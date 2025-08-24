बीड : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत येणार आहेत. तत्पूर्वी मनोज जरांगे यांची बीडच्या मांजारसुंबा येथे सभा पार पडली. यावेळी भाषणात बोलताना जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा दिला आहे.
मुंबईला जाण्याचा निर्धार : बीडचे मराठे एकत्र येत आहेत. आता पुढचा काळ लढायचा आहे. आपली ताकद मोठी आहे. आता विचार करून पुढे लढायचं आहे. बीडचं रूप पाहून सरकार बेजार होईल. 29 तारखेला आपल्याला शांततेत मुंबईला जायचं आहे, असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईला जाण्याचा निर्धार केलाय.
राज्यात मराठ्यांच्या पुढे येण्याची कोणाची मजल आहे का? आम्ही शांत बसलो आहोत म्हणून फायदा उचलू नका. देवेंद्र फडणवीस मी तुम्हाला सांगतोय की, मराठ्यांना त्रास देऊ का. एकदा मराठा समाजाने आक्रमक रुप धारण केलं की, कोणीही थांबवू शकत नाही. - मनोज जरांगे पाटील, मराठा आंदोलक
शातंतेत मराठा आरक्षण घेणार : बीडमध्ये आमच्या सभेमध्ये अडचणी निर्माण केल्या जातात, जरा थांबा, आम्ही मुंबईत येतोय. त्यावेळी काय करायचं ते करा असं थेट आव्हान मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलं. आम्ही शांततेत मुंबईला जाणार आणि शातंतेत मराठा आरक्षण घेणार, मराठा समाजावर आलेले संकट मोडून काढणार. सरकारने जर मराठ्यांना आरक्षण दिलं, आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर आम्ही मुंबईला कशाला येऊ? इथूनच मंत्रालयावर गुलाल उधळतो, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
दगडफेक जाळपोळ करायची नाही : 29 ऑगस्ट मुंबईला जायचं आहे. 27 तारखेला अंतरवाली सराटीवरून निघायचं आहे. यावेळी मान खाली जाईल, असं काहीही करू नका. आपल्याला दगडफेक जाळपोळ करायची नाही. मुंबईला शांततेत जायचं आहे. कोणी जाळपोळ केलीच तर एकानेही पळायचं नाही. जाळपोळ करणारी पैदास आपली नाही. त्यांनी पाठवलेले लोक दगडफेक करतील. पण, आपण तसं करायचं नाही, असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला केलं.
