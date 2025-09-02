मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला यश आलं आहे. मनोज जरांगे यांनी आज अखेर पाच दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण सोडलं आहे. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह समितीच्या इतर सदस्यांनी केलेली शिष्टाई यशस्वी ठरली. राज्य सरकारनं मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या आहेत. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी यासंदर्भात सरकारनं दिलेला जीआर स्वीकारला आहे. यावेळी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं आहे.
मनोज जरांगे पाटील भावूक : मराठा आरक्षणाबाबत सुरु असलेले उपोषण सोडल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू दिसत होते. मनोज जरांगे पाटील यावेळी प्रचंड भावूक झाले. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं, त्यावेळी आझाद मैदानादातील वातावरण अत्यंत जल्लोषाचं पाहायला मिळालं. तसंच, उपोषण सोडताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलकांना गावाकडे जाताना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
मराठा आंदोलकांच्या मान्य झालेल्या मागण्या :
1) हैद्राबाद गॅझेट लागू करणार : मनोज जरांगे पाटील यांची हैद्राबाद गॅझेटिअरनुसार असलेल्या नोंदींच्या आधारे अंमलबजावणी करावी अशी प्रमुख मागणी होती. त्यानुसार मराठा जात असलेल्या व्यक्तीच्या गावातील, कुळातील व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असेल तर त्याबाबत चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असं जीआरमध्ये म्हटलं आहे.
2) सातारा आणि औंध गॅझेटिअरबाबत जलदगतीने निर्णय घेतला जाणार : सातारा आणि पुणे औंध गॅझेटिअरनुसार असलेल्या नोंदींच्या आधारे पश्चिम महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी होती. त्यावर सातारा आणि औंध गॅझेटिअरबाबत कायदेशीर बाबी तपासून 15 दिवसांमध्ये निर्णय घेऊ असं आश्वासन सरकारने दिलं आहे.
3) मराठा आंदोलकांवरील सर्व केसेस मागे घेणार : महाराष्ट्रामध्ये विविध आंदोलनादरम्यान मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या केसेस मागे घेण्याची देखील आंदोलकांची मागणी होती. त्यानुसार सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असं सरकारने म्हटलं आहे.
4) आंदोलात सहभागवेळी मृत झालेल्या आंदोलनाच्या वारसांना नोकरी देणार : मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींना लवकरात लवकर मदत आणि नोकरी देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. त्यावर संबंधित कुटुंबीयांच्या वारसांना 15 कोटी मदत यापूर्वीच दिली असून उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर देण्यात येईल. तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देण्यात येईल असं आश्वासन सरकारने दिलं आहे.
5) 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतीशी संलग्न करणार : 58 लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीमध्ये करून घ्या अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक सोमवारी मिटिंग घेऊन जे दाखले आहेत, ते अर्ज तपासून त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी करावी असे आदेश देण्यात येतील असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
6) मराठा हे कुणबी आहेत, असा जीआर दोन महिन्यांत काढणार : मराठा हेच कुणबी आहेत असा जीआर काढा अशी जरांगे पाटील यांची मागणी होती. मात्र, ही प्रक्रिया किचकट असून त्यासाठी दोन महिन्याचा वेळ सरकारने मागितला असून त्यानंतर सर्व कायदेशीर बाबी तपासून मराठा हे कुणबी आहेत असा जीआर काढू असे सरकारने म्हटले आहे.
हायकोर्टाकडून उद्या दुपारपर्यंत आझाद मैदान रिकामं करण्याची मुदत : दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाविरोधात आज दुपारी मुंबई हायकोर्टानं कठोर भूमिका घेत मराठा आंदोलकांना तातडीनं आझाद मैदान रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. ही आंदोलनाची पद्धत नाही, विनापरवानगी इथं कुणालाही आंदोलन करता येणार नाही. कोर्टाला घेराव घालणं, न्यायमूर्तींना कोर्टात येण्यापासून रोखणं, हे कुठल्या प्रकारचं आंदोलन आहे?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला होता. तसंच हायकोर्टाचं दुपारच्या सत्रातील कामकाज सुरू होण्यापूर्वी हे आंदोलन संपवा. दुपारी 3 नंतर आझाद मैदानात कुणालाही थांबण्याची परवानगी नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर दुपारच्या सुनावणीत जरांगेंच्यावतीनं त्यांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी कोर्टाला कळवलं की, आंदोलकांनी परिसरातील सर्व गाड्या हटवण्यास सुरूवात केलीय. तसंच याबाबत सरकारशी सकारात्मक बोलणी झाली असून यावर संध्याकाळपर्यंत तोडगा निघेल अशी आशा आहे. त्यावर सहमती दर्शवत, आम्ही तुमच्या भावनांचा आदर करतोय, तुम्हीही कायद्याचा आदर करा, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं मराठा आंदोलकांना उद्या, बुधवारपर्यंत आझाद मैदान रिकामं करून मनोज जरांगेंना मुंबईतून माघारी फिरण्याचे निर्देश दिले होतं.
आझाद मैदानात विजयी जल्लोष : हायकोर्टाच्या या निर्देशांनंतर मुंबई पोलिसांनी आंदोलकांना उद्देशून लाऊडस्पीकरवर सूचना देण्यास सुरूवात केली. मात्र, तोपर्यंत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली आलेल्या शिष्टमंडळानं मनोज जरांगेंची समजूत काढत त्यांचं समाधान होईल, असा अध्यादेश त्यांच्या हाती दिली. त्यानंतर मनोज जरांगेंनी हे आंदोलन यशस्वी झाल्याचं जाहीर करत आपलं आंदोलन संपल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर तिथं उपस्थित मराठा आंदोलकांनी गुलाल उधळत विजयी जल्लोष साजर केला. गेल्या पाच दिवसांच मोठ्या प्रमाणात या परिसरात हजर मराठा आंदोलकांनी हळूहळू मैदान सोडण्यास सुरूवात केली.
