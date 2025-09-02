ETV Bharat / state

गणरायाच्या कृपेनं मराठा आरक्षणावरील विघ्न दूर; राज्यभरात जल्लोष, पेढे वाटून, फटाके फोडून मराठा बांधव गुलालात न्हाले - MARATHA RESERVATION

मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य झाल्यावर राज्यभरात मराठा बांधवांनी जल्लोष केला.

maratha Reservation celebration
अहिल्यानगरमध्ये मराठा बांधवांचा जल्लोष (TV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2025 at 11:34 PM IST

1 Min Read

अहिल्यानगर/बीड : मराठा आरक्षणासाठी गेल्या पाच दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करत होते. मंगळवारी सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री माणिकराव कोकाटे, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री उदय सामंत तसेच मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह विभागाचे सचिव, अधिकारी यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेत सरकारतर्फे तयार करण्यात आलेला मसुदा वाचण्यात आला. त्यानंतर अभ्यासक आणि सरकारच्या समितीची चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची माहिती समाज बांधवांना दिल्यानंतर मागण्यांचे शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.

Maratha Reservation
अहिल्यानगरमध्ये मराठा बांधवांचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

राज्यभरात जल्लोष : मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पाणी घेत जरांगेंनी आपले उपोषण सोडले. त्यानंतर त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू पाहायला मिळाले. तर उपोषण सोडल्यानंतर राज्यभरातील मराठा बांधवांकडून मोठा जल्लोष करण्यात येत आहे. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नाशिक, जालना, नांदेड, धाराशिव, परभणी यासर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मराठा बांधवांनी जल्लोष केला.

Maratha Reservation
अहिल्यानगरमध्ये मराठा बांधवांचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

अहिल्यानगरमध्ये पेढे वाटत जल्लोष : राज्यभरात मराठा समाजाकडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. अहिल्यानगर शहरात देखील सकल मराठा समाजाच्या वतीने मोठा जल्लोष करण्यात आला. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर गुलाल आणि फटाके फोडून मराठा बांधवांनी आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी एक मराठा लाख मराठा.., जय भवानी जय शिवाजी..., छत्रपती शिवाजी महाराज की जय यांसह विविध घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी अहिल्यानगर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, सावेडी गाव परिसर, केडगाव, भिंगार यांसह विविध भागांमध्ये मराठा बांधवांकडून जोरदार जल्लोष करत फटाके फोडत, पेढे भरवत तसेच गुलाल उधळत आनंदोत्सव साजरा केला.

Maratha Reservation
अहिल्यानगरमध्ये मराठा बांधवांचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

बीडमध्ये भाजपाचा जल्लोष : मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर होताच बीडमध्ये भाजपा कार्यालयासमोर फटाक्यांची आतिषबाजी करत गुलालाची उधळण करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा दिलेला शब्द पूर्ण केल्याची प्रतिक्रिया यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष शंकर देशमुख यांनी व्यक्त केली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी देखील भाजपा कार्यकर्त्यांनी केली.

maratha Reservation celebration beed
बीडमध्ये भाजपाचा जल्लोष (TV Bharat Reporter)

हेही वाचा -

  1. मराठा आंदोलनाला यश, मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं! आझाद मैदानात विजयी जल्लोष
  2. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता, मनोज जरांगे पाटलांच्या 'या' मागण्या मान्य; मराठा आंदोलकांकडून जल्लोष
  3. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले....

अहिल्यानगर/बीड : मराठा आरक्षणासाठी गेल्या पाच दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करत होते. मंगळवारी सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री माणिकराव कोकाटे, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री उदय सामंत तसेच मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह विभागाचे सचिव, अधिकारी यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेत सरकारतर्फे तयार करण्यात आलेला मसुदा वाचण्यात आला. त्यानंतर अभ्यासक आणि सरकारच्या समितीची चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची माहिती समाज बांधवांना दिल्यानंतर मागण्यांचे शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.

Maratha Reservation
अहिल्यानगरमध्ये मराठा बांधवांचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

राज्यभरात जल्लोष : मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पाणी घेत जरांगेंनी आपले उपोषण सोडले. त्यानंतर त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू पाहायला मिळाले. तर उपोषण सोडल्यानंतर राज्यभरातील मराठा बांधवांकडून मोठा जल्लोष करण्यात येत आहे. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नाशिक, जालना, नांदेड, धाराशिव, परभणी यासर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मराठा बांधवांनी जल्लोष केला.

Maratha Reservation
अहिल्यानगरमध्ये मराठा बांधवांचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

अहिल्यानगरमध्ये पेढे वाटत जल्लोष : राज्यभरात मराठा समाजाकडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. अहिल्यानगर शहरात देखील सकल मराठा समाजाच्या वतीने मोठा जल्लोष करण्यात आला. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर गुलाल आणि फटाके फोडून मराठा बांधवांनी आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी एक मराठा लाख मराठा.., जय भवानी जय शिवाजी..., छत्रपती शिवाजी महाराज की जय यांसह विविध घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी अहिल्यानगर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, सावेडी गाव परिसर, केडगाव, भिंगार यांसह विविध भागांमध्ये मराठा बांधवांकडून जोरदार जल्लोष करत फटाके फोडत, पेढे भरवत तसेच गुलाल उधळत आनंदोत्सव साजरा केला.

Maratha Reservation
अहिल्यानगरमध्ये मराठा बांधवांचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

बीडमध्ये भाजपाचा जल्लोष : मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर होताच बीडमध्ये भाजपा कार्यालयासमोर फटाक्यांची आतिषबाजी करत गुलालाची उधळण करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा दिलेला शब्द पूर्ण केल्याची प्रतिक्रिया यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष शंकर देशमुख यांनी व्यक्त केली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी देखील भाजपा कार्यकर्त्यांनी केली.

maratha Reservation celebration beed
बीडमध्ये भाजपाचा जल्लोष (TV Bharat Reporter)

हेही वाचा -

  1. मराठा आंदोलनाला यश, मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं! आझाद मैदानात विजयी जल्लोष
  2. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता, मनोज जरांगे पाटलांच्या 'या' मागण्या मान्य; मराठा आंदोलकांकडून जल्लोष
  3. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले....

For All Latest Updates

TAGGED:

MANOJ JARANGE PATIL UPOSHAN ENDSMARATHA CELEBRATION STATEमराठा आरक्षण आंदोलनमराठा बांधव जल्लोषMARATHA RESERVATION

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.