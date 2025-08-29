ETV Bharat / state

मराठ्यांचा झंझावात मुंबईत; कोल्हापुरातही मराठा समाज बांधवांकडून जरांगेंना भक्कम पाठिंबा - MARATHA RESERVATION

मुंबईला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणं शक्य नसलेल्या कोल्हापुरातील मराठा समाज बांधवांनी ऐतिहासिक दसरा चौकात एकत्र येऊन सरकारविरोधी तीव्र निदर्शनं केली.

Maratha community members in Kolhapur also support to Manoj Jarange Patil
कोल्हापुरातही मराठा समाज बांधवांकडून जरांगेंना भक्कम पाठिंबा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read

कोल्हापूर : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, या मुख्य मागणीसाठी राज्यभरात आंदोलनाची तीव्रता वाढली असून शुक्रवारी (29 ऑगस्ट) मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येनं मराठा समाज एकत्र आला आहे. दरम्यान, मुंबईला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणं शक्य नसलेल्या कोल्हापुरातील मराठा समाज बांधवांनी ऐतिहासिक दसरा चौकात एकत्र येऊन सरकारविरोधी तीव्र निदर्शनं केली.

आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही : या आंदोलनावेळी "मराठा आरक्षण आमचा हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं," अशी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला होता. यावेळी कोल्हापूर शहरातून मराठा समाज बांधवांकडून दुचाकी रॅली देखील काढण्यात आली. आंदोलकांनी सरकारचा निषेध करत "आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही," असा ठाम निर्धार यावेळी व्यक्त केला. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांच्या केसाला धक्का लागला किंवा आंदोलकांवर लाठीमार झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात वणवा पेटेल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.

ओबीसी हे आमचे बंधुराज आहेत, म्हणून... : दरम्यान, "राज्यभरात लाखोंचे मोर्चे, उपोषणं आणि ठिय्या आंदोलनांनी सरकारचं लक्ष वेधलं, पण शासनानं आजवर ठोस निर्णय घेतला नाही," असं म्हणत सकल मराठा समाजाचे समन्वयक दिलीप देसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच "सरकार फक्त मराठ्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत, त्याला पानं पुसत आहे. म्हणूनच मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानावर पुन्हा आंदोलनाला बसले आहेत. आम्ही कोल्हापूरमध्ये पाठिंबा देत आहोत, अशाच पद्धतीनं राज्यात विविध शहरात आणि गावामध्ये लोक एकत्र आले आहेत. त्यामुळं सरकारनं याची दखल घ्यावी. ओबीसी हे आमचे बंधुराज आहेत, म्हणूनच म्हणतोय की मराठा समाजाला ओबीसी मधूनच आरक्षण दिलं पाहिजे. ते ही आमच्यासाठी आंदोलन करायला लागलेत," असं मत दिलीप देसाई यांनी व्यक्त केलं आहे.

जखमेवर मीठ चोळताय का? : दुसरीकडे, मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक यांनीही सांगितलं की, "मनोज जरांगे पाटील हे आता आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडायची नाही, अशी प्रतिज्ञा करून अंतरवाली सराटीहून मुंबईला निघाले आहेत. मराठ्यांचा झंझावात आता आझाद मैदानावर पोहोचलाय. परंतु सरकार मराठ्यांची जणू चेष्टा करायला लागलं आहे. तसंच आमरण उपोषण जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही, अशी आम्ही प्रतिज्ञा केली असताना एक दिवसाची परवानी देऊन मराठा समाजाच्या जखमेवर तुम्ही काय मीठ चोळताय का?," असा सवाल वसंतराव मुळीक यांनी सरकारला केला आहे.

माघार हा शब्द मराठ्यांच्या अंगात नाही : याचबरोबर, "जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत आमचे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. लाखोच्या संख्येनं मराठे मुंबईला निघाले आहेत. परंतु राहिलेले उर्वरित मराठे महाराष्ट्रभर वणवा पेटवून लावल्याशिवाय राहणार नाहीत. सरसकट मराठा समाजाचे ओबीसी कल्याण झाले पाहिजे? ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश झाला पाहिजे, याच आमच्या मागण्या आहेत. आमच्या सर्व मागण्या तातडीनं मान्य कराव्यात, अन्यथा मराठा समाज आता माघार घेणार नाही. माघार हा शब्द मराठ्यांच्या अंगात नाही आणि तो घेतलाही जाणार नाही," असा इशारा वसंतराव मुळीक यांनी दिला. दरम्यान, संपूर्ण राज्यभर या आंदोलनानं अभूतपूर्व स्वरूप घेतलं असून कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमधून समर्थक मुंबईला दाखल झाले आहेत.

हेही वाचा :

  1. मराठ्यांच्या प्रश्नावर सरकार सकारात्मक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली भूमिका स्पष्ट, विरोधकांवर साधला निशाणा
  2. "यांचं काढून त्यांना देणं हे करता येणार नाही"; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं मोठं विधान
  3. मराठा आंदोलन : "मराठ्यांच्या नाराजीची लाट तुमच्या अंगावर घेऊ नका" जरांगे पाटलांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना इशारा; आझाद मैदानातील भाषणात काय-काय सांगितलं?

कोल्हापूर : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, या मुख्य मागणीसाठी राज्यभरात आंदोलनाची तीव्रता वाढली असून शुक्रवारी (29 ऑगस्ट) मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येनं मराठा समाज एकत्र आला आहे. दरम्यान, मुंबईला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणं शक्य नसलेल्या कोल्हापुरातील मराठा समाज बांधवांनी ऐतिहासिक दसरा चौकात एकत्र येऊन सरकारविरोधी तीव्र निदर्शनं केली.

आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही : या आंदोलनावेळी "मराठा आरक्षण आमचा हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं," अशी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला होता. यावेळी कोल्हापूर शहरातून मराठा समाज बांधवांकडून दुचाकी रॅली देखील काढण्यात आली. आंदोलकांनी सरकारचा निषेध करत "आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही," असा ठाम निर्धार यावेळी व्यक्त केला. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांच्या केसाला धक्का लागला किंवा आंदोलकांवर लाठीमार झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात वणवा पेटेल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.

ओबीसी हे आमचे बंधुराज आहेत, म्हणून... : दरम्यान, "राज्यभरात लाखोंचे मोर्चे, उपोषणं आणि ठिय्या आंदोलनांनी सरकारचं लक्ष वेधलं, पण शासनानं आजवर ठोस निर्णय घेतला नाही," असं म्हणत सकल मराठा समाजाचे समन्वयक दिलीप देसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच "सरकार फक्त मराठ्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत, त्याला पानं पुसत आहे. म्हणूनच मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानावर पुन्हा आंदोलनाला बसले आहेत. आम्ही कोल्हापूरमध्ये पाठिंबा देत आहोत, अशाच पद्धतीनं राज्यात विविध शहरात आणि गावामध्ये लोक एकत्र आले आहेत. त्यामुळं सरकारनं याची दखल घ्यावी. ओबीसी हे आमचे बंधुराज आहेत, म्हणूनच म्हणतोय की मराठा समाजाला ओबीसी मधूनच आरक्षण दिलं पाहिजे. ते ही आमच्यासाठी आंदोलन करायला लागलेत," असं मत दिलीप देसाई यांनी व्यक्त केलं आहे.

जखमेवर मीठ चोळताय का? : दुसरीकडे, मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक यांनीही सांगितलं की, "मनोज जरांगे पाटील हे आता आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडायची नाही, अशी प्रतिज्ञा करून अंतरवाली सराटीहून मुंबईला निघाले आहेत. मराठ्यांचा झंझावात आता आझाद मैदानावर पोहोचलाय. परंतु सरकार मराठ्यांची जणू चेष्टा करायला लागलं आहे. तसंच आमरण उपोषण जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही, अशी आम्ही प्रतिज्ञा केली असताना एक दिवसाची परवानी देऊन मराठा समाजाच्या जखमेवर तुम्ही काय मीठ चोळताय का?," असा सवाल वसंतराव मुळीक यांनी सरकारला केला आहे.

माघार हा शब्द मराठ्यांच्या अंगात नाही : याचबरोबर, "जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत आमचे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. लाखोच्या संख्येनं मराठे मुंबईला निघाले आहेत. परंतु राहिलेले उर्वरित मराठे महाराष्ट्रभर वणवा पेटवून लावल्याशिवाय राहणार नाहीत. सरसकट मराठा समाजाचे ओबीसी कल्याण झाले पाहिजे? ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश झाला पाहिजे, याच आमच्या मागण्या आहेत. आमच्या सर्व मागण्या तातडीनं मान्य कराव्यात, अन्यथा मराठा समाज आता माघार घेणार नाही. माघार हा शब्द मराठ्यांच्या अंगात नाही आणि तो घेतलाही जाणार नाही," असा इशारा वसंतराव मुळीक यांनी दिला. दरम्यान, संपूर्ण राज्यभर या आंदोलनानं अभूतपूर्व स्वरूप घेतलं असून कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमधून समर्थक मुंबईला दाखल झाले आहेत.

हेही वाचा :

  1. मराठ्यांच्या प्रश्नावर सरकार सकारात्मक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली भूमिका स्पष्ट, विरोधकांवर साधला निशाणा
  2. "यांचं काढून त्यांना देणं हे करता येणार नाही"; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं मोठं विधान
  3. मराठा आंदोलन : "मराठ्यांच्या नाराजीची लाट तुमच्या अंगावर घेऊ नका" जरांगे पाटलांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना इशारा; आझाद मैदानातील भाषणात काय-काय सांगितलं?

For All Latest Updates

TAGGED:

कोल्हापूरमराठा आरक्षणमुंबईमनोज जरांगे पाटीलMARATHA RESERVATION

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.