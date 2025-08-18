ETV Bharat / state

कावड यात्रेदरम्यान मोठा अपघात: ट्रॅक उलटल्यानं 15 कावडधारी जखमी, आमदार सावरकरांनी घेतली जखमींची भेट - DEVOTEES INJURED IN TRUCK ACCIDENT

अकोल्यात कावडधारकांना घेऊन जाणारा ट्रक उलटल्यानं मोठा अपघात झाला. यावेळी ट्रकमधील 15 भाविक जखमी झाले आहेत.

Devotees Injured In Akola Truck Accident
कावड यात्रेदरम्यान मोठा अपघात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 8:16 PM IST

1 Min Read

अकोला : रविवारी कावड यात्रेदरम्यान अकोला जिल्ह्यातील गांधीग्रामला जात असताना एक दुर्दैवी अपघात झाला. डाबकी रोड वाशी इथून कावड घेऊन जाणारा ट्रॅक अचानक उलटला. ज्यामुळे सुमारे 15 शिवभक्त जखमी झाले. जखमींना लगेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इथं भरती करण्यात आलं. या अपघातामुळे डाबकी रोड वासी ही कावड गांधीग्राम इथून उशिरा निघाली.

Devotees Injured In Akola Truck Accident
कावड यात्रेदरम्यान मोठा अपघात (Reporter)

डाबकी रोड वासी कावड मंडळाचा ट्रक छोट्या पुलावरून जात होता. हा ट्रक उलटला. यामध्ये 30 ते 40 शिवभक्त होते. ट्रक पलटी झाल्यानं त्यातील जवळपास 15 भाविक जखमी झाले आहेत. जखमींना खासगी रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इथं भरती करण्यात आलं आहे. - सतीश पवार, पदाधिकारी, डाबकी रोड वासी मंडळ, अकोला

15 शिवभक्त झाले जखमी : 2100 भरण्याची कावड घेऊन निघालेले शिवभक्त काही जण हे ट्रकनं रात्री उशिरा निघाले होते. शहराजवळ हा ट्रक पलटी झाला. यामध्ये अंदाजे 15 शिवभक्त जखमी झाले. पोलिसांना माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इथं दाखल केलं. या घटनेमुळे डाबकी रोड वाडी कावड मंडळामध्ये खळबळ उडाली. बरेच शिवभक्त मित्रांना बघण्यासाठी अकोल्याकडं रवाना झाले. तोपर्यंत अनेकांवर उपचार सुरू झाले होते. जखमींमध्ये अंकित ढोले, शुभम कडू, विश्वजीत महले, प्रतीक काशीद, ऋषी गावंडे, यश बडे, वैभव ठाकरे, ओम वाघ, सागर बावस्कर, अमित बक्तरिया, विश्वजीत महल्ले यांच्यासह आदींचा समावेश आहे. घटनास्थळी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर घटनास्थळी : भाविकांच्या ट्रकला अपघात झाल्याची माहिती मिळताच अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी सर्व जखमींना त्वरित आणि सर्वोत्तम उपचार देण्याच्या सूचना सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे (जीएमसी) डॉ. गजभिये यांना दिल्या. यासोबतचे आमदार सावरकर यांनी सगळ्यांना आवश्यक सुविधा देण्याचे आदेशही दिले. अपघातात जखमी झालेल्या भाविकांना जीएमसी, आणि खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. जखमींवर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान घटनेनंतरही कावड यात्रा सुरू झाली.

