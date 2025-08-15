नांदेड - 'मराठा आरक्षण'साठी मुंबईला काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाच्या अनुषंगानं मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील नांदेड दौऱ्यावर आहेत. शुक्रवारी दिवसभर त्यांनी मराठा बांधवांसोबत बैठक घेऊन संवाद साधला. यावेळी मराठा बांधवांनी मोठी गर्दी केली होती. बैठकीनंतर जरांगे पाटील पत्रकारांशी संवाद साधणार होते, मात्र त्यापूर्वीच अचानक त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं आणि ते मटकन खाली बसले. त्यानंतर डॉक्टरांकडून त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. गर्दी कमी करून डॉक्टरांना बोलावल्यावर जरांगे पाटील यांची रक्ताची चाचणी करण्यात आली आहे, तसंच पुढील तपासणी करण्यात येत आहे
नांदेडमध्ये मनोज जरांगे पाटील मुक्कामी आले असताना आज मराठा समाजाला शासकीय विश्रामगृह येथे संबोधित करताना अचानक चक्कर आली. चक्कर आल्यावर ते खाली बसले त्यानंतर मराठा सेवकांनी जरांगे पाटील यांना खाली बसवून आजूबाजूच्या सेवकांना बाजूला केले जरांगे पाटील यांना वारा घालून प्राथमिक उपचार केले नंतर डॉक्टरांनी त्वरित येऊन उपचार सुरू केले. 29 ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईकडे रवाना होणार आहेत. त्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने जागोजागी चावडी बैठक घेण्यात येत आहेत.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं सुरुवातीला नांदेडमध्ये जंगी स्वागत करण्यात आलं. नांदेडच्या लोहा तालुक्यातील मारतळा येथे चावडी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जरांगे पाटील आज आणि उद्या नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले आहेत. उद्या नांदेड जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यातील मराठा समाजाची बैठक घेणार आहेत. 29 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या आंदोलना संदर्भात जरांगे पाटील हे मराठावड्याचा दौरा करत आहेत.
