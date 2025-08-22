छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी महत्त्वाचं विधान केलं आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, मराठा आरक्षण संदर्भातील मागण्या शिंदे साहेबांच्या समितीकडे नसून राज्य सरकारकडे आहेत. शिंदे समितीवर त्यांचा कोणताही आरोप नाही. त्यांनी समितीच्या कार्यप्रणालीवर भर देत सरकारकडे आपल्या मागण्या सादर करण्याची गरज असल्याचंही सांगितलं. तसेच, मराठा आणि कुणबी मराठा हे एकच समुदाय असल्याचा मुद्दा सरकारनं गांभीर्यानं घ्यावा, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.
"'कुणबी मराठा आणि मराठा एकच' हा जीआर सरकारनं काढावा" : मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं की, "आमच्या मागण्या शिंदे साहेबांच्या समितीकडे नाहीत. तर त्या राज्य सरकारकडे आहेत. आम्हाला शिंदे समितीवर कोणतीही नाराजी नाही.तसेच, कुणबी मराठा आणि मराठा हा एकच आहे हा जीआर सरकार आता काढू शकते, तुम्हाला आधार आहे. शिंदे समितीनं तातडीने हैदराबाद गॅझेटचा अहवाल देणं गरजेचं आहे. सातारा गॅझेट आणि बॉम्बे गॅजेट याचाही अहवाल शिंदे समितीनं सरकारला देणं गरजेचं आहे. आम्हाला शंका आहे, शिंदे समितीला हा अहवाल देवेंद्र फडवणीस देऊ देत नाहीत," असाही आरोप यावेळी मनोज जरांगे यांनी केला आहे.
'फडणवीस अहवाल देऊ देत नाहीत' : जरांगे पाटलांनी आरोप केला की, "शिंदे समितीला हा अहवाल देवेंद्र फडणवीस देऊ देत नाहीत. आमच्याकडे नोंदी असूनही आम्हाला ते पुरवले जात नाहीत. आम्ही शिंदे समितीचं नेहमीच कौतुक केलं आहे. त्यांच्याबाबत आमचं काही नकारात्मक मत नाही. मात्र, व्हॅलिडिटी देण्याचं काम संजय शिरसाठ यांच्या मंत्रालयातील अधिकारी करत नाहीत." त्यांनी पुढे म्हटलं, "ज्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांचं कुणबी प्रमाणपत्र कोणीही देत नाही. महसूल विभाग आणि संबंधित मंत्रालय हे प्रमाणपत्र देण्यास तयार नाहीत. हे जाणून-बुजून चाललं आहे. शिंदे समिती नोंदींचा शोध करत नाही किंवा करत असेल तर त्यांनी तो शोधून सरकारला अहवाल द्यावा. मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी शिंदे समितीवर आरोप केला, "शिंदे समिती नोंदणीचा शोध करत होती किंवा करत नसेल तर त्यांनी तो शोधून दाखवायला हवा. एवढं सांगण्यासाठी आम्ही तिथे जावं का? समितीला मुदतवाढ दिली गेली. परंतु अजून कार्यालयच नाही, काम कुठं करायचं याचाही ठावठिकाणा नाही. सरकारनं एखाद्या जातीच्या युवकाला वेड्यात काढायचं काम बंद करावं."
मी 27 तारखेला आंतरवाली सोडली तर थेट मुंबईत येत असतो. कोण अडवतंय तेही लोकशाही मार्गानं बघत असतो. मराठ्यांनो, यावेळेस लोकशाही मार्गानंच नव्हे तर शस्त्रही उपसावं लागेल, त्याशिवाय पर्याय नाही. लोकशाहीचं शस्त्र जे असतं, तेच उपसावं लागेल आणि मुंबईत यावं लागेल-मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते, मनोज जरांगे
आंदोलन सुरू असताना शिंदे समिती कशी आली? : "देवेंद्र फडणवीस साहेब, तुम्हाला वाटतं का की मराठे वेडे आहेत? तुम्ही समितीला मुदत वाढ दिली. पण, गॅझेटरचा अहवाल का घेतला नाही? याचा अर्थ तुम्हाला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नाही. आमच्या मागण्या सरकारकडे आहेत. शिंदे समितीकडून 58 लाख नोंदी घेतल्या आहेत. तेव्हा सरकारनं मराठा आणि कुणबी मराठा एकच आहेत, असा आदेश द्यायला हवा होता. आंदोलनाच्या वेळी दाखल झालेले गुन्हे आतापर्यंत माघारी घेतले नाहीत. बलिदान गेलेल्या कुटुंबाचे पैसे रोखले, एवढा द्वेष मुख्यमंत्र्याला का असावा?", असा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर केला. "आम्ही मुंबईच्या निघायच्या वेळेला शिंदे समिती संभाजीनगरला आली. एवढे दिवस ती कुठे होती? आम्हाला नादी लावायचं का? फडवणीस साहेब, आम्हाला नादी लागत नाही. आमच्या मागण्या तुमच्याकडे आहेत, तर खापर शिंदे समितीवर का फोडता?", असा सवालही त्यांनी फडणवसींना केला.
