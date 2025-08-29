सातारा- मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाकरिता मुंबईत सुरू केलेल्या आंदोलनाचे पडसाद जिल्ह्यातदेखील उमटले आहेत. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत कराड तालुक्यातील किल्ले वसंतगड गावात शुक्रवारी व्यवसाय बंद ठेवण्यात आले. गावातील लोकांनी जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. त्यांना समर्थन देण्यासाठी लाखो मराठा बांधव राजधानी मुंबईत धडकले आहेत. परंतु, मुंबईला जाता आलं नाही, अशा ग्रामस्थांनी गावात राहून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. म्हणून कराड तालुक्यातील किल्ले वसंतगड गावाने बाजारपेठ बंद ठेऊन जरांगे-पाटलांच्या उपोषणाला पाठिंबा जाहीर केला.
ऐन गणेशोत्सवात बाजारपेठ बंद- गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईकडे कूच केली. आज सकाळी आझाद मैदानावर दाखल होऊन त्यांनी आपलं आमरण उपोषणाला सुरू केलं. उपोषणाच्या समर्थनार्थ लाखो बांधवही स्वखर्चानं मुंबईला गेले आहेत. किल्ले वसंतगडच्या ग्रामस्थांचीही मुंबईला जायची इच्छा होती. परंतु, काही कारणास्तव जाता आलं नाही. म्हणून उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी गावची बाजारपेठ बंद ठेऊन संपूर्ण गावानं उपोषणाला पाठिंबा दर्शविला.
सामाजिक दायित्व निभावलं- किल्ले वसंतगडाचे जुने गावठाण गडाच्या पायथ्याला आहे. मात्र, बऱ्याच वर्षांपासून गावची बाजारपेठ गुहागर-विजापूर महामार्गालगत वसली आहे. सध्या गणेशोत्सव सुरू आहे. तरीही फायद्या-तोट्याचा विचार न करता सामाजिक दायित्व म्हणून मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी व्यवसाय बंद ठेवण्याचा एकमुखी निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला.
वसंतगडकरांच्या निर्णयाचं कौतुक- मनोज जरांगे-पाटील यांच्या समर्थनार्थ वसंतगड ग्रामस्थांनी बाजारपेठ बंद ठेवल्याची माहिती परिसरात पसरली. त्याची आजुबाजूच्या गावातील लोकांनी खात्री करून घेतली. त्यानंतर दिवसभर वसंतगडकरांच्या निर्णयाचं सर्वत्र कौतुक करण्यात आलं. उपोषणाला मिळत असलेलं समर्थन पाहून आता काही तरूण मुंबईला जाण्याच्या तयारीत आहेत.
मनोज जरांगे-पाटील यांची महायुती सरकारवर टीका- मराठा आरक्षणाचे समर्थक मनोज जरांगे-पाटील यांनी शुक्रवारी महायुती सरकारकडून मराठा आणि ओबीसींमध्ये वाद निर्माण केल्याचा आरोप केला. जरांगे पाटील म्हणाले, ओबीसींचा कोटा काढून घ्या आणि मराठ्यांना द्या, असे आम्ही कधीही म्हटलेलं नाही. मराठ्यांच्या नोंदी १५० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटमध्ये अशा नोंदी आहेत. आम्ही कोणाचेही हक्क हिरावून घेत नाही आहोत. तो आमचा हक्क आहे. उलट, आम्ही आमचे हक्क बलिदान देऊन इतरांना दिले आहेत.
