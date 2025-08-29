ETV Bharat / state

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आवाहनानंतर मराठा मोर्चासाठी वाढीव परवानगी मिळणार? मुख्यमंत्र्यांनी दिले संकेत - MANOJ JARANGE IN MUMBAI

मनोज जरांगे यांनी मागण्या मान्य झाल्या नाही तर मुंबई सोडणार नाही, असे अप्रत्यक्षपणं म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांंनी काय प्रतिक्रिया दिली?

CM Devendra Fadnavis on Maratha agitation
संग्रहित- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 6:36 PM IST

मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या आवाहनानुसार आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाला वाढीव परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे संकेत दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पोलीस सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी एका दिवसाच्या परवानगीवरून सरकारला डिवचलं होतं. उपोषण सुरू होण्याआधी आंदोलकांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, "बऱ्याच जणांना वाटलं होतं. मराठ्यांना आझाद मैदानात पाय ठेवू देणार नाही. पण, मराठे मांड्या घालून बसले. त्यामुळं सरकार आणि न्यायदेवता पुढेही परवानगी देऊन सहकार्य करेल. सरकारकडे आपण अर्ज केलाय. वाटल्यास थोड्या वेळानं आणखी एक अर्ज करू", असं विधान त्यांनी केलं होतं.

तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आंदोलकांना पुन्हा परवानगी देणार का, असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला असता ते म्हणाले, आंदोलकांनी पुन्हा परवानगी मागितली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या चौकटीत राहून पोलीस याबाबत सकारात्मक विचार करतील. लोकशाहीत प्रशासन आणि आंदोलक यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा आहे. उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रशासन सकारात्मक पद्धतीनं कार्यवाही करेल. आंदोलकांच्या मागण्यांवर कायदेशीर आणि संवैधानिक मार्गानं तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.

योग्य मार्गानं तोडगा काढण्याचा प्रयत्न - यापूर्वी आंदोलकांच्या मागण्या उपसमितीकडे अग्रेषित करण्यात आल्या असून त्यावर विचार सुरू आहे. केवळ आश्वासने देऊन भागणार नाही. कायदेशीर आणि संवैधानिक मार्गानं उपाय शोधावे लागतील. यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि संबंधित समिती सतत संपर्कात आहे. समितीनं याबाबत चर्चा करून योग्य तो मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारचा उद्देश आंदोलकांच्या मागण्यांवर शक्य तितक्या लवकर आणि योग्य मार्गानं तोडगा काढण्याचा आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.


लोकशाहीत चर्चेतून प्रश्न सोडवले जातात - मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आज सकाळी आंदोलकांनी शांततापूर्ण उपोषणाला सुरुवात केली. मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्वांना लोकशाही मार्गानं आंदोलन करण्याचं आणि सहकार्याचं आवाहन केलं आहे. शासनानंही सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. प्रशासनाने पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट केले आहे की, लोकशाही पद्धतीनं चालणाऱ्या आंदोलनाला कोणताही विरोध नाही. लोकशाहीत चर्चेतून प्रश्न सोडवले जातात. आंदोलन हा त्याचा एक मार्ग आहे. त्यामुळे सरकारकडून आंदोलनाला आवश्यक सहकार्य केले जात आहे.

वाहतूक कोंडी होणं स्वाभाविक - उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रशासन सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे. काही ठिकाणी आंदोलकांनी रास्ता रोको केल्यानं तुरळक प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. मात्र, पोलिसांनी आंदोलकांशी चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. आंदोलकांनीही सहकार्य करत रस्ते मोकळे केले. मोठ्या संख्येनं लोक जमल्यानं वाहतूक कोंडी होणं स्वाभाविक आहे. परंतु यामुळे आंदोलनाच्या शांततापूर्ण स्वरूपावर परिणाम होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.


दोन समाजांमध्ये तणाव नको : शेवटी, दोन समाजांमध्ये (मराठा आणि ओबीसी) तणाव निर्माण होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. मराठा आणि ओबीसी समाजाला एकत्र घेऊन न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गेल्या दहा वर्षांत युती सरकारनं मराठा समाजासाठी आरक्षण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता आणि परदेशी शिक्षण आदी अनेक योजना राबवल्या आहेत. मराठा समाजाबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. मात्र, काहीजण जाणीवपूर्वक दोन समाजांमध्ये तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा प्रयत्नांना बळी पडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

तोपर्यंत मुंबईतून जाणार नाही- मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील आज सकाळी (29 ऑगस्ट) हजारो समर्थकांसह मुंबईत दाखल झाल्यानंतर शहरात आंदोलकांची अभूतपूर्व गर्दी उसळली आहे. आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी प्रशासनानं केवळ 5 हजार आंदोलकांची परवानगी दिली असताना आझाद मैदान गर्दीनं तुडुंब भरून गेलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना पोलिसांनी केवळ आज, एका दिवसासाठी आंदोलनाची परवागनी दिली आहे. जोपर्यंत गुलाल डोक्यावर पडत नाही, तोपर्यंत मुंबईतून जाणार नाही, असे मनोज जरांगे यांनी जाहीर केलं आहे.

