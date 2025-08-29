ETV Bharat / state

मनोज जरांगे पाटील यांची ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याची मागणी कायद्याला धरून : घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट - ULHAS BAPAT ON MARATHA RESERVATION

"मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याची केलेली मागणी योग्य आहे," अशी माहिती घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (ETV Bharat Reporter)
पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा मुंबईत आंदोलन सुरू केलंय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा आंदोलक शुक्रवारी मुंबईत मोठ्या संख्येनं दाखल झालेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावं या मागणीवर मनोज जरांगे-पाटील ठाम आहेत. "मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेली मागणी कायद्याला धरून आहे," अशी माहिती घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

मराठा आंदोलनासाठी मराठा आंदोलक मुंबईत : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावं यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. परंतु अद्याप मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेलं नाही. यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचं शस्त्र उगारलं आहे. यावेळी त्यांनी लाखो मराठा समाज बांधवांसह मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केलं आहे. "मनोज जरांगे पाटील यांची मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी कायद्याला धरून आहे. पण यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं जी ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे, ती करावी लागणार आहे," अशी माहिती घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना उल्हास बापट (ETV Bharat Reporter)

मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी कायद्याला धरून : "आताचा कायदा बघितला तर कोणत्याही परिस्थिती 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नाही. मनोज जरांगे पाटील यांची ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याची मागणी कायद्याला धरून आहे. परंतु यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं एक ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे. ज्यात मराठा समाज हा मागास आहे, असं आयोगानं ठरवलं पाहिजे. तसंच इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध पाहिजे तोही सध्याचा. महत्त्वाची बाब म्हणजे 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. या तीन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. या तीन गोष्टीत जर सगळं बसलं तर मराठा समाजाला ओबीसीत घेता येईल. तसंच यासाठी राजकीय मंडळींनी पुढाकार घेतला पाहिजे," असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.

अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा : "सगळ्यात महत्त्वाचं मुद्दा म्हणजे मराठा समाज हा मागास आहे असं मागासवर्गीय आयोगानं ठरवावं. तसंच ज्यांना गरज आहे त्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. यासाठी राजकीय नेत्यांनी जे करायला पाहिजे ते होत नाहीये. या सगळ्या गोष्टीत सर्वोच्च न्यायालयच अंतिम निर्णय देणार आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालय जे ठरवणार तेच होणार आहे. आताची लढाई ही जरी राजकीय वाटत असली तरी याचा अंतिम निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. आता आयोग स्थापन करून आयोगानं मराठा समाज मागास आहे ठरवलं पाहिजे. यानंतर कायदा केला. तसंच न्यायालयानं ते मान्य केलं पाहिजे" अशी माहिती घटनातज्ज्ञ उल्हासब बापट यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना उल्हास बापट (ETV Bharat Reporter)

