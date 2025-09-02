ETV Bharat / state

आझाद मैदान दुपारी 3 वाजेपर्यंत मोकळं करा, अन्यथा कठोर आदेश द्यावे लागतील - हायकोर्ट - MARATHA RESERVATION

मुंबईकरांना शांततेत जगू द्या, ही आंदोलनाची पद्धत नाही. इथं कुणालाही विनापरवानी कुठलंही आंदोलन करता येणार नाही, असंही हायकोर्टानं ठणकावलंय.

आझाद मैदान दुपारी 3 वाजेपर्यंत मोकळं करा, अन्यथा कठोर आदेश द्यावे लागतील - हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2025 at 2:29 PM IST

मुंबई : दुपारी 3 वाजेपर्यंत आझाद मैदान रिकामी करून आंदोलकांनी मुंबई सोडावी, अशी ताकीद मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना दिलीय. मुंबईकरांना शांततेत जगू द्या, ही आंदोलनाची पद्धत नाही. इथं कुणालाही विनापरवानी कुठलंही आंदोलन करता येणार नाही, असंही हायकोर्टानं ठणकावलंय.

गरज पडली तर आम्ही रस्त्यावर उतरू - प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाविरोधात आता हायकोर्टात कठोर भूमिका घेत मराठा आंदोलकांना तातडीनं आझाद मैदान रिकामी करण्याचं आदेश दिलेत. ही आंदोलनाची पद्धत नाही, विनापरवानगी इथं कुणालाही आंदोलन करता येणार नाही. कोर्टाला घेराव घालणं, न्यायमूर्तींना कोर्टात येण्यापासून रोखणं, हे कुठल्या प्रकारचं आंदोलन आहे?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसंच हायकोर्टाचं दुपारच्या सत्रातील कामकाज सुरू होण्यापूर्वी हे आंदोलन संपवा. दुपारी 3 नंतर आझाद मैदानात कुणालाही थांबण्याची परवानगी नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. जर या आदेशांचं पालन झाल नाही तर, कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईचे आदेश द्यावे लागतील, असा थेट इशारा हायकोर्टानं दिलाय.

मराठा आंदोलक (ETV Bharat Reporter)

मनोज जरांगेंनी मागितली मुंबईकरांची जाहीर माफी : मराठा आंदोलनाविरोध करत दाखल झालेल्या याचिकांवर मंगळवारी मुंबई हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू आहे. यावेळी मनोज जरांगेंच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ सतीश मानेशिंदे यांनी कोर्टापुढं युक्तिवाद केला. युक्तिवादाची सुरूवातच त्यांनी माफीनं केली, "मनोज जरांगेंच्यावतीनं मुंबईकरांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल मी जाहीर माफी मागतो", असं सतीश मानेशिंदे म्हणाले. मात्र सध्या मुंबईत जे सुरूय ते आम्ही पाहतोय. मुंबईची सुरक्षा व्यवस्था कुठंय?, इथं कुणालाही विनापरवानगी कुठल्याही आंदोलनाची परवानगी मिळणार नाही. तुम्हाला केवळ एका दिवसाची परवानगी होती. त्यातही आंदोलकांची मर्यादा निश्चित केली होती, वाहनांची मर्यादा निश्चित केलेली होती. या सर्व मर्यादांचं उल्लंघन झालंय. त्यामुळं हे आंदोलन तातडीनं थांबवत आझाद मैदान परिसर मोकळा करावा अन्यथा आम्हालाच तिथं जावं लागेल, असे निर्देश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी दिलेत.

आझाद मैदानात मुंबई पोलिसांची घोषणा सुरू, मात्र आंदोलकांची संख्या प्रचंड : हायकोर्टाच्या या निर्देशानंतर मुंबई पोलिसांनी आंदोलकांना उद्देशून लाऊडस्पीकरवर सूचना देण्यास सुरूवात केलीय. मात्र मराठा आंदोलक सध्या मोठ्या प्रमाणात या परिसरात हजर आहेत. तसंच आझाद मैदानातील आंदोलक मैदान सोडण्यास तयार नाहीत. या आंदोलनाचे आयोजक वीरेंद्र पवार यांनी स्पष्ट केलंय की, तातडीनं मैदान रिकामी करणं शक्य नाही, मनोज जरांगे याबाबत थोड्यावेळात निर्णय घेतील. मात्र मनोज जरांगेंच्या हाकेवर मुंबईत दाखल झालेला मराठा आंदोलक आझाद मैदान सोडण्यास तयार नाही, असंच सध्याचं चित्र आहे. त्यामुळं आज या आंदोलनाचा निर्णायक दिवस ठरण्याची शक्यता आहे.

