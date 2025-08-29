ETV Bharat / state

मनोज जरांगेंचा आझाद मैदानातील मुक्काम वाढला, मुंबई पोलिसांकडून आणखीन एका दिवसाची वाढीव परवानगी - MARATH MORCHA IN MUMBAI

आझाद मैदान आणि सीएसएमटी परिसरातील शुक्रवारची परिस्थिती पाहून राज्य सरकारनं मनोज जरांगे यांना आंदोलनाकरिता आणखीन एका दिवसाची मुदत वाढवून दिली आहे.

Marath Morcha in Mumbai
मराठा आरक्षणाकरिता आंदोलन (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 9:53 PM IST

1 Min Read

मुंबई : मराठा आंदोलनासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या मनोज जरांगेंचा मुंबईतील मुक्काम वाढलाय. आझाद मैदानातील आंदोलनाकरता मुंबई पोलिसांनी त्यांना एका दिवसाची मुदत वाढवून दिलीय. शुक्रवारी संध्याकाळी मुंबई पोलिसांनी ही परवानगी दिल्याचं तोंडी मान्य केलं.


जरांगेंचा आझाद मैदानातील मुक्काम वाढला - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शुक्रवारपासून जरांगेच्या आमरण उपोषणाला सुरुवात झालीय. मुंबई पोलिसांनी ही परवानगी देताना केवळ शुक्रवारपुरताच एका दिवसाची परवानगी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच दिली होती. मात्र, आझाद मैदान आणि सीएसएमटी परिसरातील शुक्रवारची परिस्थिती पाहून राज्य सरकारनं ही मुदत तूर्तास आणखीन एका दिवसाकरता वाढवून दिलीय. सकाळी मनोज जरांगे आझाद मैदानात दाखल होताच काही वकिलांमार्फत त्यांनी मुदतवाढ मागणारा अर्ज मुंबई पोलिसांकडे पाठवला होता.



संपूर्ण सीएसएमटी मराठ्यांनी भगवामय केल्याचं चित्र - गुरूवारपासूनच हळूहळू मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदान परिसरात येण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, शुक्रवार सकाळपासून संपूर्ण सीएसएमटी परिसरात केवळ मराठा आंदोलक दिसत होते. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबई पोलिसांनी सीएसएमटी सब वेसह आझाद मैदानाच्या आसपासची सारी दुकानं आणि उपहारगृह बंद केली होती. दुपारनंतर परिसरातील अनेक कार्यालय खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद करण्यात आली होती.

Marath Morcha in Mumbai
मराठा आरक्षणाकरिता आंदोलन (Source- ETV Bharat Reporter)



जरांगेंच्या आंदोलनावर सरकारची काय आहे भूमिका - मनोज जरांगे यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नाही, असा निर्धार केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही राज्य सरकार आंदोलकांच्या बाजूनंच असल्याचं स्पष्ट केलंय, मनोज जरांगेंनी आंदोलनासाठी परवानगी वाढवून मागितलीय. मात्र, आझाद मैदानातील आंदोलनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं काही निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून पोलीस या परवानगीचा सकारात्मक विचार करतील, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. तसेच, या आंदोलनाद्वारे मनोज जरांगेंनी मांडलेल्या मागण्याबाबत तोडगा काढण्याकरिता एक उपसमिती तयार केलीय.

Marath Morcha in Mumbai
मराठा आंदोलकांची मुंबईत झालेली गर्दी (Source- ETV Bharat Reporter)

ओबीसी समाजालाही सांभाळावं लागेल- मराठा समाजाच्या मागण्यांवर समितीचं काम सुरू आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच यावर तोडगा काढावा लागणार आहे. केवळ आश्वासन देऊन चालणार नाही. संविधानात बसणार सशक्त आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या आंदोलनामुळे दोन समाज एकमेकांसमोर उभे राहतील, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात तयार होऊ नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजालाही सांभाळावं लागेल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीय.


हेही वाचा-

मुंबई : मराठा आंदोलनासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या मनोज जरांगेंचा मुंबईतील मुक्काम वाढलाय. आझाद मैदानातील आंदोलनाकरता मुंबई पोलिसांनी त्यांना एका दिवसाची मुदत वाढवून दिलीय. शुक्रवारी संध्याकाळी मुंबई पोलिसांनी ही परवानगी दिल्याचं तोंडी मान्य केलं.


जरांगेंचा आझाद मैदानातील मुक्काम वाढला - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शुक्रवारपासून जरांगेच्या आमरण उपोषणाला सुरुवात झालीय. मुंबई पोलिसांनी ही परवानगी देताना केवळ शुक्रवारपुरताच एका दिवसाची परवानगी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच दिली होती. मात्र, आझाद मैदान आणि सीएसएमटी परिसरातील शुक्रवारची परिस्थिती पाहून राज्य सरकारनं ही मुदत तूर्तास आणखीन एका दिवसाकरता वाढवून दिलीय. सकाळी मनोज जरांगे आझाद मैदानात दाखल होताच काही वकिलांमार्फत त्यांनी मुदतवाढ मागणारा अर्ज मुंबई पोलिसांकडे पाठवला होता.



संपूर्ण सीएसएमटी मराठ्यांनी भगवामय केल्याचं चित्र - गुरूवारपासूनच हळूहळू मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदान परिसरात येण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, शुक्रवार सकाळपासून संपूर्ण सीएसएमटी परिसरात केवळ मराठा आंदोलक दिसत होते. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबई पोलिसांनी सीएसएमटी सब वेसह आझाद मैदानाच्या आसपासची सारी दुकानं आणि उपहारगृह बंद केली होती. दुपारनंतर परिसरातील अनेक कार्यालय खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद करण्यात आली होती.

Marath Morcha in Mumbai
मराठा आरक्षणाकरिता आंदोलन (Source- ETV Bharat Reporter)



जरांगेंच्या आंदोलनावर सरकारची काय आहे भूमिका - मनोज जरांगे यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नाही, असा निर्धार केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही राज्य सरकार आंदोलकांच्या बाजूनंच असल्याचं स्पष्ट केलंय, मनोज जरांगेंनी आंदोलनासाठी परवानगी वाढवून मागितलीय. मात्र, आझाद मैदानातील आंदोलनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं काही निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून पोलीस या परवानगीचा सकारात्मक विचार करतील, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. तसेच, या आंदोलनाद्वारे मनोज जरांगेंनी मांडलेल्या मागण्याबाबत तोडगा काढण्याकरिता एक उपसमिती तयार केलीय.

Marath Morcha in Mumbai
मराठा आंदोलकांची मुंबईत झालेली गर्दी (Source- ETV Bharat Reporter)

ओबीसी समाजालाही सांभाळावं लागेल- मराठा समाजाच्या मागण्यांवर समितीचं काम सुरू आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच यावर तोडगा काढावा लागणार आहे. केवळ आश्वासन देऊन चालणार नाही. संविधानात बसणार सशक्त आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या आंदोलनामुळे दोन समाज एकमेकांसमोर उभे राहतील, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात तयार होऊ नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजालाही सांभाळावं लागेल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीय.


हेही वाचा-

For All Latest Updates

TAGGED:

MANOJ JARANGE AGITATION IN MUMBAIMARATHA MORCHA POLICE PERMISSIONमनोज जरांगे आझाद मैदान आंदोलनMARATH MORCHA IN MUMBAI

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.