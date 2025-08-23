ETV Bharat / state

गणेशोत्सवासाठी कोकणवासी निघाले गावाला; मुंबई-गोवा महामार्ग जाम, ट्रॅफिकवर 'एआय'ची नजर - GANESHOTSAV 2025

पुढच्या आठवड्यात सर्वांचा लाडका गणपती बाप्पा घरोघरी विराजमान होणार आहे. त्याच्या स्वागतासाठी गणेशभक्त सज्ज झाले आहेत. त्यासह कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांनी कोकणची वाट धरली आहे.

GANESHOTSAV 2025
गणेशमूर्तीं (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 23, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read

रायगड : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला असून मुंबई-पुणे परिसरातून कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांचा ओघ वाढू लागला आहे. नेहमीप्रमाणेच यंदाही मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची प्रचंड गर्दी होत आहे. शनिवारी सकाळपासूनच हजारोंच्या संख्येनं कोकणवासीय गावच्या मातीच्या ओढीनं कोकणाच्या दिशेनं रवाना होत आहेत. महामार्गावर अनेक ठिकाणी वाहनांची लांब रांग लागल्यानं काही ठिकाणी प्रवास संथ गतीनं सुरू आहे. वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं वाहनांची हालचाल, गर्दीचं ठिकाण, वाहनांची कोंडी होण्याची शक्यता याचा अंदाज घेऊन त्वरित उपाययोजना करता येणार आहेत.

महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर : कोकणवासीय गणेशोत्सवासाठी मोठ्या संख्येनं गावी जातात. यावेळी मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी गर्दी होते. वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी पोलीस यंदा एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं वाहनांची हालचाल, गर्दीचं ठिकाण, वाहनांची कोंडी होण्याची शक्यता याचा अंदाज घेऊन त्वरित उपाययोजना करता येणार आहेत. यामुळं गणेशभक्तांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत असताना, महामार्गावरील वाहतुकीचं नियोजन हे मोठं आव्हान ठरत आहे. पोलीस प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणा सज्ज असून नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं पोलीस महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस निरीक्षक (ETV Bharat Reporter)

अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी : वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे रायगड जिल्ह्यातील वाहतूक पोलीस प्रशासनावर मोठी जबाबदारी आली आहे. महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी रायगड पोलिसांनी कंबर कसली असून विविध ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात केले आहेत. विशेषतः माणगाव इथं दरवर्षी वाहतूक कोंडी होते. गणेशोत्सवाच्या काळात हजारो वाहनं इथं येत असल्यानं मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. मात्र यंदा माणगाव पोलिसांनी नियोजन करून मोठा बंदोबस्त उभारला आहे.

वाहतूक नियोजनासाठी मोठी तयारी : वाहतूक नियोजनासाठी 15 पोलीस अधिकारी, 120 कर्मचारी, 30 ट्रॅफिक पोलीस, 30 होमगार्ड तसंच 30 आपत्ती मित्र अशी मोठी फौज माणगावमध्ये तैनात करण्यात आली आहे. त्यासोबतच महामार्गावरील दुर्घटनांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी क्रेन आणि रूग्णवाहिकाही सज्ज ठेवल्या आहेत. एखाद्या ठिकाणी अचानक कोंडी झाली तरी ती लवकरात लवकर सोडवता यावी यासाठी यंत्रणांना आदेश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा :

  1. पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीचा वाद अखेर मिटला; 'या' वेळेत निघणार मिरवणूक
  2. गणपती बाप्पाचा खड्ड्यांनी भरलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास; भाविकांच्या उत्साहावर विरजण
  3. गणेशोत्सव 2025; श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचं 133 व्या वर्षात पदार्पण, या गणपतीचा इतिहास काय?

रायगड : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला असून मुंबई-पुणे परिसरातून कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांचा ओघ वाढू लागला आहे. नेहमीप्रमाणेच यंदाही मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची प्रचंड गर्दी होत आहे. शनिवारी सकाळपासूनच हजारोंच्या संख्येनं कोकणवासीय गावच्या मातीच्या ओढीनं कोकणाच्या दिशेनं रवाना होत आहेत. महामार्गावर अनेक ठिकाणी वाहनांची लांब रांग लागल्यानं काही ठिकाणी प्रवास संथ गतीनं सुरू आहे. वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं वाहनांची हालचाल, गर्दीचं ठिकाण, वाहनांची कोंडी होण्याची शक्यता याचा अंदाज घेऊन त्वरित उपाययोजना करता येणार आहेत.

महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर : कोकणवासीय गणेशोत्सवासाठी मोठ्या संख्येनं गावी जातात. यावेळी मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी गर्दी होते. वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी पोलीस यंदा एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं वाहनांची हालचाल, गर्दीचं ठिकाण, वाहनांची कोंडी होण्याची शक्यता याचा अंदाज घेऊन त्वरित उपाययोजना करता येणार आहेत. यामुळं गणेशभक्तांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत असताना, महामार्गावरील वाहतुकीचं नियोजन हे मोठं आव्हान ठरत आहे. पोलीस प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणा सज्ज असून नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं पोलीस महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस निरीक्षक (ETV Bharat Reporter)

अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी : वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे रायगड जिल्ह्यातील वाहतूक पोलीस प्रशासनावर मोठी जबाबदारी आली आहे. महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी रायगड पोलिसांनी कंबर कसली असून विविध ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात केले आहेत. विशेषतः माणगाव इथं दरवर्षी वाहतूक कोंडी होते. गणेशोत्सवाच्या काळात हजारो वाहनं इथं येत असल्यानं मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. मात्र यंदा माणगाव पोलिसांनी नियोजन करून मोठा बंदोबस्त उभारला आहे.

वाहतूक नियोजनासाठी मोठी तयारी : वाहतूक नियोजनासाठी 15 पोलीस अधिकारी, 120 कर्मचारी, 30 ट्रॅफिक पोलीस, 30 होमगार्ड तसंच 30 आपत्ती मित्र अशी मोठी फौज माणगावमध्ये तैनात करण्यात आली आहे. त्यासोबतच महामार्गावरील दुर्घटनांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी क्रेन आणि रूग्णवाहिकाही सज्ज ठेवल्या आहेत. एखाद्या ठिकाणी अचानक कोंडी झाली तरी ती लवकरात लवकर सोडवता यावी यासाठी यंत्रणांना आदेश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा :

  1. पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीचा वाद अखेर मिटला; 'या' वेळेत निघणार मिरवणूक
  2. गणपती बाप्पाचा खड्ड्यांनी भरलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास; भाविकांच्या उत्साहावर विरजण
  3. गणेशोत्सव 2025; श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचं 133 व्या वर्षात पदार्पण, या गणपतीचा इतिहास काय?

For All Latest Updates

TAGGED:

KONKAN GANESHOTSAV 2025MUMBAI GOA HIGHWAYगणेशोत्सव 2025कोकण गणेशोत्सवGANESHOTSAV 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.