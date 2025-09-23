कुडाळेश्वर मंदिरात तब्बल 60 पखवाजांचा नाद कडाडला; शिस्तबद्ध वादनाने रसिक मंत्रमुग्ध
सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेत एकाच वेळी तब्बल 60 पखवाजांचा नाद कडाडला आणि कुडाळवासीय रसिक मंत्रमुग्ध झाले आणि सर्व आसमंत पखवाज वादनाने दणाणून गेला.
Published : September 23, 2025 at 5:23 PM IST
सिंधुदुर्ग: कुडाळवासीयांची सोमवारची सायंकाळ भक्तिसागरात बुडून निघाली. खरं तर त्यासाठी निमित्त ठरली होती ती नवरात्रोत्सवात कुडाळ येथे भरवलेली भजन स्पर्धा. श्रीदेव कुडाळेश्वर उत्सव मंडळ आयोजित अॅड कै.अभय देसाई स्मृती सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेत एकाच वेळी तब्बल 60 पखवाजांचा नाद कडाडला आणि कुडाळवासीय रसिक मंत्रमुग्ध झाले आणि सर्व आसमंत पखवाज वादनाने दणाणून गेला.
कलाकारांना टाळ्यांची जोरदार दाद देत त्यांच्या कलेचं कौतुक : ही सर्व किमया साधली ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध पखवाज वादक गुरूमाऊली आनंद मोर्ये आणि त्याच्या 60 शिष्यांनी. खरं तर त्यांनी हे वादन करीत रसिकजनांना खिळवून ठेवले. रसिकांनी ही या बाल कलाकारांना टाळ्यांची जोरदार दाद देत त्याच्या कलेचं तोंडभरून कौतुक केलंय. या भजन स्पर्धेचं उद्घाटन शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, माजी जिल्हाप्रमुख संजय पडते यांच्यासह स्थानिक कलाकारांच्या उपस्थितीत पार पडले.
एकाच वेळी तब्बल साठ पखवाज वादकांचा नाद : कुडाळेश्वर उत्सव मंडळाचे हे भजन स्पर्धेचे 50 वे वर्ष होते. त्या निमित्ताने गुरू माऊली आनंद मोरये हे आपल्या शिष्यासह पखवाज वादन करणार होते. पण कणकवली, सावंतवाडी येथून मोठ्या प्रमाणात कलाकार दाखल झाले आणि तब्बल 60 पखवाज वादकांनी या स्पर्धेत ताल धरला आणि एकाच वेळी तब्बल साठ पखवाज वादकांचा नाद कुडाळेश्वर मंदिरात दुमदुमला आणि रसिक स्तब्ध झाले. विशेष म्हणजे हे वादन एवढे उत्कृष्ट झाले की, आलेला रसिक भारावून गेला.
शिष्यांनी केलेले वादन बघून रसिक भारावले : पुंडलिक वरदेव, राम कृष्ण हरी जय जय ह्या शब्दांनी कुडाळ येथील कुडाळेश्वर मंदिर चांगलेच दणाणून गेले. गुरू माऊली आनंद मोरये यांच्यासह त्याच्या शिष्यांनी केलेले वादन बघून रसिक भारावून गेले होते. यावेळी मोर्ये यांनी आपण अनेक वेळा येथे कार्यक्रम केले, पण आजही कुडाळेश्वर महाराजांची कृपा म्हणावी लागेल. मानवी जन्मात येऊन भगवंतांची सेवा करण्याची अशी संधी मिळणे हे माझे भाग्य समजतो, असंही मोरये यांनी स्पष्ट केले. तर जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी ही कलाकाराचे कौतुक करत फक्त पाच मिनिटांसाठी आलो होतो, पण पूर्ण कार्यक्रम बघता आला हे मी माझे भाग्य समजतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
