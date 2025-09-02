मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाला मोठं यश मिळताना दिसून येत आहे. मंगळवारी (2 सप्टेंबर) राज्य सरकारच्या वतीनं जरांगेंच्या मागण्यांचा अंतिम मसुदा घेऊन उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे, उदय सामंत यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी हैदराबाद गॅझेटची तातडीनं अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. त्याला उपसमितीनं मान्यता दिलीय. तसंच, सरकारकडून जरांगेंच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, उपसमितीनं मागण्या मान्य केल्यानंतर त्याचा तातडीनं जीआर काढावा, जीआर काढल्यानंतर एका तासात मुंबई रिकामी करतो, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आंदोलकांच्या मान्य झालेल्या मागण्या...
- हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता. तातडीनं शासन निर्णय काढणार. या शासन निर्णयानुसार, मराठा जातीच्या व्यक्तींच्या गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
- सातारा, पुणे आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत जलदगतीने कार्यवाही करण्यात येईल. यात काही कायदेशीर बाबींचा प्रश्न असल्यानं 15 दिवसांत तो सोडवून मान्यता दिली जाईल, असा शब्द शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिला.
- सप्टेंबर अखेरीपर्यंत मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणार.
- मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आतापर्यंत 15 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. जे या मदतीपासून वंचित आहेत, त्यांना एका आठवड्यात मदत दिली जाईल तसेच त्यांच्या वारसांना एसटीमध्ये नोकऱ्या देण्यात येतील.
- 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतीशी संलग्न करणार.
- तालुका स्तरावर वंशावळ समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.
मराठा आंदोलकांकडून जल्लोष : दरम्यान, 29 ऑगस्ट पासून मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू होतं. गेले 5 दिवस मुंबईच्या आझाद मैदान आणि फोर्ट मरीन ड्राईव्ह परिसरात ठाण मांडून बसलेले मराठा आंदोलक आता कोर्टाच्या आदेशानुसार आता हळूहळू परिसर रिकामा करताना दिसत आहेत. मराठा आंदोलकांकडून ज्या मागण्यात समोर ठेवणार आल्या होत्या, त्या मान्य होताच आझाद मैदानात मराठा आंदोलकांनी जल्लोष केला आहे.
