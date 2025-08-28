कोल्हापूर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाचा निर्धार करत पुन्हा मुंबईच्या दिशेनं आगेकूच केली आहे. वाटेत ठिकठिकाणी जरांगे-पाटील यांचं भव्य स्वागत मराठा समाजाकडून करण्यात येत आहे. तर कोल्हापुरातूनही मराठा आंदोलक मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ झाले आहेत. मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार नाही, असा निर्धार या आंदोलकांनी केला आहे. तसंच कोल्हापूरचे शाहीर दिलीप सावंत यांनीही पोवाडा सादर करत सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
मराठा आरक्षणावर पोवाडा सादर : कोल्हापूरच्या शिवाजी पेठेतील शिवशाहीर दिलीप सावंत यांनी मुंबईकडे निघताना ऐतिहासिक दसरा चौकात आपल्या सहकाऱ्यांसह मराठा आरक्षणावर पोवाडा सादर केला. यावेळी "मुंबईत निघणार मराठ्यांचा मोर्चा, सरकार सांभाळा तुमच्या खुर्च्या... कोल्हापूरच्या झोंबणार तुम्हाला मिरच्या, सरकार सांभाळा तुमच्या खुर्च्या...," असा पोवाडा सादर केला. शाहीर दिलीप सावंत हे डफावर थाप देत आपल्या सहकाऱ्यांसह मुंबईतील मराठा आरक्षणाच्या मोर्चात प्राण फुंकणार आहेत. दरम्यान, आता मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी परतायचे नाही, असा निर्धार करत मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, बाबा इंदुलकर, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश पाटील यांच्यासह मराठा आंदोलक मुंबईसाठी कोल्हापुरातून रवाना झाले आहेत.
मराठा आंदोलक मुंबईकडे कूच करतायेत : मराठा आरक्षणाचा पुन्हा एल्गार करत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील गणेशोत्सवा दिवशी मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाले आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाली असून राज्यातून 29 तारखेला होणाऱ्या या आंदोलनासाठी हजारो मराठा आंदोलक मुंबईकडे कूच करत आहेत. दुसऱ्यांदा मनोज जरांगे पाटील मुंबईत दाखल होणार असून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र आणि सख्या सोयऱ्यांची मागणी मान्य करून मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबईतून हटायचं नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली आहे. राज्यभरातील मराठा समाजाकडून त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. मुंबईकडे येणाऱ्या मार्गावर मनोज जरांगे पाटील यांचे भव्य स्वागत समाजाकडून केलं जात असून ठीक ठिकाणी जेसीबीच्या सहाय्यानं मनोज जरांगे पाटील यांच्या ताफ्यावर पुष्पवृष्टी केली जात आहे. उद्या मनोज जरांगे पाटील मुंबईत पोहोचतील. त्यामुळं मराठा आरक्षणासंदर्भात महायुती सरकार काय भूमिका घेतं, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
मराठा समितीच्या हालचाली वाढल्या : दरम्यान, राज्यात महायुतीचं सरकार येऊन आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरीही मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय प्रलंबित आहे. राज्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, सगे सोयरे यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसह आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करणार आहेत. जालन्यातून जरांगे पाटील निघाल्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मराठा समितीनं हालचाली गतिमान केल्या असून माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांच्याशीही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चर्चा केली असून आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी निर्णय व्हावा, यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
