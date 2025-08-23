रायगड : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला असून मुंबई-पुणे परिसरातून कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांचा ओघ वाढू लागला आहे. नेहमीप्रमाणेच यंदाही मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची प्रचंड गर्दी होत आहे. शनिवारी सकाळपासूनच हजारोंच्या संख्येनं कोकणवासीय गावच्या मातीच्या ओढीनं कोकणाच्या दिशेनं रवाना होत आहेत. महामार्गावर अनेक ठिकाणी वाहनांची लांब रांग लागल्यानं काही ठिकाणी प्रवास संथ गतीनं सुरू आहे. वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं वाहनांची हालचाल, गर्दीचं ठिकाण, वाहनांची कोंडी होण्याची शक्यता याचा अंदाज घेऊन त्वरित उपाययोजना करता येणार आहेत.
महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर : कोकणवासीय गणेशोत्सवासाठी मोठ्या संख्येनं गावी जातात. यावेळी मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी गर्दी होते. वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी पोलीस यंदा एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं वाहनांची हालचाल, गर्दीचं ठिकाण, वाहनांची कोंडी होण्याची शक्यता याचा अंदाज घेऊन त्वरित उपाययोजना करता येणार आहेत. यामुळं गणेशभक्तांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासीयांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत असताना, महामार्गावरील वाहतुकीचं नियोजन हे मोठं आव्हान ठरत आहे. पोलीस प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणा सज्ज असून नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं पोलीस महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी : वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे रायगड जिल्ह्यातील वाहतूक पोलीस प्रशासनावर मोठी जबाबदारी आली आहे. महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी रायगड पोलिसांनी कंबर कसली असून विविध ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात केले आहेत. विशेषतः माणगाव इथं दरवर्षी वाहतूक कोंडी होते. गणेशोत्सवाच्या काळात हजारो वाहनं इथं येत असल्यानं मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. मात्र यंदा माणगाव पोलिसांनी नियोजन करून मोठा बंदोबस्त उभारला आहे.
वाहतूक नियोजनासाठी मोठी तयारी : वाहतूक नियोजनासाठी 15 पोलीस अधिकारी, 120 कर्मचारी, 30 ट्रॅफिक पोलीस, 30 होमगार्ड तसंच 30 आपत्ती मित्र अशी मोठी फौज माणगावमध्ये तैनात करण्यात आली आहे. त्यासोबतच महामार्गावरील दुर्घटनांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी क्रेन आणि रूग्णवाहिकाही सज्ज ठेवल्या आहेत. एखाद्या ठिकाणी अचानक कोंडी झाली तरी ती लवकरात लवकर सोडवता यावी यासाठी यंत्रणांना आदेश देण्यात आले आहेत.
