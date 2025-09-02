अहिल्यानगर/बीड : मराठा आरक्षणासाठी गेल्या पाच दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करत होते. मंगळवारी सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री माणिकराव कोकाटे, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री उदय सामंत तसेच मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह विभागाचे सचिव, अधिकारी यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेत सरकारतर्फे तयार करण्यात आलेला मसुदा वाचण्यात आला. त्यानंतर अभ्यासक आणि सरकारच्या समितीची चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची माहिती समाज बांधवांना दिल्यानंतर मागण्यांचे शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.
राज्यभरात जल्लोष : मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पाणी घेत जरांगेंनी आपले उपोषण सोडले. त्यानंतर त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू पाहायला मिळाले. तर उपोषण सोडल्यानंतर राज्यभरातील मराठा बांधवांकडून मोठा जल्लोष करण्यात येत आहे. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नाशिक, जालना, नांदेड, धाराशिव, परभणी यासर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मराठा बांधवांनी जल्लोष केला.
अहिल्यानगरमध्ये पेढे वाटत जल्लोष : राज्यभरात मराठा समाजाकडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. अहिल्यानगर शहरात देखील सकल मराठा समाजाच्या वतीने मोठा जल्लोष करण्यात आला. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर गुलाल आणि फटाके फोडून मराठा बांधवांनी आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी एक मराठा लाख मराठा.., जय भवानी जय शिवाजी..., छत्रपती शिवाजी महाराज की जय यांसह विविध घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी अहिल्यानगर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, सावेडी गाव परिसर, केडगाव, भिंगार यांसह विविध भागांमध्ये मराठा बांधवांकडून जोरदार जल्लोष करत फटाके फोडत, पेढे भरवत तसेच गुलाल उधळत आनंदोत्सव साजरा केला.
बीडमध्ये भाजपाचा जल्लोष : मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर होताच बीडमध्ये भाजपा कार्यालयासमोर फटाक्यांची आतिषबाजी करत गुलालाची उधळण करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा दिलेला शब्द पूर्ण केल्याची प्रतिक्रिया यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष शंकर देशमुख यांनी व्यक्त केली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी देखील भाजपा कार्यकर्त्यांनी केली.
