मनोज जरांगेंना मुंबईत 'नो एन्ट्री', आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मनाई, हायकोर्टाचा निर्णय

मनोज जरांगे-पाटील यांना नोटीस जारी करत पुढील 9 सप्टेंबरच्या पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश जारी केलेत.

Bombay high court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 4:32 PM IST

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी उद्या मुंबईच्या दिशेनं कूच करण्याची घोषणा केली केलीय. मात्र, मनोज जरांगे-पाटील यांना आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी देऊ नका, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. गणेशोत्सव आणि मुंबईचं जनजीवन, वाहतूक सणासुदीच्याकाळात विस्कळीत होऊ नये याची खबरदारी घ्या, असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत. तसंच मनोज जरांगे-पाटील यांना नोटीस जारी करत पुढील 9 सप्टेंबरच्या पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश जारी केलेत.

काय आहे याचिका? : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत होऊ घातलेल्या आंदोलनाविरोधात AMY फाऊंडेशनच्यावतीनं अनिलकुमार मिश्रा यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली होती. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. यामध्ये या आंदोलनाचा मुंबईच्या वाहतुकीवर तसंच सणासुदीच्याकाळात संपूर्ण जीवनमानावर परिणाम होईल. त्यामुळं या मोर्चाला मुंबईत येऊ न देता वेशीवरच नवी मुंबई-खारघर इथं आंदोलनाला जागा देण्यात यावी. जेणेकरून हा मोर्चा मुंबईत येणार नाही, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी निघालेल्या या विराट मोर्चाची माहिती फोटोंसहित कोर्टापुढं सादर केली.

Bombay high court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)

हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय? : या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय की, या आंदोलनामुळं मुंबईची वाहतूक व्यवस्था, रहदारी कोलमडू शकते. आधीच गणेशोत्सवाचे दिवस आणि त्यात आधीच बंदोबस्तावर असलेल्या मुंबई पोलिसांवर अधिक ताण नको. त्यामुळं या आंदोलनाची मुंबईत परवानगी देऊ नका. त्याऐवजी जर आंदोलकांकडून मागणी झाली तर त्यांना नवी मुंबई- खारघर इथं उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या मैदानात मोर्चाची परवानगी द्यावी. कायद्यानं प्रत्येकाला विरोध प्रदर्शन करण्याचा, आंदोलन करण्याचा अधिकार दिलाय. मात्र विरोध प्रदर्शन हे सनदशीर आणि कायदेशीर मार्गानंच व्हायला हवं. व्यवस्था किंवा सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरून आंदोलन होता कामा नये.

मनोज जरांगे मात्र मुंबईतील आंदोलनावर ठाम : येत्या 29 ऑगस्टपासून मुंबईत शांततेत होणाऱ्या मराठा आंदोलनाची घोषणा सोमवारी (24 ऑगस्ट) मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंतरवली सराटीतून केलीय. मात्र त्याला 24 तास उलटत नाहीत तोवर या आंदोलनाला मुंबईत आणण्यास हायकोर्टाकडून मनाई करण्यात आलीय. नवी मुंबईत खारघर किंवा अन्यत्र परवानगी देण्याची राज्य सरकारला मुभा असेल, असं मुंबई हायकोर्टाचे एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान निर्देश दिलेत. दरम्यान, मनोज जरांगे-पाटील यांनी गणेशोत्सव काळात मुंबईत उपोषणाला येणं टाळावं, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र साबळे यांनी अंतरवाली सराटी इथं जाऊन त्यांना केली होती. राजेंद्र साबळे आणि मनोज जरांगे यांच्यात याबाबत चर्चाही झाली. मात्र मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका या भेटीनंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी मीडियासमोर मांडली.

