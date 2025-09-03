छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपलं उपोषण मागे घेतल्यानंतर उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगरातील गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल झाले आहेत.
मंगळवारी रात्री उशिरा रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली. दीर्घकाळ उपोषणामुळे त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाला आहे. पुढील काही दिवस त्यांना वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. विनोद चावरे यांनी दिली आहे.
दोन आठवडे विश्रांतीचा सल्ला : उपोषण मागे घेतल्यानं मराठा समाजात दिलासा मिळाला आहे. सध्या उपचार सुरू असून डॉक्टरांनी त्यांना किमान दोन आठवडे विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या सर्व वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या आहे. त्यानंतर पुढील उपचार सुरू आहेत.
शहरात सर्वत्र जल्लोषाचं वातावरण : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानं शहरात सर्वत्र जल्लोषाचं वातावरण पाहायला मिळालं. या निर्णयाचं संपूर्ण राज्यभरात स्वागत होत आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही मराठा समाजाच्या विविध घटकांनी फटाके फोडून, ढोल-ताशांच्या गजरात आनंदोत्सव साजरा केला. अनेक ठिकाणी मिठाईचं वाटप करून आनंद व्यक्त करण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना दिलासा मिळाला आहे. समाजातून राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे यांचे विशेष कौतुक होत आहे. मराठा समाजाच्या संघर्षाला मिळालेला हा विजय ऐतिहासिक ठरल्याची भावना समाजात व्यक्त केली जात आहे.
रुग्णालय परिसरात गर्दी करू नये : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील उपचारासाठी शहरात येणार असल्याची माहिती मिळताच, मराठा बांधवांनी मध्यरात्री रुग्णालयाबाहेर मोठी गर्दी केली. रात्री 1 वाजता जरांगे पाटील यांना घेऊन येणारी अॅम्ब्युलन्स रुग्णालय परिसरात दाखल होताच उपस्थितांनी फटाके फोडून आणि फुलांची उधळण करत त्यांचं स्वागत केलं. गर्दीचा अंदाज घेत शहर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता. मनोज जरांगे पाटील यांना पुढील 15 दिवस उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल ठेवण्यात येणार आहे. अशा स्थितीत, सहायक पोलीस आयुक्त मनीष कल्याणकर यांनी आवाहन केलं आहे की, नागरिकांनी रुग्णालय परिसरात गर्दी टाळावी. जेणेकरून उपचार करण्यात अडथळा येणार नाही.
