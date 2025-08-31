मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा आझाद मैदानावरील आजचा तिसरा दिवस असून उद्या सोमवारपासून पाणीदेखील सोडणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. उद्यापासून पाणी पिणेदेखील सोडणार असून प्राणांकित उपोषण सुरू करणार असल्याचं जरांगे पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.
दिवसभरात मराठा आरक्षण उपोषणास पाठिंबा म्हणून विविध पक्षांच्या नेत्यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली. त्यात समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी, शिवसेनेचे (यूबीटी) वसंत मोरे, आमदार कैलास पाटील, अंबादास दानवे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवरा) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची उपोषण स्थळी जाऊन भेट घेतली.
आंदोलनस्थळी हिंदू मुस्लिम एकतेचा प्रत्यय - आंदोलनस्थळी मुस्लिम नेत्यांसह मुस्लिम संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज जरांगे पाटील यांची भेट घेत त्यांना पाठिंबा दर्शवला. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्यासारख्या दिसणाऱ्या बीडच्या मंगेश गोकुळे या व्यक्तीनं अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं. यावेळी मुस्लिम भगिनींनी गोकुळे यांच्यासोबत फोटो काढले.
आंदोलकांना उगाच डिवचू नका - नितेश राणे यांच्या वक्तव्याबाबत बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, चिंचुंद्रीच बोलणं मनावर नाही घेत. आम्ही याचं तोंड आवरा सांगितलं होतं. त्यांना बोलू दे. आंदोलन संपलं की तिकडे लक्ष देऊच, अशी टिप्पणी जरांगे पाटील यांनी केली. राजकारणी नासके असतात. दोन वर्ष अंतरवलीमध्ये येत होते तेव्हा समजावून सांगितलं. आता काही झालं तरी आरक्षण घेणारच आणि ओबीसीतूनच घेणार असा पुनरुच्चार जरांगे पाटील यांनी केला. यावेळी मराठा आंदोलकांना उद्देशून शांत राहण्याचं त्यांनी आवाहन केलं. समाजातील आंदोलकांनी मुंबईबाहेर गाड्या लावा. तुम्हाला ते सोयीचे ठरेल. समाजाला मान खाली घालायला लागेल, अशी वागणूक करू नका. आंदोलन शांतपणे करा. प्रशासनाला सहकार्य करा, असे त्यांनी आवाहन केलं. तसेच पोलिसांना आवाहन करत आंदोलकांच्या गाड्या लावायला जागा द्या. वानखेडे स्टेडियम आहे तिथे गाड्या लावायला जागा द्या, असे त्यांनी म्हटलं.
- या आठवड्यात प्रश्नावर तोडगा काढा. अन्यथा पुढच्या शनिवारी आणि रविवारी एक मराठा घरी दिसणार नाही. मुंबईमध्ये १०० ते २०० मीटरवर चालणं अशक्य होईल, असा सरकारला इशाराच जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
सधन लोकांना आरक्षणातून वगळा - मराठवाड्यामधील मराठ्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी तालुका आणि जिल्हा निहाय आहेत. आमची मागणी नियमाला धरून आहे. आता मराठा मुंबईकडे यायला निघाले आहेत. आरक्षण मिळालेल्या आणि सधन झालेल्या जातींचा सर्वे करायला हवा. जे सधन झाले त्यांना आरक्षणातून वगळलं पाहिजे होतं. मरेंगे पर हटेंगे नही. उपोषण खतम करेंगे नही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
आरक्षण अभ्यासकांच्या टीमसोबत चर्चा -मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण अभ्यासक, आरक्षण तज्ञ आणि वकिलांबरोबर चर्चा केली. त्यावेळी सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये असलेल्या नोंदींचा अभ्यास केल्याचा दाखला अभ्यासकांनी दिला. यानुसार पूर्वीच्या नोंदींबाबत विचार करून आणि संशोधन करून हैदराबाद गॅझेटियरनुसार मराठा हेच कुणबी असल्याचं अभ्यासक डॉ रमेश सूर्यवंशी यांनी सांगितलं.
संवैधानिक चौकटीत बसणारा तोडगा काढू- मराठा आरक्षण आंदोलनाचा सकारात्मक विचार करून संवैधानिक चौकटीत बसणारा तोडगा काढू, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. दुसरीकडं मराठा आरक्षण संदर्भात असलेल्या उपसमितीची बैठकीतून काय निष्पन्न होतयं, याकडं आंदोलकांचं लक्ष लागलेलं आहे. तर सोमवारी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास मराठा आंदोलकांना परवानगी मिळाली असल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.
