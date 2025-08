ETV Bharat / state

"एखादा मराठा श्रीमंत आहे म्हणून सर्वच मराठा श्रीमंत असं गृहीत धरू शकत नाही"; न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना फटकारलं - MARATHA RESERVATION

मुंबई : मराठा समाज सध्या प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्याअंतर्गत दिलेलं आरक्षण आकलनापलिकडचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाची घालून दिलेली 50 टक्के मर्यादा मराठा आरक्षणामुळे ओलांडली गेलीय. इतकेच नव्हे तर मराठा आरक्षणानं इतर समाजाच्या आरक्षणावरही अतिक्रमण केलंय, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तीन सदस्य पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू : मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने एसईबीसी कायदा तयार केला. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय, तर मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यासाठीही याचिका दाखल करण्यात आल्यात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली असून, पूर्णपीठासमोर शनिवारी दिवसभर सुनावणी झाली. शनिवारी झालेला युक्तिवाद : मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱया याचिकांकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला. "सर्वच क्षेत्रात मराठा पुढे आहेत. अर्धवट सर्वेक्षणाच्या आधारावर मराठ्यांना आरक्षण देण्यात आलंय. मुळात गोखले इन्स्टिट्युटच्या वतीनं 1 कोटी 58 लाख लोकांपैकी केवळ 55 लाख नागरिकांची माहिती सर्वेक्षणात घेण्यात आली, तर उर्वरित नागरिकांची माहिती घेण्यातच आली नाही," अशी माहिती वकील संचेती यांनी न्यायालयाला दिली. 20 ऑगस्टच्या पुढील सुनावणीतही विरोधक याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद सुरूच राहील.

