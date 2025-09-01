कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनासाठी राज्यभरातून मराठा आंदोलक आझाद मैदान परिसरात जमले आहेत. मात्र, या मराठा आंदोलकांच्या खाण्या-पिण्याचे हाल होऊ लागल्यामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर रसद पाठवण्यात येत आहे. कोल्हापूरच्या ग्रामीण भागासह सकल मराठा समाजाकडून मोठ्या प्रमाणावर रसद मुंबईला पाठवण्यात आली आहे. आंदोलकांच्या रोजच्या जेवणाची सोय करण्याचा निर्धार कोल्हापूरकरांनी केला आहे.
दीड ते दोन टनाचं साहित्य पाठवलं : कोल्हापुरातून पाठवण्यात आलेल्या रसदमध्ये करवीर तालुक्यातील शिंगणापूरच्या अयोध्या फाऊंडेशन, आंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद आणि सकल मराठा समाजाकडून समाजभान राखत तांदूळ, गहू पीठ, तेल, पोहे, रवा, डाळ, चहा, साखर, कांदे-बटाटे, पाणी, बिस्किटे अन् फळे, असे दीड ते दोन टनाचं साहित्य पाठवलं आहे. कॅप्टन उत्तम पाटील यांच्या पुढाकारानं आणि कार्यकर्त्यांच्या उत्साहानं ही मदत नियोजितपणे आझाद मैदानावर पोहोचवण्यात येत आहे. आंदोलनस्थळी दररोज सुमारे 2 हजार आंदोलकांच्या जेवणाची गरज भागवण्यासाठी ही महत्त्वपूर्ण रसद पुरवली जात आहे.
ही मदत म्हणजे एकजुटीचं आणि बंधुत्वाचं प्रतीक : या संदर्भात बोलताना अयोध्या फाऊंडेशनचे अध्यक्ष कॅप्टन उत्तम पाटील यांनी सांगितलं की, "आंदोलनाला साथ देणं ही सामाजिक बांधिलकी आहे. आंदोलनचा काळ वाढत गेला तरी कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंब, गाव, संस्था आपल्या पातळीवरून मदतीचा हात पुढं करत आहे. हे एकजुटीचं आणि बंधुत्वाचं प्रतीक आहे." दरम्यान, सध्या आझाद मैदान परिसरात जवळपास 25-30 हजार आंदोलकांची उपस्थिती दिसत असून सर्वांना पाणी, जेवण आणि आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी राज्यभरातून मदतीचा ओघ वाढताना दिसून येत आहे.
आठवडाभर पुरेल इतकी रसद : सामाजिक एकजूट अधोरेखित करत करवीर तालुक्यातील खुपिरे, साबळेवाडी, वाकरे, खांटागळे, शिंदेवाडी, कुडित्रे परिसरातील ग्रामस्थ आणि कार्यकर्त्यांनीही आपल्या गावातील मदत गोळा केली होती. वन चॅलेंज ग्रुपच्या सहभागातून तब्बल 7 हजार ताज्या भाकऱ्या, 2 हजार पाण्याच्या बाटल्या आणि 50 किलो फरसाण गोळा करण्यात आला. हे साहित्य मुंबईत आंदोलनस्थळी वेळीच पोहोचवण्यासाठी कार्यकर्ते स्वतः उपस्थित राहून मदत करत आहेत. या मोहिमेत महिला बचतगट, तरुण कार्यकर्ता, ग्रामपंचायतीचे सदस्य आदींचा सहभाग लक्षणीय होता.
मराठा समाज मदतीसाठी एकवटला : मुंबईत मराठा आंदोलकांची खाण्यापिण्यासाठी वाणवा सुरू असताना कोल्हापुरात आंदोलनाला न गेलेल्या मराठा समाज मदतीसाठी एकवटला आहे. त्यामुळं कोल्हापुरातून इतर ठिकाणाहूनही पिण्याच्या पाण्याचे बॉक्स, सफरचंद, बिस्किट, लाडू, फरसाण आणि भाकरी पाठवण्यात आल्या आहेत. शिजवून खाण्यासाठी तांदूळ आणि पीठही पाठवण्यात आलं आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाज बांधव मुंबईतच थांबणार आहेत, तोपर्यंत एकाही मराठा बांधवाला खाण्या पिण्याच्या वस्तूंची कमतरता पडू देणार नाही, असा निर्धारच जणू सकल मराठा समाज बांधवांनी केला आहे. त्यामुळं कोल्हापुरातील विविध संस्थांची आणि कोल्हापूरकरांची ही मदत हाच मराठा समाजातील सामूहिक बांधिलकीचा ठळक दाखला ठरली आहे.
