Published : May 20, 2025 at 6:34 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 6:41 PM IST

ठाणे : कल्याण पूर्वमधील चिकणीपाडा परिसरात इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याची धक्कादायक घटना आज दुपारच्या सुमारास घडली. या इमारतीच्या स्लॅबचा कोबा करण्याचं काम सुरू असतानाच चौथ्या मजल्यावरील स्लॅब तिसऱ्या मजल्यावर कोसळल्यानंतर काही नागरिक अडकले. या दुर्दैवी घटनेत आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या घाटनास्थळी बचावकार्याचं काम सुरू असून अग्निशमन दल, पोलीस आणि महापालिका कर्मचारी ढिगारा हटवण्याचं काम करत आहेत. स्लॅब कोसळून सात जण ठार : कल्याणमधील चिकणीपाडा परिसरातील चार मजली सप्तशृंगी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर दुरुस्तीचं काम सुरू होतं. त्याचवेळी दुपारी अचानक स्लॅब कोसळला. दुसऱ्या माळ्याचा स्लॅब थेट पत्त्यासारखा तळमजल्यापर्यंत कोसळला. या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक जण अडकले. यातील सात जणांचा मृत्यू झाला. दोन पुरूष तीन महिलांसह एका दीड वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला आहे. इमारतीचा स्लॅब कोसळल्यानंतर अग्निशमन दल, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून बचावकार्य सुरू करण्यात आलं. इमारतीचा स्लॅब कोसळल्यानंतर जखमींना इमारतीतून बाहेर काढलं. त्यांना तातडीनं उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. अग्निशमन दलाकडून बचावकार्य सुरू आहे.

