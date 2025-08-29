ETV Bharat / state

मराठा आंदोलन : मनोज जरांगे पाटलांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे, उपोषण सुरू करण्याआधी आझाद मैदानातून कार्यकर्त्यांना काय आदेश दिले? - MANOJ JARANGE AZAD MAIDAN

मुंबईच्या आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरू झालं आहे. त्याआधी जरांगे पाटलांनी मराठा कार्यकर्त्यांना शांतता आणि शिस्त पाळण्याचं आवाहनं केलं.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील आज सकाळी (29 ऑगस्ट) आपल्या हजारो समर्थकांसह मुंबईत दाखल झाले. मराठा आंदोलकांची शहरात अभूतपूर्व गर्दी उसळली आहे. आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी प्रशासनानं केवळ 5 हजार आंदोलकांची परवानगी दिली होती. मात्र, काहीच मिनिटांत आझाद मैदान गर्दीने तुडुंब भरून गेलं आहे.

मराठा आंदोलकांनी मैदानाबाहेर रस्त्यांवर ठिय्या मांडायला सुरुवात केली आहे. परिणामी, आझाद मैदान परिसरात आणि मुंबईच्या अनेक भागांत वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खरं तर मुंबईत एकप्रकारचं 'मराठा वादळ' अवतरल्याचं दृश्य पाहायला मिळत आहे.

सकाळी 10 वाजता जरांगे पाटील आझाद मैदानात : सकाळी 10 वाजता मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानात दाखल झाले आहेत. यावेळी मनोज जरांगेंनी स्टेजवर असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला हार घातला आणि आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. यावेळी जरांगेंनी मराठा आंदोलकांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं आणि जोपर्यंत गुलाल डोक्यावर पडत नाही, तोपर्यंत मुंबईतून जाणार नाही, अशी गर्जनादेखील केली. जरांगेंनी उपोषणाला सुरुवात झाल्याची घोषणादेखील यावेळी केली.

मनोज जरांगे पाटलांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे :

  • जरांगे पाटील म्हणाले, "मला एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे, आपण इथं समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आलो आहोत. ही भूमिका लक्षात ठेवा. कृपया कोणतीही गडबड, गोंधळ, किंवा गैरवर्तन करून आपल्या समाजाचं नुकसान करू नका".
  • मराठ्यांना विजय मिळवून दिल्याशिवाय, डोक्यावर गुलाल पडल्याशिवाय इथून हालायचं नाही.
  • कोण काय बोलतंय, कोणाचं काय म्हणणं आहे? ते शांतपणे ऐका. विचार करा. कारण, आपल्यात एक मोठी चूक वारंवार झाली आहे. आपण कायम दुसऱ्याच्या बुद्धीवर चालत आलो आणि याच कारणामुळे गेली 70 वर्षं आपला समाज भरकटत गेला. हे एकाही मराठ्यानं विसरू नये.
  • आज आपल्याला एकजुटीनं, शिस्तबद्ध पद्धतीनं एकत्र राहून समाजासाठी लढायचं आहे. समाज पुढे कसा जाईल, यासाठी आपली सगळी ताकद एकवटायची आहे.
  • आपलं आधीच ठरलं होतं , मुंबईला जायचं आणि आमरण उपोषण आझाद मैदानातच करायचं. त्या निर्णयानुसार आपण इथं आझाद मैदानात दाखल झालो आहोत आणि उपोषण सुरूही केलं आहे. आता तुमच्यावरही जबाबदारी आहे, ती समजून घ्या.
  • आपल्याला माहिती होतं की सरकार आपल्याला सुरुवातीला सहकार्य करणार नाही. म्हणूनच राज्यभरातील कोट्यवधी मराठ्यांनी एकत्र ठरवलं होतं, मुंबईत जायचं आणि मुंबई जाम करायची. मराठे निघाले, आणि त्यांनी ते करूनही दाखवलं.
  • पण आता परिस्थिती बदलली आहे. सरकारनं सहकार्य केलं आहे, परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आपण सरकारचंही योग्य त्या पद्धतीनं कौतुक केलं. आणि आता, सरकारनं पाऊल पुढं टाकलं आहे, तर आपणही जबाबदारीनं आणि शिस्तीनं वागण्याचं ठरवायला हवं.
  • आपण शांततेनं, एकजुटीनं आणि धैर्यानं समाजासाठी उभं राहिलं पाहिजे. आपली ताकद ही रचना ढवळून टाकणारी नसेल, तर व्यवस्था बदलणारी ठरावी, हीच आपली खरी लढाई आहे.

कुठेही जाळपोळ, दगडफेक करू नका:

  • अत्यंत महत्त्वाचं सांगतो, काही राजकारणी किंवा पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी खोट्या अफवा पसरवू शकतात, की मुंबईत आंदोलनामुळे रस्ते जाम होतील, हायवेवर गाड्या लावून त्रास होईल. हे फक्त त्यांचा राजकीय उद्देश साध्य करण्यासाठी असू शकतो. पण तुम्ही कोणाचंही ऐकायचं नाही. सरकारने सहकार्य केल्यामुळे आपली जबाबदारी वाढते आहे. आपल्याला सरकार आणि पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करायचं आहे. जर सरकार सहकार्य करत नसेल, परवानगी वाढवून देत नसेल, तर मग आपल्याला पुन्हा इथं येण्याचा अधिकार आहे.
  • जर सोमवार-मंगळवारपर्यंत सरकारकडून योग्य ते सहकार्य मिळालं नाही, तर मराठा समाज कोट्यवधी संख्येनं पुन्हा मुंबईकडे येईल. शिस्त आणि एकजुटीने आपण आपली मागणी न्याय्यरित्या मांडली पाहिजे.
  • "आरक्षणाची जबाबदारी माझ्यावर आहे, पण तुमची आजची जबाबदारी लक्षात घ्या. शांततेत राहून सरकारला सहकार्य करा."
  • इथं येताना अनेकांनी आपापल्या गाड्या रस्त्यावर थांबवल्या आहेत. त्यांनी तत्परतेनं ड्रायव्हरला फोन करून पोलिसांना कळवायचं की, गाड्या कुठे पार्क करायच्या आहेत. मग त्या ठिकाणांवर गाड्या कितीही लांब असल्या तरी तिथेच थांबायला हव्यात. सर्वांनी स्वयंसेवक म्हणून काम करायचं आहे. तुम्ही ज्या मुंबईत जाम केली आहे, ती जाम दोन तासांत मोकळी होण्याची जबाबदारी तुमची आहे.
  • उपोशण सुरू झाल्यानंतर मला बोलता येणार नाही. त्यामुळे एकही वाईट बातमी कानावर यायला नको. ही जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे, एकत्रितपणे शिस्तीने आणि संयमाने आपला संघर्ष पुढे नेत राहूया.

