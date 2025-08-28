ETV Bharat / state

जरांगेंच्या मुंबई मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत खलबतं; दानवेंच्या भेटीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?

मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चेचा सध्या प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण सरकार आधीपासूनच त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील हे रावसाहेब दानवे यांच्यासोबत (Souce- ETV Bharat Reporter)
August 28, 2025

शिर्डी (अहिल्यानगर)- मनोज जरांगे पाटील आरक्षणाच्या मागणीसाठी आपल्या अनेक बांधवांसह मुंबईच्या दिशेनं निघाले आहेत. दुसरीकडं या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि मराठा आरक्षण संदर्भात नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय रावसाहेब दानवे यांच्यात शिर्डीत बंद दाराआड दीड तास चर्चा झाली.

मराठा आरक्षण संदर्भात नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, जरांगे पाटलांशी चर्चेचा सध्या प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण सरकार आधीपासूनच त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे, असे त्यांनी म्हटलं आहे.

माध्यमांशी बोलताना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, सरकार त्यांच्या मागणीबाबत सकारात्मक आहे. आंदोलन करणं हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु चर्चेसाठी त्यांच्याकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. तसेच कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची आहे, यासंदर्भात कोणताही संपर्क झालेला नाही.


न्यायमूर्ती शिंदे साहेबांना वेळ दिला पाहिजे- रावसाहेब दानवे यांच्याबरोबर झालेल्या शिर्डी भेटीवर मंत्री विखे पाटील म्हणाले, दानवे साहेब व्यक्तिगत कामासाठी शिर्डीला आले होते. त्यानिमित्तानं आमची भेट झाली. मात्र, आरक्षणाच्या विषयावर कोणतीही विशेष चर्चा झाली नाही. मात्र, सरकारनं चर्चेचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत, असे संकेतही त्यांनी दिले. जर जरांगे पाटलांनी भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर आम्ही त्यांना नक्की भेटू. सरकार आणि मुख्यमंत्री स्वतः त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्याचसाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. स्वतः जरांगे पाटलांचाही त्या समितीवर विश्वास आहे. आता या गुंतागुंतीच्या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे साहेबांना वेळ दिला पाहिजे, अशी विनंती आम्ही जरांगे पाटलांना केली आहे, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

सरकारचा पहिल्यापासून पाठिंबा - यावेळी रावसाहेब दानवे यांनीदेखील आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण, या आंदोलनाचा सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये. न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांचे पालन करून आंदोलन केलं तर आमचं काहीही म्हणणं नाही. मराठा आरक्षणाला आमचा वैयक्तिक आणि सरकारचा पहिल्यापासून पाठिंबा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं आरक्षण दिलं होतं. ते आमच्या काळात टिकलंही होते. मात्र, मधल्या काळात सत्तांतर झाले. आलेल्या सरकारला (महाविकास आघाडी) ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आलं नाही.


न्यायालयाचा निर्णय सर्वांना मान्य करावा लागेल- रावसाहेब दानवे यांनी शिंदे समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करण्याचं आवाहन केलं. ते पुढे म्हणाले, आता नव्याने आरक्षणाची मागणी सुरू झाली आहे. समाजाला आणि सरकारलाही आरक्षण मिळावं, असे वाटते. पण ते न्यायालयाच्या आदेशानं रद्द झालं आहे. सरकार काही मुद्द्यांवर अभ्यास करत असून, त्यासाठी शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली आहे. त्या समितीच्या अहवालाची वाट पाहिली पाहिजे. अहवाल आल्यानंतर सरकार तो स्वीकारेल. पण, शेवटी न्यायालयाचा निर्णय सर्वांना मान्य करावा लागेल, असे त्यांनी नमूद केलं.


सरकार काय काढणार तोडगा?- एकंदरीत जरांगेंचा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर धडकत असताना शिर्डीत झालेल्या दोन प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीनं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. सरकार एकीकडे चर्चेची तयारी दर्शवत आहे. तर दुसरीकडे शिंदे समितीच्या अहवालावर आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर भर देत आहे. त्यामुळे या आंदोलनावर सरकार काय तोडगा काढणार याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

