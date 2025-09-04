नाशिक : ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या नव्या अध्यादेशाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. ओबीसींवर अन्याय होणार असल्यास आपण कोर्टात जाऊ, असं त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळं मराठा आणि ओबीसी संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. अशात पोलीस प्रशासनाने मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नाशिकच्या निवासस्थान आणि कार्यालयाबाहेरील पोलीस बंदोबस्तात वाढ केली आहे.
पोलीस सुरक्षा वाढवली : सध्या मराठा आरक्षणावरुन दावे-प्रतिदावे केले जात असून, छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भूमिका घेत छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. यानंतर त्यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलवत या जीआरच्या विरोधात हायकोर्टात आणि वेळ पडली तर सुप्रीम कोर्टात जाऊ, अशी भूमिका घेतली. एकंदरीतच भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या नव्या अध्यादेशाचा विरोध केल्याने कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी भुजबळ यांच्या नाशिकच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयाबाहेर पोलीस सुरक्षा वाढवली आहे.
समता परिषद मैदानात उतरणार : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयावर ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ओबीसी आरक्षणावर कोणतेही गालबोट न लागू देता संविधानिक मार्गानेच मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जावं ही त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे आता भुजबळांची संघटना असलेली अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदही मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहे. भुजबळ मंत्रिमंडळात असोत वा नसोत ओबीसी लढ्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर आम्ही त्यांच्यासोबत राहू. पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणावर असलेला धोका दूर करण्यासाठी राज्यभर समता परिषद आंदोलन करणार असल्याचं समता परिषदेच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन : "ओबीसी समाजाच्या अतिशय अल्प आरक्षणाच्या कोटयामध्ये 374 जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळतो. असे असतांना जर मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजातील जात बांधवांना आरक्षण हे नावापुरते शिल्लक राहिल. ज्या समाजाने समाज व्यवस्थेमध्ये वर्षानुवर्ष समाजिक व आर्थिक मागसलेपण भोगले आहे, त्यावर अन्याय होणार असून, मराठा समाजाला कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अन्यथा अखिल भारतीय महात्मा ज्योतीबा फुले समता परिषदेमार्फत तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येईल," असा इशारा देखील संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
