांच्या जवानांची मोठी तुकडी आझाद मैदान आणि आसपासच्या परिसरात तैनात आहे. मुंबई पोलिसांनी 2 हजारांहून अधिक कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी तैनात केले आहेत.

maratha reservation protest
रेल्वे स्थानकात आराम करताना आंदोलक (ETV Bharat Reporter)

वाहतूक कोंडी आणि पर्यायी मार्ग : आंदोलकांची वाढती गर्दी आणि रस्त्यांवरील निदर्शनांमुळे मुंबईत ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. विशेषतः सीएसएमटी, क्रॉफर्ड मार्केट, पूर्व मुक्त मार्ग आणि पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहनांच्या लांबचलांब रांगा लागल्या आहेत. मुंबई पोलिसांनी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी अनेक मार्ग वळवले असून, पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

maratha reservation protest
रेल्वे स्थानकात आराम करताना आंदोलक (ETV Bharat Reporter)

जरांगेंची प्रकृती खालावली : मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून आझाद मैदानात सुरू केलेले उपोषण आता अधिक तीव्र केले आहे. त्यांनी पाणी घेणेही बंद केले असून, यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. आंदोलनस्थळी डॉक्टरांचे एक पथक दाखल झाले असून, त्यांनी जरांगे यांना उपचार घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, “जोपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मी उपोषण सोडणार नाही,” अशी ठाम भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. त्यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फक्त राजकारण करायचे आहे. आम्हाला राजकारण नको, फक्त आरक्षण हवे आहे.”

आंदोलकांनी रस्त्यावर मांडली चूल : मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदानाभोवती तळ ठोकला असून, त्यांनी रस्त्यावरच चूल मांडून जेवण बनवण्यास सुरुवात केली आहे. मुसळधार पावसामुळे मैदानात चिखल झाला असून, आंदोलकांनी मूलभूत सुविधांच्या अभावाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. “आम्हाला चिखलात बसावे लागत आहे. सरकारने कमीत कमी खडी तरी टाकावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तरीही, आंदोलकांचा निर्धार अटळ आहे. “आम्ही आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही,” असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक : मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन आणखी तीव्र केल्यामुळं सरकारमध्ये हालचाली वाढल्या असून, मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी 11 वाजता दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक बोलावली आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महाअधिवक्ता ब्रिरेंद्र सराफ यांना वर्षा निवासस्थानी बोलावून घेतले आहे.

maratha reservation protest
अमित ठाकरे यांचं पत्र (MNS)

मराठा आंदोलकांना मदत करा - अमित ठाकरे : मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरातून आलेल्या मराठा बांधवांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देताना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सैनिकांना आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, आंदोलक हे शेतकरी, मजूर, आणि शिक्षणासाठी धडपडणारे युवक आहेत, म्हणजेच आपले सख्खे बांधव. त्यांनी कार्यकर्त्यांना आंदोलकांना अन्न-पाणी, औषधोपचार, राहण्याची सोय आणि सुरक्षितता यांची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. कोणताही मराठा बांधव मुंबईत एकटा वाटू नये, अशी भावना व्यक्त करत त्यांनी सर्वांना आंदोलकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे आवाहन केले.

