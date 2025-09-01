ETV Bharat / state

मंगळवारपर्यंत दक्षिण मुंबई रहदारीसाठी मोकळी करण्याची जाबबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी कायद्यानं योग्य कारवाई करा, असं हायकोर्टानं राज्य सरकारला निर्देश दिलेत.

maratha reservation protest
संग्रहित- मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2025 at 9:19 PM IST

मुंबई : मनोज जरांगे यांना एका दिवसाच्यावर आंदोलनाची परवानगी कधी दिलेलीच नाही, असा दावा करत आझाद मैदानात सुरू असेललं मराठा आंदोलन हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी हायकोर्टात केला. याची नोंद घेत हाताबाहेर गेलेलं हे आंदोलन तात्काळ नियंत्रणात आणून उद्या दुपारपर्यंत दक्षिण मुंबईतील रहदारी सर्वसामान्य करा, असे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत.

हायकोर्टाचे मराठा आंदोलनावर तीव्र ताशेरे - आझाद मैदानात सुरू असलेलं आंदोलन हे आयोजकांच्या हाताबाहेर गेलंय. त्यामुळे दक्षिण मुंबईचा बोजवारा उडालाय, या शब्दांत हायकोर्टानं आपली तीव्र नाराजी सोमवारच्या सुनावणीत व्यक्त केली. मुंबईचं जनजीवन सुरळीत करणं, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

maratha reservation protest
मुंबई पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी तैनात (Source- ETV Bharat Reporter)

हायकोर्टानं काय दिलेत आदेश? आंदोलकांनी जवळपास संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा ताबा घेतलाय. सीएसएमटी स्टेशन, फ्लोरा फाऊंटन आणि मरिन ड्राईव्ह या संपूर्ण परिसरातील सर्वत्र मराठा आंदोलक विखूरले गेलेत. त्यामुळे उद्यापर्यंत हा सारा परिसर रहदारीसाठी पूर्ववत करा. अतिरिक्त आंदोलकांचे लोंढे शहराबाहेरच थांबवा. शाळा महाविद्यालयं, सरकारी आणि खासगी कार्यालय, रुग्णालय यांना आडकाठी होणार नाही ही सारी जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यासाठी आवश्यक ती सारी कायदेशीर कारवाई पूर्ण करा, असे निर्देश हायकोर्टानं सोमवारी जारी केलेत. आझाद मैदानातील आंदोलनाबाबत आमरण उपोषण हे नियमात बसत नसताना या आंदोलनाला परवानगीच कशी दिली?, असा सवालही हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला. लाठीचार्ज झाला तर महाराष्ट्र बंद करू, अशी थेट धमकीही दिली जाते. या आंदोलकांनी सध्या मुंबईला खेळाचं मैदान बनवलंय. पोलिसांचे निर्देश पाळले जात नाहीत. आंदोलक रस्ते आणि स्टेशन परिसरात, फलटांवर नाचतायत, वाद्य वाजवतायत, सिग्नलवर चढतायत. त्यामुळे हे आंदोलन पूर्णपणे हाताबाहेर गेल्याचं सोमवारी हायकोर्टानं निरीक्षण नोंदविलं.

maratha reservation protest
मनोज जरांगे यांना समर्थन देणारे आंदोलक (Source- ETV Bharat Reporter)
ऐकायचं नसेल तर गावाकडे परत जा- जरांगेची आंदोलकांना सूचना - हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर आंदोलकांना संबोधित करताना मनोज जरांगेंनी स्पष्ट केलंय की, या आंदोलनामुळे मुंबईकरांना कुठलाही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्या. मुंबईत उभ्या केलेल्या सर्व गाड्या पार्किंगमध्ये लावा. इथं तिथं फिरण बंद करा. ज्यांना कोर्टाचे आदेश पाळायचे नसतील, त्यांनी आपापल्या गावी परत जा. मराठा आणि कुणबी हे एकच असून जोपर्यंत सरकार आरक्षण देत नाही तोपर्यंत इथून हटणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
maratha reservation protest
मुंबईत आलेले आंदोलक (Source- ETV Bharat Reporter)
आंदोलनाला कुठलीही मुदतवाढ नाही- मराठा आंदोलक त्यांना आखून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीबाहेर जात असताना त्यांना थांबवा, अश्या आशयाची नोटीस मुंबई पोलिसांनी 31 ऑगस्टच्या रविवारी मुख्य आंदोलक मनोज जरांगे आणि आयोजक वीरेंद्र पवार यांना दिली होती. मात्र, या दोघांनी ही नोटीस स्वीकारण्यास नकार देत ती पोलिसांना परत केल्याचं चित्रिकरण असल्याचा दावा महाधिवक्ता डॉ. सराफ यांनी हायकोर्टात केला. तसेच या आंदोलनाला केवळ शुक्रवार 29 जुलै रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत केवळ आझाद मैदानात 5 हजार कार्यकर्ते आणि ठराविक वाहनांसह सशर्त परवानगी दिली होती. त्यानंतर या आंदोलनाला कुठलीही मुदतवाढ दिलेली नसल्याचं राज्य सरकारनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं.

आंदोलकांनी गैरफायदा घेतला- सध्या मुंबईत गणेशोत्सव सुरू असून सणासुदीचे दिवस आहेत. त्यामुळे मुंबई पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये याकरिता हे प्रकरण फार संदेवनशीलतेनं हाताळतायत. तिथं कुणीही आत्मदहन किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करू नये. उघड्यावर घाण करू नये. वाहतुकीस अडथळा आणू नये, पोलिसांनी अटकाव करू नये, सायंकाळी 6 नंतर आंदोलन संपवून जागा रिकामी करावी, अश्या अनेक अटीशर्ती घालूनच केवळ एका दिवसाची परवानगी दिली होती. मात्र, आंदोलकांनी त्याचा गैरफायदा घेतलाय. आंदोलकांनी सर्व अटीशर्ती मान्य असल्याचं हमीपत्र दिलं होत. राज्य सरकारनं या आंदोलनातील मागण्यांचा विचार करण्याकरता एक समिती तयार केलीय. त्या समितीच्या माध्यमातून त्यांच्या मागण्यांचा विचारही सुरू आहे. तसेच आंदोलकांशी चर्चादेखील सुरू आहे. मात्र, आता आंदोलन हाताबाहेर गेल्यानं हे आंदोलन तात्काळ मुंबईबाहेर नेण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात करण्यात आली.

काय आहे याचिका? मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाविरोधात AMY फाऊंडेशनच्यावतीनं अनिलकुमार मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितलीय. त्या याचिकेवर याचिकाकर्त्यांनी रविवारी केलेल्या मागणीनुसास मुंबई उच्च न्यायालाच्या सुट्टीकालीन कोर्टापुढे सोमवारी दुपारी विशेष सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्यापुढे यावर ही तातडीची सुनावणी पार पडली. यावर गुणरत्न सदावर्ते यांनीही आपल्या मूळ याचिकेवर दाद मागत हायकोर्टात धाव घेतली होती. दुुपारी 1:30 ते 3:30 पर्यंत झालेल्या या सुनावणीत हायकोर्टानं सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणाची सुनवणी उद्यापर्यंय तहकूब केलीय. मात्र, तोपर्यंत दिलेल्या सर्व निर्देशांची पूर्तता करताना मनोज जरांगे यांच्या तब्येतीकडे लक्ष ठेवा, असे न्यायालयानं म्हटलं. तसेच आंदोलकांना कोणतीही वैद्यकीय सेवा नाकारू नका. तसेच त्यांच्याकरता येणारं खाणं-पिणं रोखू नका, असे निर्देशही हायकोर्टानं जारी केलेत. मंगळवारी हायकोर्टानं नियमित कामकाज सुरू होत असल्यानं योग्य त्या खंडपीठापुढे यावर दुपारी 3 वाजता सुनावणी घेण्याचे निर्देश सोमवारी विशेष खंडपीठानं जारी केलेत.

गुणरत्न सदावर्तेंचा मराठा आंदोलकांवर गंभीर आरोप - मुख्य आंदोलक मनोज जरांगे हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल, त्यांच्या आईबद्दल अपशब्द खुलेआम वापरताना तिथं पोलिसांची काय किंमत?, तसेच या आंदोलनाच्या आडून जातीच राजकारण खेळवलं जात असल्याचा आरोपही त्यांनी कोर्टात केला. महाविकास आघाडी सरकारचा भाग असलेल्या शिवसेनेकडून (यूबीटी) आंदोलकांना जेवण, पाणी आणि सारी रसद पुरवली जातेय. एक महिला खासदार तिथं गेल्या होत्या. त्यांच्यावरही पाण्याच्या बाटल्या फेकण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या गाडीवर हल्ला झाला. तिथं वार्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांशीही गैरवर्तन करण्यात आलंय. मुंबई पोलिसांवर काही दबाव आहे का? आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात आपण याविरोधात रितसर तक्रार दाखल केलीय. मात्र, पोलीस मुख्य आंदोलक मनोज जरांगेविरोधात गुन्हा का दाखल करत नाहीत?, असा युक्तिवाद सदावर्ते यांनी हायकोर्टात केला.



आंदोलकांच्या वकिलांना हायकोर्टानं सुनावले खडे बोल - या सुनावणीत श्रीराम पिंगळे, रमेश घुगे-पाटील, वैभव कदम हे वकिल कोर्टात आंदोलकांची बाजू मांडण्याकरता हजर होते. तेव्हा तुम्ही सर्वांनी जाऊन जरांगेंशी बोला, त्यांना कोर्टाच्या आदेशांची जाणीव करून द्या अशी सूचना हायकोर्टानं या मनोज जरांगे समर्थक वकिलांना केली. तसेच आंदोलकांकरता ब्रेबॉर्न आणि वानखेडे स्टेडियम उपलब्ध करून देण्याची मागणी कोर्टाकडे करणाऱ्या वकिलांना खंडपीठानं चांगलंच झापलं. आधीच लोक कमी आहेत? म्हणून तुम्ही अजून लोकांना बोलवताय?, तुम्ही आमचे दिलेले आदेश मानायला तयार नाही. तुम्हीच सांगताय की आंदोलक तुमच्या नियंत्रणात नाहीत. अशात तुम्ही मुंबईची ओळख असलेल्या दोन आंतराराष्ट्रीय दर्जाच्या स्टेडियमची मागणी करताय? उद्या त्या स्टेडीयमची काय अवस्था होईल, याची कल्पना आहे का? तुम्हाला वाटतंय आम्ही तसे आदेश देऊ?, आधीच आंदोलक रस्त्यांवर खोखो आणि कबड्डी खेळतायत. स्टेडियम दिलं तर जाऊन क्रिकेट खेळाल. हे सारं आता थांबायलाच हवं, असंही हायकोर्टानं या वकिलांना सुनावलं.

